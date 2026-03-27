Luis Pastor y Argentina encabezan el cartel de Noches de Santa María, que vuelve a Plasencia de la mano de la Diputación

Plasencia volverá a ser esta primavera uno de los focos culturales de la provincia con la XXIV edición del ciclo Noches de Santa María, promovido por la Diputación Provincial de Cáceres y que reunirá, del 7 de abril al 15 de mayo a cantautores, jazz, swing, flamenco y ritmos afrocaribeños en tres escenarios de la ciudad.

Un ciclo consolidado en la primavera placentina

La Diputación de Cáceres ha presentado este viernes una nueva edición de Noches de Santa María, uno de sus programas culturales más asentados en el calendario primaveral de Plasencia. La vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura, Esther Gutiérrez Morán, ha definido la propuesta como un programa "de mucha calidad, muy variado y con el que contribuimos a enriquecer la oferta cultural no solo de esta ciudad, sino de los pueblos del entorno".

La cita se desarrollará en Plasencia entre el 7 de abril y el 15 de mayo con una programación en la que convivirán la canción de autor, el swing, el jazz, el flamenco y la música afrocaribeña. En esta edición, participarán nombres tan destacados como Luis Pastor, Chloé Bird, João Afonso, Ariel Brínguez, Argentina, la Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres, Anam Camerata y Swing Ton Ni Song.

Miembros de Swing Ton ni Song, en la presentación de Noches de Santa María en Plasencia. / Toni Gudiel

Más presupuesto, más artistas y nuevos espacios

La programación llegará este año con un presupuesto de casi 100.000 euros y con la participación de cerca de 100 artistas, según ha destacado Gutiérrez durante la presentación. Ese crecimiento también se reflejará en los espacios que acogerán los conciertos.

Los cinco primeros recitales se celebrarán en el Teatro Alkázar y en el Auditorio Santa Ana, mientras que el concierto de clausura volverá a la Plaza de la Catedral, como ya es tradición. La elección de estos recintos responde, por un lado, a las obras que se están llevando a cabo en el Complejo Santa María de la Diputación.

Además, la institución ha optado por escenarios de mayor aforo para responder a las expectativas de asistencia en una edición que busca reforzar la presencia del ciclo en la ciudad y mantener su capacidad de atracción sobre el público de Plasencia y de otras localidades del entorno.

Entradas solidarias en los cinco primeros conciertos

Otra de las claves de esta edición, como ya ocurrió el año pasado, será su componente solidario. Las entradas para los cinco primeros conciertos tendrán un precio de 5 euros y la recaudación se destinará a una asociación humanitaria sin ánimo de lucro de la provincia de Cáceres. El último concierto, el del 15 de mayo, será de entrada libre hasta completar aforo.

Presentación del ciclo Noches de Santa María de la Diputación de Cáceres, en Plasencia. / Toni Gudiel

Sobre este planteamiento, Esther Gutiérrez ha subrayado que "cada entrada en los cinco primeros conciertos es un gesto solidario, ya el año pasado aplicamos esta aportación simbólica, tanto en Noches de Santa María como en los Conciertos de Pedrilla y tuvo muy buena acogida". La responsable provincial ha añadido que "es mucho más que venir a un concierto, es participar con asociaciones sin ánimo de lucro, y la cultura cuando es accesible y solidaria tiene poder transformador".

Del cantautor extremeño al cierre flamenco

La apertura del ciclo llegará el martes 7 de abril, a las 20.30 horas, en el Teatro Alkázar, con Luis Pastor junto a la Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres. El cantautor de Berzocana presentará un repertorio en el que convivirán canciones de su trayectoria, poemas de José Saramago y composiciones de su disco Extremadura Fado, adaptadas para orquesta.

El 14 de abril, también a las 20.30 horas y en el Teatro Alkázar, será el turno de Swing Ton Ni Song junto a Anam Camerata, con un Concierto Swingfónico en el que el swing y el jazz vocal se unirán al sonido sinfónico.

El Auditorio Santa Ana tomará el relevo el 21 de abril con Chloé Bird y la presentación de El surco de los días, su séptimo álbum de estudio. Una semana después, el 28 de abril, el mismo espacio recibirá al saxofonista cubano Ariel Brínguez, uno de los nombres destacados de la música afrocaribeña y el jazz latino actual.

El broche final, en la plaza de la Catedral

La quinta cita será el 5 de mayo con João Afonso, que llevará a Plasencia su nuevo trabajo, Todo Tempo", un disco que aborda cuestiones como la libertad, el amor, la nostalgia y la inquietud desde una mirada ligada a las raíces de la música portuguesa y a la memoria de sus orígenes mozambiqueños.

El broche final llegará el viernes 15 de mayo, a las 21.30 horas, en la plaza de la Catedral, con Argentina, una de las voces con mayor proyección del flamenco actual. Con este concierto de acceso libre, Noches de Santa María cerrará una edición que vuelve a situar a Plasencia como punto de encuentro para la música en directo durante la primavera.