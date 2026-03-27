Cae en Plasencia una red de tráfico de drogas: 14 detenidos, entre ellos dos menores de edad

Un total de 14 personas detenidas, entre ellas dos menores de 17 años, ha sido el resultado de una operación de la Policía Nacional en Plasencia contra el tráfico de drogas, que se ha saldado con la desarticulación de un "grupo criminal".

En el marco de la llamada Operación Tulipán, se han llevado a cabo cuatro registros domiciliarios y se han intervenido distintas sustancias estupefacientes, armas de fuego, munición, más de 100 armas blancas y útiles necesarios para la preparación y distribución de la droga.

Nueve hombres y cinco mujeres, en Gabriel y Galán

Según ha informado la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Extremadura, agentes del cuerpo adscritos a la comisaría de Plasencia han llevado a cabo este miércoles, 25 de marzo, la detención de 14 personas, nueve hombres y cinco mujeres, entre ellos dos menores, como presuntos autores de un delito contra la salud pública, concretamente tráfico de drogas, y amenazas graves.

El operativo comenzó a principios de año, cuando los agentes pertenecientes a la Policía Judicial de Plasencia detectaron la existencia de un "punto de venta de sustancias estupefacientes muy activo", ubicado en la barriada Gabriel y Galán.

Una imagen de las armas intervenidas en la operación contra el tráfico de drogas en Plasencia. / POLICÍA NACIONAL

El punto de venta de drogas

Los investigadores constataron un "flujo constante de consumidores, quienes accedían al interior de un mismo bloque de viviendas, donde adquirían distintas sustancias estupefacientes".

Los agentes realizaron numerosas gestiones operativas, incluyendo vigilancias discretas de los inmuebles y seguimientos de los investigados, lo que les permitió identificar con precisión, tanto los domicilios utilizados para la venta, como a las personas implicadas, llegando a tramitar hasta 18 actas por tenencia o consumo de sustancias estupefacientes a otros tantos consumidores vinculados al punto de venta.

Drogas, dinero y objetos intervenidos en la operación antidroga en Plasencia. / POLICÍA NACIONAL

Droga, dinero y armas intervenidas

Los indicios recabados, fueron suficientes para solicitar el correspondiente mandamiento judicial de entrada y registro de los cuatro inmuebles investigados, con lo que la Policía Nacional procedió la tarde del miércoles a la "explotación" del operativo.

Como resultado de los registros, los agentes intervinieron una importante cantidad de sustancias estupefacientes, concretamente 284 gramos de cocaína, tanto en roca como ya dispuesta en papelinas para su distribución, 1.000 gramos de marihuana y 195 gramos de hachís, además de 36.190 euros en efectivo, presuntamente procedentes de la actividad ilícita, así como un revólver con su munición correspondiente, una pistola simulada, gran cantidad de armas blancas, cuchillos de grandes dimensiones, navajas, hachas, catanas y sables, además de una caja fuerte, que uno de los detenidos arrojó desde un balcón de una de las viviendas, con la intención de deshacerse de las pruebas.

Detenidos de entre 17 y 55 años

El operativo se ha saldado con la detención de 14 personas, de entre 17 y 55 años de edad, 12 de ellas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública, entre las que se encuentra un menor de edad, y otras 2 por amenazas graves a agentes de la autoridad, siendo también uno de estos últimos, menor.

Los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales para la tramitación de los correspondientes atestados, tras lo cual serán puestas a disposición judicial.

Plan de erradicación del tráfico de drogas

No han sido los únicos detenidos en relación con el tráfico de drogas, este mes de marzo, en Plasencia. Así, el día 13, la Policía Nacional comunicó la detención de otros dos hombres por tráfico de drogas en el barrio del Rosal de Ayala y se incautó de más de un kilo de cocaína y 78 gramos de hachís.

La actuación estaba enmarcada en el plan de erradicación del tráfico de estupefacientes que el cuerpo tiene activo en la ciudad y cuyos resultados están mostrando las últimas detenciones. En diciembre, también fueron detenidos otros dos hombres, de dos hombres, de 34 y 37 años, con antecedentes, a los que sorprendieron cuando, dentro de dos vehículos, intercambiaban 67 gramos de droga por 3.595 euros.