Un año del tiroteo en Plasencia: seis detenidos en prisión, armas por aparecer y la instrucción todavía abierta

En torno a las doce de la noche de este domingo, en el paso del 29 al 30 de marzo de 2025, se produjo un tiroteo en el barrio de San Lázaro de Plasencia que terminó con la vida de una niña de dos años y dejó herida a una joven.

Un año después, la instrucción ha ido perfilando el caso con decisiones judiciales, informes periciales, nuevos autos y 6 de las 11 personas detenidas en su momento continúan en prisión provisional. La causa sigue abierta en el juzgado número 1 porque la instrucción todavía no ha finalizado y mantiene varios frentes pendientes.

Qué ocurrió aquella madrugada

Los hechos se produjeron sobre las 00.20 horas del 30 de marzo de 2025 en el barrio de San Lázaro. Aquella noche se desencadenó un tiroteo entre miembros de familias de San Lázaro -Loletes- y de Gabriel y Galán -Hilarios-. En medio de esa reyerta, una niña recibió dos impactos de bala, uno en la cabeza, que resultó mortal, y otro en una muñeca, mientras se refugiaba con su madre y otros vecinos en una vivienda. También resultó herida en un pie una joven de 25 años.

La menor, que había sido trasladada al Hospital Materno Infantil de Badajoz, murió después de ingresar en la UCI pediátrica. Desde el primer momento, la investigación se centró en aclarar quién disparó, desde dónde se efectuaron los tiros y si hubo o no fuego cruzado. Las primeras versiones fueron contradictorias y se mezclaron distintas hipótesis sobre el origen del enfrentamiento, desde una disputa vinculada al tráfico de drogas hasta una pelea previa en un club de alterne.

Las primeras detenciones y el primer giro judicial

Tras el tiroteo, agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil detuvieron inicialmente a nueve personas. Poco después, se ampliaron a once los detenidos, incluidos dos hombres de 28 y 29 años vinculados al grupo de Gabriel y Galán.

Las imágenes de los detenidos por el tiroteo de Plasencia en los juzgados / El Periódico Extremadura

El primer gran avance de la causa llegó el 1 de abril de 2025, cuando el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Plasencia decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza para seis de los detenidos, todos de los Loletes. Los otros cinco investigados quedaron en libertad con obligación de comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes.

El juzgado abrió diligencias por un delito de homicidio, cuatro delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones y tenencia ilícita de armas. Desde ese momento, la instrucción quedó marcada por una diferencia clara entre los investigados encarcelados, vinculados a la familia de San Lázaro, y los de Gabriel y Galán, para los que el juzgado no apreció entonces pruebas suficientes de uso de armas.

Un caso marcado por las versiones opuestas

Desde el principio, el procedimiento ha convivido con relatos muy distintos sobre lo que pasó. Unos testimonios sostuvieron que los miembros de Gabriel y Galán llegaron armados y comenzaron a disparar. Otras fuentes señalaron que acudieron para hablar y que, cuando trataban de marcharse en coche, recibieron los tiros. La defensa de varios encarcelados insistió después en que hubo fuego cruzado, apoyándose en declaraciones de testigos que dijeron haber oído o visto disparos por ambas partes.

Sin embargo, la instrucción fue orientándose de forma paulatina hacia una tesis distinta. Según los informes policiales y los autos judiciales conocidos a lo largo del año, los disparos que causaron la muerte de la menor y las lesiones a la joven se habrían efectuado desde la zona de las viviendas de los Loletes, en San Lázaro, contra el coche en el que huían miembros de los Hilarios, de Gabriel y Galán.

Armas entregadas por detenidos por el tiroteo de Plasencia. / POLICÍA NACIONAL

La clave del coche: 19 impactos de bala

Uno de los datos más relevantes que ha aflorado durante la instrucción es el estado del vehículo en el que escaparon los miembros de los Hilarios. El coche, un Audi SQ5, presentaba 19 impactos de bala, según recogió un auto judicial conocido meses después.

Ese mismo auto incorporó otro detalle de gran peso: uno de los proyectiles alcanzó el reposacabezas del asiento del conductor. Este declaró que conducía inclinado hacia un lado y que, de no hacerlo así, la bala le habría dado en la cabeza. Para el juez, ese dato refuerza la hipótesis de que no se trató de disparos aislados ni intimidatorios, sino de una acción con un riesgo muy elevado para la vida de los ocupantes del vehículo y de las personas que estaban en el barrio.

Del homicidio imprudente al dolo eventual

La instrucción dio un paso importante cuando el juez transformó las diligencias previas en procedimiento ante el tribunal del jurado, al entender que los hechos presentan, de forma indiciaria, los caracteres de un homicidio doloso consumado y otros cuatro homicidios en grado de tentativa.

En ese auto, el magistrado razonó que la muerte de la niña no debía analizarse solo como una consecuencia imprudente, sino como un posible homicidio con dolo eventual. Es decir, no porque quien disparó quisiera matar específicamente a la menor, sino porque quienes abrieron fuego en un barrio habitado, de noche y contra un coche en movimiento, asumieron conscientemente un resultado letal como posible.

El juez subrayó que no es comparable disparar en un descampado que hacerlo en una travesía rodeada de viviendas con personas en su interior, y añadió que el riesgo se multiplica cuando el blanco es un vehículo en movimiento. Esa argumentación fue decisiva para sostener que la vía del jurado era la adecuada y para rechazar los recursos de las defensas que consideraban prematuro ese cambio procesal.

El coche que recibió 19 impactos de bala en el tiroteo de Plasencia. / Atestado policial

Las armas, la munición y la bala mortal

Otro de los ejes de la investigación ha sido el material balístico. La instrucción ha apuntado a que la bala que mató a la niña salió de una pistola de 9 milímetros, una munición muy extendida en este tipo de armas. Sin embargo, ninguna pistola de ese calibre fue intervenida ni entregada.

La familia de San Lázaro sí aportó un subfusil y cuatro escopetas. Las escopetas no emplean ese tipo de munición y la policía consideró que el subfusil tampoco coincidiría previsiblemente con las marcas de las balas analizadas. La conclusión que se desprende de esa línea de investigación es que las armas que realmente se utilizaron en el tiroteo no han aparecido.

A ello se sumó otro indicio destacado por el juzgado: la compra de 200 cartuchos apenas doce horas antes del tiroteo en una armería placentina. Las defensas sostuvieron que esa compra respondía a actividades de "tiro deportivo" y apuntaron que uno de los investigados tenía licencia de armas, pero el dato siguió siendo utilizado por el instructor como uno de los elementos indiciarios de la causa.

Los residuos de disparo y la falta de cambios cautelares

Una de las pruebas más esperadas durante meses fue el análisis sobre residuos de disparo practicado por la Policía Científica a seis de los once detenidos: cuatro de los Loletes y dos de los Hilarios. El informe concluyó que cuatro de ellos tenían residuos de disparo en las manos.

Entre los positivos, había tres miembros de los Loletes que ya estaban en prisión provisional. El cuarto positivo correspondía a un miembro de los Hilarios que, pese a ello, sigue en libertad con comparecencias periódicas. Otro investigado de San Lázaro dio negativo, al igual que uno de Gabriel y Galán.

Los padres de la niña fallecida en el tiroteo de Plasencia, que se han personado en la causa. / Toni Gudiel

La propia pericial recordaba que un resultado positivo es compatible con haber disparado o con haber estado próximo a un arma en el momento del disparo, y que un negativo no excluye por sí solo haber usado un arma. Por eso, esta prueba no alteró la situación personal de ninguno de los investigados. No hubo excarcelaciones ni nuevas entradas en prisión, y el juzgado mantuvo la espera de otras diligencias, en especial las de balística.

La Audiencia mantiene la prisión provisional

Durante el año transcurrido, varios de los encarcelados pidieron su puesta en libertad. El juzgado la denegó y la Audiencia Provincial de Cáceres avaló esa decisión. En sus resoluciones, el tribunal provincial consideró razonable esperar al resultado final de las diligencias pendientes antes de revisar la medida cautelar.

La Audiencia analizó los argumentos de las defensas, entre ellos que una fotografía con armas era antigua o podía estar manipulada; que uno de los investigados ayudó a trasladar a la niña al hospital o que otro había dado negativo en la prueba de residuos. Pese a ello, entendió que persistían indicios suficientes para no descartar su participación.

Entre esos indicios, mencionó la declaración de la madre de la menor; las fotografías publicadas en redes sociales; la procedencia de los disparos hacia el Audi desde los domicilios donde se inició la reyerta y la compra de munición horas antes de los hechos. También valoró el limitado arraigo personal y laboral de algunos investigados. Las resoluciones fueron firmes.

La responsabilidad civil: 200.000 euros por la muerte de la menor

La causa ha venido acompañada de otra actuación paralela. El juez abrió una pieza separada de responsabilidad civil y fijó en 200.000 euros la cuantía por la muerte de la niña y en 10.000 euros la correspondiente a las lesiones de la joven herida en un pie.

Para asegurar esas cantidades, el magistrado ordenó a los encarcelados que prestaran fianza suficiente y, en caso contrario, decretó el embargo preventivo de sus bienes en cantidad bastante para cubrir esa posible responsabilidad. Dos investigados recurrieron también esta decisión, al considerar prematura la medida mientras no estuviera plenamente determinada la autoría del disparo mortal.

La Audiencia Provincial volvió a dar la razón al juzgado de Plasencia. Entendió que, cuando existen indicios racionales de criminalidad y riesgo de demora, la ley permite adoptar estas medidas patrimoniales sin necesidad de esperar al final de la causa. Su resolución también fue firme.

Qué sostiene ahora la instrucción

Con el paso de los meses, la instrucción ha ido consolidando una línea principal. Según los informes policiales y los autos conocidos, un grupo de hombres de Gabriel y Galán acudió en coche a San Lázaro por una disputa previa. A partir de ahí, se produjo el tiroteo y los disparos que alcanzaron a la niña, a la joven herida y al coche se habrían realizado desde San Lázaro hacia el vehículo que huía.

Los investigadores destacan, además, que no se encontraron impactos de bala en la vivienda principal de los Loletes y sí en la dirección de la huida del coche, un dato que el juzgado ha utilizado para descartar, al menos de forma inicial, que el disparo mortal procediera del vehículo de los Hilarios. También se ha señalado una trayectoria de arriba a abajo en el disparo que alcanzó a las víctimas, compatible con tiros efectuados desde las viviendas hacia la calle.

Un año después, con la instrucción aún abierta

Doce meses después de aquella madrugada, la causa sigue abierta. La instrucción ha avanzado con decisiones de peso y ha reforzado los indicios contra los seis encarcelados, pero todavía no ha llegado el auto de apertura de juicio ni se ha despejado por completo el mapa de responsabilidades.

Lo que sí ha quedado fijado durante este año es el armazón del caso: una niña de dos años muerta por disparos en mitad de una reyerta armada en un barrio de Plasencia; una joven herida; seis investigados en prisión provisional; un coche con 19 impactos de bala; periciales que apuntan a armas no localizadas y una investigación judicial que mantiene abierto uno de los sucesos más graves vividos en la ciudad en los últimos años.