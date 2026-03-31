El Ayuntamiento de Plasencia aprueba el acuerdo marco para un plan de bacheo de calles durante cuatro años

El Ayuntamiento de Plasencia ha dado un nuevo paso administrativo para contratar las obras de bacheo en las calles de la ciudad. La junta de gobierno local ha aprobado el expediente y los pliegos de la licitación para el acuerdo marco que, según han señalado el alcalde, Fernando Pizarro, y la edil del área, Mayte Díaz, tendrá una duración de cuatro años. Se publicará con un plazo de 20 días naturales para presentar proposiciones.

Luz verde al expediente

La decisión parte de una propuesta de la concejala delegada de Obras sobre la aprobación del expediente del acuerdo marco para la ejecución de obras de bacheo en calles de Plasencia. La junta de gobierno ha aprobado la propuesta por unanimidad.

Así, ha dado el visto bueno a la aprobación del expediente, de los pliegos administrativos y técnicos y del resto de la documentación necesaria para licitar ese acuerdo marco mediante el procedimiento abierto simplificado.

Qué significa el acuerdo marco

De momento, el ayuntamiento no ha concretado donde se hará el bacheo, aunque sí ha señalizado todos los baches que existen actualmente en la ciudad, aunque está previsto que se eliminen con un bacheo de emergencia.

No obstante, gracias al acuerdo marco, se dotará de un instrumento general para poder encargar obras de bacheo en distintos puntos de la ciudad conforme se tramiten los contratos basados en ese acuerdo.

Sin presupuesto hasta aprobar los contratos

Por otro lado, de momento y según el pliego administrativo y la Ley de Contratos del Sector Público, no procede aprobar un presupuesto base de licitación antes de sacar este acuerdo marco.

La razón es que el acuerdo, por sí mismo, no genera todavía obligaciones económicas directas para el Ayuntamiento de Plasencia. Será después, cuando se tramite cada contrato que dependa de este marco, cuando se elabore y apruebe el presupuesto correspondiente, previa consignación presupuestaria.

En otras palabras, el ayuntamiento aprueba ahora la herramienta de contratación, pero el dinero de cada actuación concreta se definirá más adelante, caso por caso. Además, se ha decidido no dividir en lotes el contrato.

Fotogalería | Señalizan los baches en Plasencia para un plan de bacheo extraordinario / Toni Gudiel

Próximo paso: publicación y ofertas

El acuerdo aprobado por la junta de gobierno ordena publicar la licitación en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Plasencia, que opera a través de la Plataforma de Contratación del Estado. A partir de esa publicación, comenzará a contar el plazo de 20 días naturales para que las empresas presenten sus ofertas.

Para Plasencia, este acuerdo supone un paso administrativo importante para evitar la proliferación de baches en la ciudad, ya que deja encauzada la futura contratación de trabajos de reparación de baches en la red viaria urbana. A falta de que se publique la licitación y se resuelva el procedimiento.

Plan de asfaltado y bacheo de emergencia

Por otro lado, el ayuntamiento ha acelerado también dos actuaciones clave para terminar con los baches en las calles, el plan de asfaltado, que llegará este año a 12 vías, y un plan extraordinario de bacheo anunciado por el alcalde en pleno.

Según ha explicado el portavoz del gobierno municipal, José Antonio Hernández, el ayuntamiento tiene ya aprobado para su publicación el plan de asfaltado de doce calles, con una inversión de 590.000 euros, financiada en una cuarta parte por la Diputación de Cáceres y en tres cuartas partes por fondos municipales, según ha indicado Hernández.

A esa cantidad se suma un bacheo de emergencia que, según los primeros informes, está presupuestado en 246.000 euros. La suma de ambas actuaciones eleva a 836.000 euros la inversión global prevista para intervenir sobre firmes y calzadas.