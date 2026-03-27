El Ayuntamiento de Plasencia licita la reforma integral del campo de fútbol 7 del parque de La Coronación.

El Ayuntamiento de Plasencia ha abierto la licitación para reformar de forma integral el campo de fútbol 7 del parque de La Coronación, con un presupuesto base de 144.929,89 euros. La actuación incluye nuevo césped, iluminación LED y mejoras de seguridad en la instalación.

Una reforma para una instalación deteriorada

El consistorio placentino ha anunciado la apertura del proceso de licitación de las obras de sustitución del césped artificial del campo de fútbol 7 situado en el parque de La Coronación. El contrato sale con un presupuesto base de 144.929,89 euros, IVA incluido, y busca dar respuesta al deterioro que presenta la instalación actual, según ha señalado el gobierno local a través de una nota de prensa.

La intervención planteada afecta a 2.129 metros cuadrados de superficie de juego y contempla una actuación integral sobre el recinto. Entre las medidas previstas figura la instalación de un césped artificial de última generación, adaptado a la normativa de homologación vigente, sobre la base asfáltica ya existente.

Vista del campo de fútbol 7 del parque de La Coronación de Plasencia. / CTR

Luz LED, cerramiento y red de riego

El proyecto también incorpora una mejora de la eficiencia energética mediante la sustitución de los proyectores actuales por 16 nuevos focos LED de bajo consumo, que se colocarán sobre báculos de ocho metros de altura. A ello se suma la renovación de la malla perimetral de simple torsión y el refuerzo de su parte inferior con un ángulo de acero para dificultar accesos no autorizados.

En los fondos del campo se instalarán además redes de protección de seis metros de altura para evitar la salida de balones hacia las zonas de aparcamiento. La actuación incluye igualmente una nueva acometida de agua conectada a la red general, con el objetivo de aumentar la presión y el caudal del sistema de riego.

Equipamiento complementario desde la Concejalía de Deportes

De forma paralela a esta licitación, la Concejalía de Deportes completará la actuación con nuevo equipamiento auxiliar. Según la nota de prensa, ya existe consignación presupuestaria para incorporar banquillos antivandálicos, nuevas porterías con sus redes y un sistema de videovigilancia destinado a reforzar la seguridad y el mantenimiento del recinto.

El concejal de Deportes, Alberto Belloso, ha destacado la apertura de la licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público y ha explicado que el departamento municipal aportará material ya adquirido para completar la reforma integral. Entre ese material, ha citado porterías, redes, dos banquillos antivandálicos y cámaras de seguridad para el control y la reserva del espacio.

Vista del campo de fútbol 7 del parque de La Coronación de Plasencia. / CTR

Cuarta licitación y plazo de dos meses

Belloso ha afirmado además que esta es la cuarta vez que se licita la actuación, tras la modificación del proyecto y la actualización de precios, y ha expresado su confianza en que el procedimiento pueda salir adelante de forma definitiva. "Estamos tremendamente contentos", ha señalado.

Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Una vez se adjudique el contrato, el plazo previsto para ejecutar las obras será de dos meses, según la documentación facilitada por el Ayuntamiento de Plasencia.

Con esta inversión, el ayuntamiento enmarca la actuación en su línea de mejora de las infraestructuras deportivas municipales y de apoyo al deporte base. En sus declaraciones, Belloso ha afirmado que el objetivo es seguir apostando por la renovación y modernización de estas instalaciones y por hacerlas accesibles para los deportistas de la ciudad.