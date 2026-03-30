El Cristo del Calvario recorre por primera vez las calles de Plasencia cargado a costal

Por primera vez, un paso procesional en Plasencia desfila cargado a costal, no a hombros, una costumbre andaluza, pero que no se ha visto nunca en las procesiones de Plasencia. Literalmente, tampoco se ha visto porque los 40 costaleros que los llevan están ocultos bajo los faldones del paso, pero la cofradía del Santísimo Cristo del Calvario y Nuestra Señora de la Amargura ha destacado la relevancia de este tipo de carga.

A las siete de la tarde ha salido la procesión este domingo del templo cofrade de Santo Domingo y, dada la marcha de la procesión y el extenso recorrido, la multitud de personas que la esperaban en la calle han podido ver el anochecer a medida que discurría por el casco histórico. Todo con la presencia del viento y algo de frío.

Estación de penitencia en El Salvador

El coro Cum Iubilo, los monaguillos de blanco y negro y sus nazarenos, totalmente de negro con cinturón de esparto, han puesto solemnidad a una procesión que salió por primera vez en 2025 y que ha estrenado este año, además del tipo de carga del paso del Cristo del Calvario, sus faldones y hachones.

También nuevo ha sido el recorrido procesional, ya que el desfile salió de Santo Domingo para tomar la calle Zapatería en dirección a la plaza Mayor para seguir por la calle de los Quesos y la Tea hasta la plaza del Salvador, donde tuvo lugar la estación de penitencia y ha sido, por tanto, uno de los puntos claves para ver el desfile.

La procesión volvió a Santo Domingo por la calle Sancho Polo, Las Ildefonsas, la Tea, los Quesos, plaza Mayor, calle Zapatería y plaza de Santo Domingo para entrar en el templo.

La hermandad de La Pasión, esta noche

Este lunes, tendrá lugar la salida de la procesión de Nuestro Padre Jesús de la Pasión, a las nueve de la noche desde Santo Domingo.

La cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Pasión afronta su salida del Lunes Santo con una de las principales novedades de esta Semana Santa de 2026 en Plasencia: tras el paso de misterio sonará la Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de las Tres Caídas, de Madrid.

Junto a este estreno musical, la hermandad presentará también la restauración y reestreno de los palermos procesionales de los diputados de tramo. Serán de color rojo sangre en el cortejo del Cristo y de color marfil en el de la Virgen, una renovación que afecta a la imagen de la procesión y a su puesta en escena.

Nuevos elementos para el paso de misterio

Entre las novedades anunciadas por la hermandad figuran además las casullas de terciopelo negro para el centurión y el soldado romano que acompañan al Señor de Pasión en su paso de misterio. A ello se suman nuevas plumas blancas y negras para sus cascos, en una estampa que reforzará el conjunto visual de la procesión.

La cofradía también incorporará faldones para el paso de traslado, ya estrenados en el Vía Crucis procesional del Señor de Pasión del 7 de marzo y que volverán a utilizarse en el traslado de los titulares hasta el templo cofrade de Santo Domingo.

Nuevos elementos para el paso de misterio

Entre las novedades anunciadas por la hermandad figuran además las casullas de terciopelo negro para el centurión y el soldado romano que acompañan al Señor de Pasión en su paso de misterio. A ello se suman nuevas plumas blancas y negras para sus cascos, en una estampa que reforzará el conjunto visual de la procesión.

La cofradía también incorporará faldones para el paso de traslado, ya estrenados en el Vía Crucis procesional del Señor de Pasión del 7 de marzo y que volverán a utilizarse en el traslado de los titulares hasta el templo cofrade de Santo Domingo.

Fue una salida especialmente significativa para la cofradía, que conmemoraba entonces las bodas de plata de la bendición de su paso titular. Por ese motivo, el Cristo procesionó solo, sin las figuras habituales del paso de misterio, en una imagen poco habitual dentro del recorrido del Lunes Santo placentino.

Este año, la Agencia Estatal de Meteorología prevé cielos despejados para la procesión.

Una cofradía con sello propio en la Semana Santa de Plasencia

La del Señor de Pasión es una de las procesiones con personalidad más definida de la Semana Santa placentina. El año pasado, además del protagonismo del paso titular, la hermandad estrenó un cuerpo de monaguillos de Pasión formado por niños de entre 3 y 9 años, y la Virgen, María Santísima del Rosario, lució un mantolín de manila de finales del siglo XIX, donado por una devota y adaptado como fajín.

Aquella salida contó también con una notable presencia institucional y con un momento de especial visibilidad por la asistencia de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que participó en la tradicional levantá del paso. Fue una imagen muy comentada en una noche de gran expectación a las puertas de Santo Domingo.

El recorrido desde Santo Domingo

La procesión de este Lunes Santo partirá de Santo Domingo y discurrirá por la plaza de San Vicente Ferrer, plaza de San Nicolás, calle Blanca, plaza de la Catedral, calle Santa Clara, entorno del convento de Santa Clara, calle San Esteban y Plaza Mayor.

Desde allí, el cortejo continuará por la calle Zapatería, volverá a la plaza de San Vicente Ferrer y regresará finalmente al templo de Santo Domingo. Se trata de uno de los itinerarios más reconocibles del casco histórico de Plasencia y uno de los recorridos que mejor conectan la procesión con el centro monumental de la ciudad.

Una salida que busca reforzar su imagen

Con estos estrenos, la hermandad refuerza su propuesta para el Lunes Santo y llega a la cita con novedades tanto en la música como en el cortejo y en el acompañamiento del paso. La presencia de una banda llegada desde Madrid y la renovación de distintos elementos procesionales apuntalan una salida que busca ganar empaque dentro de la Semana Santa placentina.