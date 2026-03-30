El Ayuntamiento de Plasencia aprueba las bases para las terrazas y carpas del Berrocal en las Ferias de 2026

El Ayuntamiento de Plasencia ha aprobado las bases para adjudicar el uso provisional de parcelas municipales destinadas a carpas y terrazas en El Berrocal durante las Ferias y Fiestas de 2026. El plazo de solicitud arrancará este 31 de marzo y concluirá el 20 de abril.

Aprobadas las bases para la feria

Plasencia ha dado el primer paso administrativo para ordenar la presencia de carpas y terrazas en El Berrocal de cara a las Ferias y Fiestas de 2026. La junta de gobierno local aprobó el pasado viernes las bases reguladoras para la adjudicación de la concesión de uso provisional de parcelas municipales en la bandeja superior del recinto ferial.

La decisión abre el proceso para que las personas interesadas puedan optar a estos espacios, habituales en uno de los escenarios centrales de la feria placentina, el Berrocal. Con ello, el consistorio fija ya el calendario previo a una de las citas más señaladas del año en la ciudad.

Plazo abierto desde el 31 de marzo

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto entre el 31 de marzo y el 20 de abril, ambos incluidos. La documentación deberá entregarse en el registro general del ayuntamiento, situado en la plaza del parking de Puerta de Talavera.

El horario fijado para ese trámite será de lunes a viernes, de 9.00 a 13.00 horas. Con ese calendario, el ayuntamiento concentra en algo menos de tres semanas la recepción de peticiones para ocupar las parcelas municipales habilitadas durante la feria.

Feria de Plasencia: las imágenes de las cañas de este jueves / Toni Gudiel

Cómo debe hacerse la solicitud

Las bases establecen un procedimiento concreto de presentación. Las personas interesadas deberán cumplimentar los anexos I y II recogidos en la convocatoria y presentarlos en el registro municipal.

Según el sistema aprobado, el anexo I será registrado por el personal municipal, que entregará al solicitante un sobre. Después, la persona interesada deberá introducir en él el anexo II, completar los datos exigidos en el exterior, cerrarlo y firmarlo en la parte posterior.

Una vez preparado, el sobre se depositará en una urna habilitada para este fin. Esa urna permanecerá cerrada y bajo custodia hasta el momento de la apertura pública de las ofertas.

Apertura pública el 23 de abril

El acto público de apertura de ofertas tendrá lugar el 23 de abril a las 13.00 horas en la sala de alcaldes del Ayuntamiento de Plasencia. Ese será el momento en el que se abrirán los sobres presentados dentro del plazo oficial.

Con esta convocatoria, el ayuntamiento deja encarrilada una parte de la organización previa de las fiestas, al regular el uso temporal de parte del suelo municipal en el ferial, al que se sumarán también las casetas. Para los negocios y profesionales interesados, las próximas semanas serán decisivas para formalizar la solicitud conforme al procedimiento marcado.

Primer concierto anunciado, Leire Martínez

Mientras avanza la tramitación para la instalación de carpas y terrazas, el Ayuntamiento de Plasencia ya ha empezado a desvelar algunos detalles de la próxima feria. De momento, uno de los nombres confirmados es el de Leire Martínez, que actuará en la ciudad dentro de la gira de su primer disco en solitario tras su etapa como vocalista de La Oreja de Van Gogh entre 2008 y 2024.

Según ha apuntado el concejal delegado, David Dóniga, será además el único concierto de pago de todos los festejos. La actuación no se celebrará en la plaza de toros, como suele ocurrir en otras ocasiones, sino en el recinto de Torre Lucía, ya que el coso debe estar "en perfectas condiciones" para los festejos taurinos. El edil también ha señalado que el resto de conciertos de la feria se irán presentando más adelante, serán abiertos al público y tendrán como escenario la plaza Mayor.

Cartel del concierto de Leire Martínez en Plasencia, la próxima feria. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Venta de entradas desde 20 euros

La cita con Martínez será el viernes 12 de junio, aunque el horario se comunicará más adelante. Las entradas se pueden adquirir en la web zonaentradas.com. El precio de las mil primeras será de 20 euros (todavía este lunes se pueden comprar a ese precio) y una vez agotadas pasarán a costar 25 euros, a lo que habrá que sumar 2 euros por los gastos de gestión en ambos casos.

Tanto desde la organización como desde la promotora se ha subrayado el tirón de una artista a la que presentan como una de las voces más reconocibles del pop español reciente. En su repertorio, según lo avanzado hasta ahora, tendrán peso las canciones de su etapa en La Oreja de Van Gogh, aunque también interpretará temas de su nueva carrera en solitario.