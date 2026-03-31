El centro de Plasencia, a rebosar, para ver al restaurado Cristo de la Columna, sus caballos y soldados romanos.

La llegada de emigrantes y turistas, sumadas a los placentinos; la agradable temperatura en la calle, con unos 20 grados, a pesar del viento, y la vistosidad de una de las procesiones más llamativas de la Semana Santa de Plasencia han hecho que la cofradía del Santísimo Cristo de la Columna haya congregado este martes a multitud de personas en su salida y recorrido por las calles del centro de la ciudad.

Con puntualidad casi británica, poco después de las nueve de la noche, han salido del cañón del palacio del Marqués de Mirabel, propiedad de la familia Falcó, un escuadrón de lanceros de la Policía Nacional a lomos de cuatro caballos, algo que ninguna otra procesión tiene y que, sin duda, son un aliciente para ver el desfile procesional.

El escuadrón de lanceros de la Policía Nacional a caballo, en la procesión. / Toni Gudiel

El paso del Cristo, restaurado

Igualmente llamativo ha sido su grupo de romanos, con su vestimenta de la época y su estandarte y, además, este año su paso titular, el Cristo de la Columna, ha salido después de una restauración que le ha hecho recuperar el brillo de una talla de madera policromada de tamaño natural, obra de Manuel Romero Ortega en el año 1995.

La Flagelación, obra del escultor valenciano José Jerique, del siglo XIX, y la Dolorosa, una imagen de vestir de la escuela castellana y autor anónimo, del siglo XVII, que ha estrenado una impresionante calderería, han procesionado con el acompañamiento de la Agrupación Musical Sagrada Cena.

La Dolorosa de la cofradía del Cristo de la Columna de Plasencia, con calderería nueva. / Toni Gudiel

La Policía Nacional, hermano mayor

A la Virgen la han acompañado sus damas y, además, han participado en la procesión la jefa superior de la Policía Nacional en Extremadura, Elisa Fariñas, Óscar Mateos, director general de Turismo de la Junta de Extremadura y el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Plasencia, David Dóniga.

No ha faltado tampoco la Policía Local de gala, acompañando a una nutrida representación de la Policía Nacional, hermano mayor de la cofradía, además de a representantes de la Guardia Civil.

Procesión de la cofradía del Santísimo Cristo de la Columna de Plasencia. / Toni Gudiel

Este miércoles, El Silencio

Tras la procesión del Santísimo Cristo de la Columna, este miércoles será el turno de la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, más conocida como El Silencio, que volverá a tomar las calles del centro de Plasencia, con salida a las nueve de la noche desde la catedral.

La procesión contará con varios momentos musicales destacados. Por un lado, el saetero Jorge Peralta actuará en el balcón de la ermita de La Salud sobre las 21.30 horas y volverá a cantar en otro balcón de la plaza de San Esteban hacia las 23.30 horas. Además, el coro Cum Iubilo actuará en la plaza de San Nicolás sobre las 22.40 horas.

El cortejo, con el Nazareno, la Dolorosa, el Ecce Homo y el Huerto de los Olivos, irá por las calles Blanca, Trujillo, Ancha y Coria hasta llegar a la plaza de San Nicolás para tomar después la calle Zapatería y llegar a la plaza Mayor. De ahí, enfilará el rincón de San Esteban para llegar de nuevo a la catedral pasando por la calle Santa Clara.