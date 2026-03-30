La Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Pasión emociona con su estilo andaluz en Plasencia este Lunes Santo.

Ver una procesión de Lunes Santo en Plasencia es viajar a Andalucía gracias a la hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Pasión. Su estilo andaluz se siente en multitud de aspectos, que emocionan de una forma difícil de definir con palabras. Basta ver las caras y miradas de placentinos y visitantes para comprobar que, este lunes, la Pasión ha vuelto a deslumbrar.

El paso de misterio

El paso del Cristo ha salido de nuevo con las figuras del misterio, que el año pasado no salieron por cumplirse los 25 años de la bendición del Cristo. En esta ocasión, además, el centurión y el soldado romano que le acompañan ha estrenado casullas de terciopelo negro y nuevas plumas blancas y negras para sus cascos.

Nuestro Padre Jesús de la Pasión, en la procesión de este Lunes Santo en Plasencia. / Toni Gudiel

Pero el mayor estreno, el más notorio, ha sido el musical porque, tras la salida del Cristo de Santo Domingo, quien ha interpretado el himno de España ha sido la Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de las Tres Caídas, procedente de Madrid.

Música de Madrid y Salamanca y ofrenda floral

Con la Virgen, Nuestra Señora del Rosario, bajo palio, el acompañamiento musical lo ha puesto la Banda de Música Ciudad del Tormes de Salamanca.

La Virgen del Rosario, a su salida de Santo Domingo en Plasencia. / Toni Gudiel

Además, han salido los monaguillos de Pasión, el cuerpo de acólitos y, como autoridades, el edil de Interior del ayuntamiento, David Dóniga y Policía Local, hermano mayor de la cofradía, junto a Policía Nacional, Guardia Civil y autoridad religiosa, Antonio de Luis Galán, vicario de Asuntos Económicos y ecónomo de la diócesis de Plasencia.

Acto y ofrenda floral en San Nicolás

Uno de los momentos más novedosos de la procesión ha tenido lugar a las puertas de la iglesia de San Nicolás. Por un lado, miembros de la cofradía del Santísimo Crucifijo y Descendimiento de la Cruz, que tiene su sede canónica en la iglesia, han esperado a las puertas del templo al paso del Cristo y han abierto unas vallas que cerraban el acceso al público para que pudiera acercarse.

Por otro, han esperado la llegada de la Virgen del Rosario con un ramo de flores para entregárselo. La imagen, bajo su espectacular palio, ha salido cerca de las diez de la noche porque el acto ante San Nicolás con el Cristo ha hecho que la procesión transcurriera más lenta que en años anteriores.

La Columna, este martes

Para este martes, está prevista la salida de la cofradía del Cristo de la Columna, a las 21.00 horas de Santo Domingo. El cortejo volverá a reunir algunos de los elementos más reconocibles de esta cofradía: la presencia del escuadrón de lanceros de la Policía Nacional a caballo, el acompañamiento de romanos a pie y un itinerario muy céntrico que permite verla en enclaves monumentales de la ciudad.

En el desfile procesional tomarán parte La Flagelación, el Santísimo Cristo de la Columna y la imagen mariana que cierra el cortejo, la Dolorosa de San Nicolás. La música correrá a cargo de la Agrupación Musical Sagrada Cena de Plasencia.

El recorrido, paso a paso

La cofradía saldrá de Santo Domingo, pero el desfile lo abrirá el escuadrón de lanceros sobre 4 caballos, que, como cada año, asomarán por otro punto emblemático de esta procesión, el cañón del palacio del Marqués de Mirabel, propiedad de la casa Falcó. Una vez que hayan salido los caballos, le seguirá la Cruz de guía y el resto de la procesión, que continuará por la plaza de San Vicente Ferrer, la plaza de San Nicolás y la calle Blanca. Desde ahí alcanzará la plaza de la Catedral, otro de los tramos con mayor carga patrimonial del recorrido.

Itinerario de la procesión del Cristo de la Columna de Plasencia. / Web de la Semana Santa

Después, la procesión seguirá por la calle Santa Clara, pasará junto al convento de Santa Clara y enfilará la calle San Esteban hasta desembocar en la Plaza Mayor, donde cada año se concentra buena parte del público. El regreso se completará por la calle Zapatería, de nuevo hacia la plaza de San Vicente Ferrer, antes de la llegada final a Santo Domingo.

Para quienes quieran verla con más comodidad, los puntos más didácticos y visuales suelen ser la salida, la zona de San Nicolás, el paso por la Catedral y la entrada en Plaza Mayor, donde el cortejo se aprecia con mayor amplitud.

Novedades de este año

Entre las novedades más destacadas figura la restauración del Cristo, una intervención que añade interés a la salida de este Martes Santo. También se estrenará la nueva candelería de la imagen mariana, otra de las incorporaciones que marcarán la procesión de este año.

La cofradía contará además con la presencia de la jefa superior de la Policía Nacional en Extremadura, Elisa Fariñas, y de Óscar Mateos, director general de Turismo de la Junta de Extremadura.