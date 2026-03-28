'La Borriquita' y el Cristo del Calvario abren la Semana Santa de Plasencia este domingo con estrenos y cambios en los recorridos

Este domingo, con una previsión de tiempo soleado y 18 grados de temperatura máxima, arrancarán las procesiones de Semana Santa en Plasencia, con varias novedades, tanto por parte de la cofradía de Nuestro Señor Jesucristo en su Entrada Triunfal en Jerusalén, más conocida como La Borriquita, como de la Hermandad del Santísimo Cristo del Calvario y Nuestra Señora de la Amargura, que desfilará por segundo año consecutivo.

La primera saldrá de la catedral después de la eucaristía, que presidirá el obispo de la diócesis, Ernesto Brotóns. Antes, tendrán lugar una serie de actos protocolarios, que también merece la pena ver por su simbolismo y tradición.

La bendición de las palmas

Habrá dos escenarios diferentes. Por un lado, en la plaza Mayor, la corporación municipal saldrá bajo mazas del ayuntamiento, acompañada por dos trabajadores municipales que ejercerán de maceros y por la Policía Local con su atuendo de gala.

Se dirigirán hacia la puerta de la Catedral Vieja, el segundo escenario, donde, a las 11.30 horas, el obispo procederá a la bendición de las palmas con las que después desfilará la cofradía. De ahí, pasarán a la Catedral Nueva, donde tendrá lugar la misa.

Terminará sobre la una de la tarde y, en ese momento, se desalojará la seo para que solo queden dentro los cofrades y, una vez organizada la procesión, entre las 13.15 y 13.30 horas, se abrirán las puertas de la catedral para la salida.

Dónde ver la procesión

La banda de música Ciudad de Plasencia interpretará el himno de España en uno de los momentos más vistosos de la procesión, la salida de La Borriquita, cargada este año por 30 costaleros y con la impresionante vista de la portada plateresca de la Catedral Nueva de fondo.

Es, sin duda, uno de los mejores lugares para ver el desfile, aunque hay que llegar con tiempo para coger sitio porque suele llenarse pronto.

Los cofrades se dirigirán a la calle Santa Clara hacia el rincón de San Esteban, donde las terrazas de los bares tendrán que retirarse o retranquearse para el paso del desfile.

La procesión de los niños

Con La Borriquita irán un total de 23 niños del colegio Madre Matilde, como es tradición, y otros de la cofradía, en total, unos 40. También se ha invitado a niños de otras cofradías para que acudan con sus respectivos hábitos.

Además, este año, como novedad, habrá diputados de tramo, un fiscal de paso y dirigirá el de La Borriquita Raúl Sanguino.

El recorrido se acortará

Otra novedad este año es que el recorrido se acortará y la cofradía no dará la vuelta completa a la plaza Mayor para que los costaleros que cargan el paso puedan ir más desahogados, ya que no tienen relevo y portarán al Señor durante todo el recorrido. Por lo tanto, si alguien quiere ver la procesión en la plaza Mayor, deberá colocarse en la parte sur.

Una vez recorrido ese tramo, la procesión tomará la calle Zapatería para dirigirse hacia la plaza de San Nicolás y la iglesia de Santo Domingo. Este último escenario será también uno de los mejores para ver la procesión, con las vistas del templo y la Virgen Dolorosa instalada por el muralista Jesús Mateos Brea en su fachada por encargo del ayuntamiento.

El paso del Cristo, cargado a costal

Culminada esta procesión, ya por la tarde, a las siete, saldrá por segundo año consecutivo de Santo Domingo la Hermandad del Santísimo Cristo del Calvario y Nuestra Señora de la Amargura.

Fotogalería | Semana Santa de Plasencia: el estreno de la Hermandad del Calvario y Nuestra Señora de la Amargura /

Lo hará con una importante novedad y es que estrenará el modo de carga del paso del Cristo. "Por primera vez en la historia de Plasencia, saldrá cargado a costal, que es una forma distinta de llevar el paso" a la habitual en las cofradías de Plasencia. Lo harán 40 costaleros, con relevo.

Habitualmente, los pasos se llevan a hombros, pero cuando se hace a costal, algo que sí es habitual por ejemplo en procesiones andaluzas, los costaleros portan la estructura sobre la séptima vértebra cervical y la espalda, ocultos bajo el paso. Utilizan un costal (tela de arpillera) con una morcilla para proteger el cuello.

Además, se estrenarán los faldones del paso y los hachones.

Cambia el recorrido

Otra importante novedad de la procesión es que cambiará el recorrido. Saldrá de Santo Domingo para tomar la calle Zapatería en dirección a la plaza Mayor (no irán por la calle Blanca a San Esteban) para seguir por la calle de los Quesos y la Tea hasta la plaza del Salvador, donde tendrá lugar la estación de penitencia y será, por tanto, uno de los puntos claves para ver el desfile.

La procesión volverá a Santo Domingo por la calle Sancho Polo, Las Ildefonsas, la Tea, los Quesos, plaza Mayor, calle Zapatería y plaza de Santo Domingo para entrar en el templo.