Plasencia estrena su primera Semana Santa de Interés Turístico Nacional con la salida de La Borriquita

Plasencia ha estrenado su primera Semana Santa de Interés Turístico Nacional por la puerta grande, la de la Catedral Nueva de Plasencia y con un cielo despejado, que ha atraído a las calles del centro a una multitud de placentinos, emigrantes y turistas.

Solo un desapacible viento ha sido la nota menos agradable de una mañana en la que La Borriquita ha salido, un año más, de la catedral para la procesión del Domingo de Ramos. Palmas, niños y Nuestro Señor Jesucristo en su Entrada Triunfal en Jerusalén han sido los protagonistas.

Los niños y la corporación con los maceros

Con algo de adelanto con respecto a años anteriores, sobres las 13.15 horas, se han abierto las puertas de la catedral para el inicio de la comitiva, con la Cruz de Guía. Los niños del colegio Madre Matilde no pueden faltar en esta procesión y una treintena han procesionado. Tras ellos, dado que se había hecho una invitación a la participación infantil, se han sumado unos 40, tanto con ropa de calle como con hábitos de distintas cofradías.

Una de las tradiciones del Domingo de Ramos en Plasencia es la llegada de miembros de la corporación municipal acompañada por maceros del ayuntamiento y, una vez en la calle la procesión, se han unido a la comitiva, con el alcalde, Fernando Pizarro, a la cabeza, junto al intendente jefe de la Policía Local, José Antonio Quijada.

Himno de España a la salida de la catedral

Todos portaban palmas, bendecidas antes de la celebración de la eucaristía por el obispo, Ernesto Brotóns, al igual que los cofrades, dado que este es otro de los símbolos de la procesión del Domingo de Ramos.

La salida de La Borriquita de la catedral ha sido, sin duda, uno de los momentos más emotivos de esta procesión, por el esfuerzo en las caras de sus 30 costaleros, algunos muy jóvenes, y porque, en ese momento, la banda de música Ciudad de Plasencia, ha interpretado el himno de España.

Una multitud en las calles y vuelta a la plaza Mayor

El entorno de la catedral y la entrada a la calle Santa Clara estaban a rebosar de personas, como también la zona de San Esteban y toda la plaza Mayor. Finalmente, la cofradía ha decidido no acortar el recorrido, como tenía previsto inicialmente, y dar la vuelta completa a la plaza.

Como primera procesión de la Semana Santa placentina, han acompañado a los cofrades de La Borriquita, directivos de todas las cofradías de la ciudad y, para garantizar la seguridad de los participantes y asistentes, ha habido presencia de la Policía Local y Protección Civil, además de una ambulancia, situada junto al acceso a la plaza Mayor por la calle del Rey.

Además, este año, como novedad, ha habido diputados de tramo, un fiscal de paso y la procesión ha estado dirigida por Raúl Sanguino. Ha transcurrido sin incidentes y, tras su paso por la plaza Mayor, se ha dirigido a la calle Zapatería para entrar en San Nicolás, otro de los puntos con gran afluencia de público, y recogerse en el templo cofrade de Santo Domingo.

Salida del Calvario

La Borriquita no será la única procesión de este domingo en Plasencia porque, a las siete de la tarde, está prevista la salida de Santo Domingo de Santo Domingo de la Hermandad del Santísimo Cristo del Calvario y Nuestra Señora de la Amargura.

Lo hará con una importante novedad y es que estrenará el modo de carga del paso del Cristo. "Por primera vez en la historia de Plasencia, saldrá cargado a costal, que es una forma distinta de llevar el paso" a la habitual en las cofradías de Plasencia. Lo harán 40 costaleros, con relevo.

Habitualmente, los pasos se llevan a hombros, pero cuando se hace a costal, algo que sí es habitual por ejemplo en procesiones andaluzas, los costaleros portan la estructura sobre la séptima vértebra cervical y la espalda, ocultos bajo el paso. Utilizan un costal (tela de arpillera) con una morcilla para proteger el cuello.

Además, se estrenarán los faldones del paso y los hachones.

Cambia el recorrido

Otra importante novedad de la procesión es que cambiará el recorrido. Saldrá de Santo Domingo para tomar la calle Zapatería en dirección a la plaza Mayor (no irán por la calle Blanca a San Esteban) para seguir por la calle de los Quesos y la Tea hasta la plaza del Salvador, donde tendrá lugar la estación de penitencia y será, por tanto, uno de los puntos claves para ver el desfile.

La procesión volverá a Santo Domingo por la calle Sancho Polo, Las Ildefonsas, la Tea, los Quesos, plaza Mayor, calle Zapatería y plaza de Santo Domingo para entrar en el templo.