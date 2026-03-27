La Fiscalía logra que se investigue la posible participación de un hombre en dos incendios junto a la calle San Julián de Plasencia

El juzgado de Instrucción número 4 de Plasencia tendrá que investigar si un hombre, al que agentes de policía sorprendieron en el escenario de dos incendios en la calle San Julián, fue quien los provocó. Así lo ha dictado la Audiencia Provincial de Cáceres en un auto en el que estima el recurso que presentó el Ministerio Fiscal después de que el juzgado placentino decretara el sobreseimiento provisional de la causa.

La Audiencia coincide con la Fiscalía, que ha señalado que "no es posible descartar, de forma concluyente, la participación del investigado en los pequeños incendios", que tuvieron lugar en Plasencia los días 4 y 5 de septiembre del año pasado.

Junto a objetos quemados y con dos mecheros

Según el auto, en el primero de ellos, la policía localizó al investigado "en el lugar en el que, según unos vecinos, una persona estaría encendiendo un fuego en la calle San Julián". El hombre se encontraba "rodeado de objetos quemados, pero no prendidos en ese instante".

Juzgados de Plasencia, donde se investigará la participación de un hombre en dos incendios en Plasencia. / Toni Gudiel

Al día siguiente, se produjo un incendio de pastos en un descampado también en la calle San Julián, en el que los agentes "identificaron al investigado", de nuevo rodeado de objetos quemados. Además, en el cacheo de seguridad que realizaron, encontraron entre sus pertenencias "dos mecheros" que desprendían "un fuerte olor a humo".

El investigado dijo que los había apagado

Según el Ministerio Fiscal, la presencia del hombre "en dos lugares próximos, en fechas diferentes, en unas circunstancias como las descritas, resultan plenamente compatibles con que fuera él la persona que provocó aquellos incendios".

Lo que dijo el investigado fue que lo que hizo fue apagar esos pequeños fuegos, pero la Fiscalía considera "mucha coincidencia que esté presente en los dos lugares, instantes después de que se inicien los incendios, y no dé explicación alguna acerca de cómo se originaron".

El juzgado tendrá que investigar

Por estos motivos y, dadas las características de los incendios, la Audiencia Provincial de Cáceres ha considerado que, como ha pedido el Ministerio Fiscal, se investiguen los hechos "en el seno de unas diligencias previas" y no se archive provisionalmente la causa, como había dictado el juzgado de Instrucción.

Respecto al tipo de delito, apunta la Audiencia que se trata de dos incendios "de muy pequeñas dimensiones", originados en una zona urbana, por lo que no se trata de incendios forestales y, además, no supusieron "un peligro para la vida o integridad física de las personas", por lo que deben considerarse como delitos de "daños", previstos en el artículo 266 del Código Penal.

Las penas a las que podría enfrentarse

Este artículo recoge "la pena de prisión de uno a tres años al que cometiere los daños previstos en el apartado 1 del artículo 263 mediante incendio" y, además, señala la Audiencia que, tratándose de dos hechos similares, se debería aplicar también el artículo 74 del Código Penal, que regula el delito continuado y puede aumentar la pena de uno a dos grados.

De esta forma, la Audiencia ha estimado el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra el auto dictado por el juez instructor el pasado 17 de diciembre en las diligencias previas y ha revocado su resolución de archivar provisionalmente la causa, que "se deja sin efecto". Así, ha devuelto el caso a las "actuaciones originales" y tendrá que investigarse la participación del investigado en los dos incendios.