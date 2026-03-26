Plasencia se prepara para recibir a 1.500 personas con motivo del Open Internacional de Taekwondo.

Plasencia se prepara para un fin de semana en el que el deporte llegará acompañado de maletas, reservas y mesas ocupadas. La décima edición del Open Internacional de Taekwondo Ciudad de Plasencia, que organiza el gimnasio Losan en colaboración con el ayuntamiento, prevé mover a unas 1.500 personas entre competidores, técnicos y familiares.

Una llegada que empieza antes del primer combate

Plasencia no solo recibirá a quienes compitan este sábado, 28 de marzo. El responsable del gimnasio, Manuel Mendo, ha explicado que buena parte de los participantes llegará ya el viernes para el pesaje, de modo que el movimiento se dejará notar desde la víspera en hoteles, bares y comercios. Ahí es donde el Ayuntamiento sitúa una parte del valor del campeonato: en su capacidad para atraer 1.500 personas en un solo fin de semana y repartir actividad por la hostelería y el comercio de la ciudad.

Alberto Belloso, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Plasencia, ha señalado que el Open se ha convertido en un atractivo que trasciende lo estrictamente competitivo. El edil ha defendido que la cita no solo coloca a la ciudad en el mapa del taekwondo, sino que además genera una repercusión turística y económica con la llegada de deportistas, técnicos y familias.

El cartel del torneo de taekwondo de este sábado en Plasencia. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Un torneo que ya ha ganado tamaño

Esa dimensión se explica también por el volumen del campeonato. La décima edición reunirá a unos 400 competidores procedentes de 48 clubes de España y cinco de Portugal. La competición arrancará a las 9.00 horas del sábado y se prolongará, de forma ininterrumpida, hasta aproximadamente las 17.30 horas, con cinco pistas de combate funcionando al mismo tiempo en el pabellón municipal de La Bombonera, en la ciudad deportiva.

Mendo ha destacado que el campeonato nació hace diez años con 128 participantes y, desde entonces, ha ido creciendo hasta consolidarse como una referencia dentro del calendario nacional. Ese recorrido explica que el torneo ya no arrastre solo a los competidores, sino también a entrenadores, acompañantes y familias que aprovechan el viaje para conocer la ciudad y su entorno.

El concejal de Deportes de Plasencia (izquierda) y Manuel Mendo, en la presentación del Open de taekwondo. / Ayuntamiento de Plasencia

Del deporte base a los veteranos

El Open abarcará todas las categorías, desde precadete hasta máster. Habrá niños desde los 8 años y competidores veteranos de más de 45 años, una amplitud que refuerza el carácter formativo e intergeneracional del evento. De una u otra forma, el pabellón contará con presencia de competidores y familiares durante toda la jornada, con relevo continuo de combates y presencia de público de muy distintas edades.

Mendo ha insistido en que el taekwondo no puede mirarse solo desde la óptica del resultado. Ha afirmado que se trata de un deporte que transmite respeto, disciplina y compañerismo, y ha resumido esa idea al defender que aquí "no se viene a pelear, sino a competir desde el respeto al rival".

Un escaparate para la ciudad

Mendo ha querido subrayar además el respaldo institucional y privado que sostiene la cita, desde el ayuntamiento hasta las federaciones y las empresas locales que colaboran con la logística de un campeonato de estas dimensiones. Se trata de un aspecto relevante para una cita que ha crecido año tras año y que necesita estructura, patrocinio y voluntariado para responder al aumento de participantes.

Con entrada gratuita, el Open aspira también a abrirse a los vecinos de Plasencia y a convertir el sábado en una jornada de grada, no solo de tatami. La combinación de un torneo consolidado, la llegada de visitantes y un fin de semana de especial atractivo en el norte extremeño, además con el buen tiempo previsto, vuelve a situar a la ciudad ante una oportunidad: que el deporte sirva también para enseñar fuera de casa la mejor imagen de Plasencia.