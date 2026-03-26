El precio de la vivienda en Plasencia sube: el alquiler se encarece un 14,7% en un año.

Comprar o alquilar un piso en Plasencia es hoy más caro que hace un año. La evolución de los precios en los dos tipos de operaciones ha subido en los últimos doce meses y, según los datos del portal inmobiliario Idealista, la subida ha sido mayor en el alquiler que en la venta.

Así, teniendo como referencia las cifras del mes de febrero de este año, el alquiler ha experimentado en un año una subida de un 14,7%, mientras que el precio de venta ha subido un 13%.

Alquilar cuesta 7 euros el metro cuadrado

En cuanto a los alquileres, el precio de la vivienda en alquiler en febrero de este año era de 7 euros el metro cuadrado, lo que supone una bajada del 0,6% respecto al mes de enero, pero era un 4,8% más caro que hace tres meses y un 14,7% más caro que hace un año.

La tendencia es de subida desde diciembre de 2025, con ese precio de 7 euros al metro cuadrado y 7,1 en enero. Como dato de comparación registrado por Idealista, en febrero de 2024, el precio era de 6,1 euros el metro cuadrado y ese mismo año se llegó a alcanzar la cifra de 5,6 euros el metro cuadrado. Desde diciembre de 2022, ha estado por encima de los cinco euros.

Gráfica de la tendencia de los precios del alquiler en Plasencia. / Idealista

Precio de venta de 1.182 euros el metro cuadrado

Por lo que respecta a la evolución del precio de la vivienda en venta en Plasencia, el precio del metro cuadrado en febrero de 2026 era de 1.182 euros, lo que supone un 1,4% más que en enero; un 7,3% más que en noviembre de 2025, es decir, tres meses antes, y un 13% más que hace justamente un año. Su máximo histórico, no obstante, es todavía mayor y está en 1.285 euros el metro cuadrado, una cifra que se alcanzó en abril del año 2010.

Otros datos señalan que el año 2025 terminó con un precio de venta de 1.142 euros el metro cuadrado en Plasencia y diciembre de 2024, con 1.030 euros el metro cuadrado. El año anterior, 2023, bajó de los 1.000 euros hasta los 944 euros y fue en octubre de 2024 cuando superó por primera vez los 1.000 euros, hasta alcanzar los 1.022.

Evolución del precio de venta de la vivienda en Plasencia. / Idealista

El más caro en venta, por 1,3 millones

En el portal también se pueden consultar los pisos en venta y alquiler más caros y más baratos registrados. En este sentido, en la categoría de obra nueva en venta solo aparece una opción: un chalet adosado en la calle Brezo, en Ciudad Jardín, por 245.000 euros, con tres habitaciones, garaje incluido y 105 metros cuadrados.

En la categoría de viviendas en venta en buen estado, la más cara es una finca rústica en los alrededores de Plasencia, de cuatro habitaciones y 193 metros cuadrados, que se vende por 1,3 millones, seguida de un chalet independiente en la calle Francisco de Orellana, de seis habitaciones, garaje incluido y 453 metros cuadrados, por 800.000 euros.

En pleno centro, destaca otra casa independiente en la calle Coria, de cinco habitaciones, 926 metros cuadrados y 750.000 euros de precio.

El más barato cuesta 25.000 euros y está ocupado

En cuanto al piso más barato en venta en Plasencia, está situado en la ronda del Salvador y cuenta con 54 metros cuadrados y dos habitaciones. Aparece en venta por 25.000 euros, pero avisa el anuncio de que la vivienda está ocupada ilegalmente

Señala el portal que es un piso con "situación a regularizar, ideal para inversores". Le sigue en precio un piso en Gabriel y Galán de tres habitaciones y 99 metros cuadrados por 38.000 euros.

En la opción de pisos en venta para reformar, el más barato cuesta 37.000 euros y es un chalet adosado en el Rosal de Ayala, de cuatro habitaciones y 180 metros cuadrados, seguido de otra vivienda en la ronda del Salvador, de tres habitaciones y 155 metros cuadrados, por 40.000 euros

La vivienda más cara para reformar es una casa situada en la zona del Berrocal, con ocho habitaciones, 300 metros cuadrados y un precio de 460.000 euros.

El alquiler más caro, de 1.200 euros mensuales

Respecto a las viviendas en alquiler, aparecen cuarenta y dos en Idealista y la más cara es un chalet adosado en la calle Camilo José Cela, de cinco habitaciones y 200 metros cuadrados, por 1.200 euros al mes. A continuación, le sigue en precio un piso en alquiler en la céntrica calle del Rey, de cuatro habitaciones y 170 metros cuadrados, por 1.000 euros al mes.

En la calle Eladio Mozas Santamera, la avenida de Salamanca y la calle Alfonso VIII se alquilan viviendas también por 950 euros al mes.

En el lado contrario, hay posibilidad de alquilar un piso en la calle Toledillo, de 66 metros cuadrados y una habitación por 390 euros al mes y un estudio en la calle del Salvador, de 40 metros cuadrados, por 395 euros al mes. Apartamentos de una habitación y 45 y 50 metros cuadrados se alquilan por 500 euros al mes en plena plaza Mayor.