Detenido por la Policía Nacional tres veces en un mes por robar baterías de coches en Plasencia.

En un mes, la Policía Nacional de Plasencia ha detenido hasta tres veces a un hombre de 46 años por robar baterías de coches. Lo hizo el 23 de febrero, de nuevo, el 13 de marzo y, ahora, otra vez, el 23 de marzo.

En total, el cuerpo nacional le imputa hasta 19 robos de baterías en vehículos aparcados, bien en la calle o en aparcamientos y, como ha sucedido en las ocasiones anteriores, una vez puesto a disposición judicial, se ha decretado su puesta en libertad.

Dispositivo de seguridad y vigilancia

Según ha informado la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Extremadura, agentes de Policía Nacional adscritos a la Comisaría de Plasencia han procedido este lunes a la detención de este "delincuente reincidente" como presunto responsable de varios delitos de robo con fuerza en interior de vehículos.

Las actuaciones policiales han sido el resultado de un dispositivo policial específico de seguridad y vigilancia, que se venía desarrollando desde hacía varias semanas y en el que han participado agentes de Policía Judicial y Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Plasencia.

Un total de 19 rodos en dos meses

Resultado de ese dispositivo fue la "plena identificación" del presunto responsable de los robos, que había sido detenida en las dos ocasiones anteriores "mientras cometía el mismo ilícito penal, sustraer baterías de los vehículos que se encontraban estacionados en vía pública".

De hecho, una mujer denunció públicamente que, en su caso, el robo se había producido en el aparcamiento del parking de La Isla y a pleno día porque había dejado el coche por la mañana y, cuando regresó a mediodía, la habían robado. En otra ocasión, la policía le sorprendió en la avenida Ambroz.

Coche al que le robaron la batería en el parking de La Isla de Plasencia. / CEDIDA

Por estos hechos fue puesto a disposición judicial, que decretó su puesta en libertad.

En el caso de la última detención, la Policía Nacional le imputa otros 9 robos en interior de vehículo, centrados principalmente en la sustracción de baterías. Entre todos los robos anteriores, suma un total de 19, "cometidos en los últimos dos meses".

Nuevamente, este miércoles, el detenido fue puesto a disposición judicial, que decretó su puesta en libertad.

Por qué un reincidente puede quedar en libertad

Que un hombre acusado de robar baterías de coches quede en libertad tras pasar a disposición judicial no significa que el caso se archive ni que no pueda ser condenado. Lo que suele ocurrir es que el juzgado no aprecia motivos suficientes para acordar prisión provisional, una medida que la Ley de Enjuiciamiento Criminal reserva para supuestos concretos y que debe ser excepcional.

La reincidencia, por sí sola, no obliga a entrar en prisión. Para acordar la prisión provisional, el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige indicios de delito y, además, que exista un riesgo real de fuga, destrucción de pruebas o reiteración delictiva. Es decir, el juez debe justificar ese peligro en el caso concreto, no basarse solo en que el investigado tenga antecedentes.

Diferencias entre el hurto y el robo

También influye la calificación de los hechos. Si se trata de hurto, la pena puede ir de seis a dieciocho meses de prisión cuando lo sustraído supera los 400 euros, y subir en algunos supuestos de multirreincidencia. Si se considera robo con fuerza, la pena general es de uno a tres años, según el Código Penal. Aun así, eso no implica automáticamente el ingreso inmediato en prisión.

Además, incluso si más adelante hay condena, la ley permite suspender penas de hasta dos años en determinados casos. Por eso, la reincidencia agrava la situación penal del acusado, pero no convierte cada detención en una entrada automática en prisión. Todo, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal.