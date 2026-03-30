Controles de alcoholemia y drogas en Plasencia: un conductor novel supera la tasa y otros dan positivo en varias sustancias.

La Policía Local de Plasencia ha reforzado en los últimos días los controles de tráfico con motivo de la Semana Santa y, como resultado de esos dispositivos, ha intervenido en varios casos por consumo de alcohol y drogas y ha detenido a dos conductores por presuntos delitos contra la seguridad vial.

Refuerzo de controles en una época de mayor movilidad

La Policía Local de Plasencia ha intensificado durante los últimos días los controles de tráfico con motivo de la Semana Santa, un periodo en el que aumenta la movilidad dentro y fuera de la ciudad. Según ha informado el ayuntamiento, el objetivo de estos dispositivos es reforzar la seguridad vial, especialmente en materia de consumo de alcohol y drogas al volante.

El balance del pasado fin de semana deja varias actuaciones relevantes en distintos puntos de la ciudad, con intervenciones que se han saldado con dos detenidos por presuntos delitos contra la seguridad vial, además de varias sanciones administrativas.

Un conductor sin permiso, positivo en cocaína y opiáceos

Una de las actuaciones tuvo lugar el jueves al mediodía en la calle El Negro, junto a la zona de San Lázaro. Allí, los agentes interceptaron a un conductor de ciclomotor y comprobaron que carecía de permiso de conducción.

Según la nota municipal, en las pruebas practicadas el conductor dio además positivo en cocaína y opiáceos. El vehículo fue inmovilizado y el hombre fue sancionado con una multa de 1.000 euros por consumo de drogas. Asimismo, fue detenido como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.

Ese mismo jueves, en la calle San Cristóbal, otro conductor fue sometido a control y dio positivo en THC, por lo que fue denunciado por vía administrativa.

Un conductor novel supera la tasa y otro da positivo en THC

Ya en la madrugada del viernes al sábado, en un control instalado en la Puerta de Coria, un conductor novel arrojó una tasa de alcoholemia de 0,26 miligramos por litro, por encima del límite de 0,15 mg/l permitido para este tipo de conductores.

Como consecuencia, el vehículo fue inmovilizado y el conductor sancionado con 500 euros y la detracción de cuatro puntos del permiso de conducción. En ese mismo dispositivo, otro conductor dio positivo en consumo de drogas, en este caso también por THC.

Una minimoto intervenida en San Miguel

La otra detención se produjo en la tarde-noche del sábado en la calle Galisteo, en el barrio de San Miguel. Allí, los agentes detectaron a un joven que circulaba en una pike bike o minimoto que, técnicamente, corresponde a una motocicleta de 125 cc.

La Policía Local señala que el conductor carecía del permiso correspondiente para manejar ese vehículo. Por estos hechos, fue detenido como presunto autor de un delito contra la seguridad vial y la motocicleta quedó inmovilizada.

Llamamiento a evitar alcohol y drogas al volante

Tras estas intervenciones, desde la Policía Local se insiste en la necesidad de extremar la precaución durante estas fechas, también en los desplazamientos cortos dentro del casco urbano.

El mensaje trasladado por los agentes incide en la incompatibilidad absoluta entre la conducción y el consumo de alcohol o drogas, en unos días en los que la actividad en la calle y los movimientos de vehículos suelen incrementarse en Plasencia.

Dispositivo especial por la Semana Santa

Esta intensificación de los controles se enmarca, además, en el dispositivo especial de seguridad diseñado por el Ayuntamiento de Plasencia y la Policía Local para una Semana Santa especialmente simbólica para la ciudad, la primera tras su declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional. A ese operativo se sumarán también la Policía Nacional, la Guardia Civil y Protección Civil, con medidas tanto de seguridad ciudadana como de seguridad vial y con cortes de calles en los accesos al casco histórico.

Según han explicado el concejal de Interior, David Dóniga, y el intendente jefe de la Policía Local, José Antonio Quijada, el planteamiento será "similar al del año pasado", al entender que los dispositivos anteriores funcionaron bien. Así, a los servicios ordinarios de dos o tres patrullas diarias, con seis o siete agentes, se añadirán otras dos o tres, especialmente por las tardes con motivo de las procesiones, además de dos patrullas nocturnas. En los días de mayor actividad, el despliegue alcanzará entre 17 y 18 agentes.

Bloqueo de calles al tráfico de vehículos

El operativo incluirá también controles de alcohol y drogas, así como el bloqueo con vehículos policiales de las calles de acceso a las zonas con mayor afluencia de público. Quijada ha apuntado que España se mantiene en nivel 4 de alerta antiterrorista, lo que obliga a colocar obstáculos en los accesos al casco histórico aproximadamente dos horas antes del inicio de las procesiones.

Bloqueo de la calle del Rey con un vehículo de Protección Civil. / Toni Gudiel

Junto a ello, la Policía Local ha trasladado a la hostelería una serie de recomendaciones para favorecer el desarrollo de los desfiles procesionales y preservar el protagonismo de las cofradías. Entre ellas, apagar los equipos de sonido al paso de las procesiones, así como la iluminación interior y exterior de los locales, y evitar el servicio en mesa durante ese tiempo. Además, las terrazas que puedan afectar al recorrido deberán retirarse desde las seis de la tarde en las procesiones vespertinas o, en su caso, retranquearse, mientras que las situadas en la bandeja central de la plaza Mayor se retirarán obligatoriamente.

Desde el ayuntamiento se ha hecho también un llamamiento a la colaboración ciudadana para que vecinos y visitantes respeten la señalización temporal, sigan las indicaciones de los agentes y eviten, en la medida de lo posible, el uso del vehículo privado en los días de mayor afluencia. Tanto Dóniga como Quijada confían en que, con la colaboración del público y el trabajo coordinado de los cuerpos de seguridad, la Semana Santa placentina vuelva a desarrollarse sin incidentes.