La Hermandad de la Pasión de Plasencia prepara su estación de penitencia del Lunes Santo con estrenos y novedades

La hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Pasión prepara en Plasencia una nueva estación de penitencia del Lunes Santo dentro de la Semana Santa placentina marcada por varios estrenos en su cortejo y en el acompañamiento musical. La cofradía saldrá desde Santo Domingo a las nueve de la noche con novedades en sus enseres y en la puesta en escena del paso.

Las novedades en música y cortejo

La cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Pasión afronta su salida del Lunes Santo con una de las principales novedades de esta Semana Santa de 2026 en Plasencia: tras el paso de misterio sonará la Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de las Tres Caídas, de Madrid.

Junto a este estreno musical, la hermandad presentará también la restauración y reestreno de los palermos procesionales de los diputados de tramo. Serán de color rojo sangre en el cortejo del Cristo y de color marfil en el de la Virgen, una renovación que afecta a la imagen de la procesión y a su puesta en escena.

Nuevos elementos para el paso de misterio

Entre las novedades anunciadas por la hermandad figuran además las casullas de terciopelo negro para el centurión y el soldado romano que acompañan al Señor de Pasión en su paso de misterio. A ello se suman nuevas plumas blancas y negras para sus cascos, en una estampa que reforzará el conjunto visual de la procesión.

La cofradía también incorporará faldones para el paso de traslado, ya estrenados en el Vía Crucis procesional del Señor de Pasión del 7 de marzo y que volverán a utilizarse en el traslado de los titulares hasta el templo cofrade de Santo Domingo.

El recuerdo de una salida marcada por la lluvia

La procesión llega, además, con el recuerdo de la salida del año pasado, condicionada por la amenaza de lluvia sobre Plasencia. Aquella noche, con nubes todavía en el cielo y riesgo de precipitaciones, la junta de gobierno decidió seguir adelante y mantener la estación de penitencia.

Fue una salida especialmente significativa para la cofradía, que conmemoraba entonces las bodas de plata de la bendición de su paso titular. Por ese motivo, el Cristo procesionó solo, sin las figuras habituales del paso de misterio, en una imagen poco habitual dentro del recorrido del Lunes Santo placentino.

Este año, la Agencia Estatal de Meteorología prevé cielos despejados para la procesión.

Una cofradía con sello propio en la Semana Santa de Plasencia

La del Señor de Pasión es una de las procesiones con personalidad más definida de la Semana Santa placentina. El año pasado, además del protagonismo del paso titular, la hermandad estrenó un cuerpo de monaguillos de Pasión formado por niños de entre 3 y 9 años, y la Virgen, María Santísima del Rosario, lució un mantolín de manila de finales del siglo XIX, donado por una devota y adaptado como fajín.

Aquella salida contó también con una notable presencia institucional y con un momento de especial visibilidad por la asistencia de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que participó en la tradicional levantá del paso. Fue una imagen muy comentada en una noche de gran expectación a las puertas de Santo Domingo.

Recorrido de la procesión del Lunes Santo de Plasencia. / Web de la Semana Santa

El recorrido desde Santo Domingo

La procesión de este Lunes Santo partirá de Santo Domingo y discurrirá por la plaza de San Vicente Ferrer, plaza de San Nicolás, calle Blanca, plaza de la Catedral, calle Santa Clara, entorno del convento de Santa Clara, calle San Esteban y Plaza Mayor.

Desde allí, el cortejo continuará por la calle Zapatería, volverá a la plaza de San Vicente Ferrer y regresará finalmente al templo de Santo Domingo. Se trata de uno de los itinerarios más reconocibles del casco histórico de Plasencia y uno de los recorridos que mejor conectan la procesión con el centro monumental de la ciudad.

Una salida que busca reforzar su imagen

Con estos estrenos, la hermandad refuerza su propuesta para el Lunes Santo y llega a la cita con novedades tanto en la música como en el cortejo y en el acompañamiento del paso. La presencia de una banda llegada desde Madrid y la renovación de distintos elementos procesionales apuntalan una salida que busca ganar empaque dentro de la Semana Santa placentina.