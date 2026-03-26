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Plasencia inicia las obras de ampliación de su centro sociosanitario, con un plazo de ejecución dos años

La ampliación del centro sociosanitario de Plasencia, impulsada por la Junta de Extremadura, prevé finalizar las obras a principios de 2028, con una inversión total de más de 10,6 millones de euros

Fotogalería | Las obras del centro sociosanitario de Plasencia, en marcha

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Fotogalería | Las obras del centro sociosanitario de Plasencia, en marcha / Toni Gudiel

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

La ampliación del centro sociosanitario de Plasencia ya ha echado a andar. Cualquiera que pase por el entorno podrá comprobar el inicio de las obras, con la maquinaria actuando sobre el terreno y montones de tierra removida que están colocando junto a la avenida de Alemania, en dirección a la rotonda del hotel Azar.

El plazo de ejecución previsto para la construcción de un nuevo edificio es de dos años, con lo que, si no surgen imprevistos, debería estar en pie a primeros del año 2028.

Trabajos paralizados por la 'inundabilidad' del edificio

Se trata de una obra de la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, que ha informado de que se inició el pasado enero con la firma del acta de replanteo favorable, "tal y como se anunció en el Consejo de Gobierno del pasado 2 de diciembre".

Se da la circunstancia de que los trabajos habían estado paralizados desde 2023 "por haber sido necesaria la modificación del proyecto, motivada por las indicaciones realizadas por el organismo competente en materia hidráulica, relativas a la inundabilidad del inmueble".

La inversión será de 10,6 millones de euros

Así, la consejería ha destacado que "se han incorporado al proyecto una serie de medidas que subsanan los impedimentos técnicos advertidos, en cuya eliminación, se ha estado trabajado desde entonces".

La modificación del proyecto ha supuesto un incremento de 902.180,92 euros en el presupuesto inicial, que fue de 9.730.270,51 euros. De esta forma, la inversión total de la ampliación del sociosanitario será de 10.632.451,43 euros.

Cómo será el nuevo edificio

Una vez construida la nueva edificación, dispondrá de 120 plazas distribuidas en tres áreas: unidad residencial, unidad hospitalaria destinada a personas con discapacidad intelectual grave, y unidad comunitaria. La unidad residencial tendrá capacidad para 60 personas, repartidas en 30 dormitorios dobles, y tres habitaciones individuales de observación con baño adaptado.

Además, dispondrá de sala polivalente para psicomotricidad y rehabilitación, comedor, salas de estar y televisión, control de enfermería con vigilancia por cámaras, espacios para peluquería, podología, curas, reuniones y visitas, y un patio interior. Por otro lado, la unidad hospitalaria ofrecerá 30 plazas en 15 dormitorios dobles, una habitación de observación y dos habitaciones especiales, junto a control de enfermería, botiquín, consulta, sala de curas, comedor, salas de estar y televisión y patio interior.

Unidad comunitaria y servicios generales

Por su parte, la Consejería ha explicado que la unidad comunitaria contará con 30 plazas organizadas en una estructura modular tipo apartamentos con 15 dormitorios dobles, salas de estar compartidas cada dos dormitorios, cocina común para pacientes, gimnasio, comedor, sala de televisión, control de enfermería y botiquín.

El centro pondrá a disposición de los usuarios servicios generales como vestíbulo, recepción, controles, consulta, sala de espera, estar de guardia, vestuarios, cuartos de instalaciones y túmulo, garantizando una atención completa y segura.

"Buena noticia" para Plasencia

Fue en diciembre de 2022 cuando el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura autorizó la contratación, por procedimiento abierto, de la obra de ampliación del centro sociosanitario de Plasencia, por un importe de 9.849.762,33 euros y una financiación del 80% con cargo a fondos FEDER.

Entonces, el portavoz de la Junta de ExtremaduraJuan Antonio González, explicó que el nuevo edificio tendría una superficie útil de 400 metros cuadrados y subrayó que la reforma era "una buena noticia para Plasencia", que "dará impulso a la ciudad".

Nuevo modelo de unidad residencial

Respecto a la motivación de la nueva infraestructura, el Ejecutivo regional ha señalado que la obsolescencia de las instalaciones y las necesidades actuales "precisan de una nueva estructuración del centro para una mejor gestión y mayores posibilidades de transferencias y derivaciones de pacientes de unas unidades a otras en función de su evolución, por lo que resulta necesario construir un nuevo edificio".

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Así, su objetivo es "posibilitar un nuevo modelo de unidad residencial enfocado a un modelo integrado en el resto de unidades y servicios que confirman el actual centro sociosanitario".

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