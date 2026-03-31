La defensa de los padres de la niña muerta en el tiroteo de Plasencia acusará a todos los encarcelados

Tras haberse cumplido en la madrugada del 29 al 30 de marzo un año del tiroteo que acabó con la muerte de una niña de dos años en el barrio de San Lázaro de Plasencia, la instrucción está en sus últimas fases y se han producido cambios en las defensas.

Así, el abogado de Badajoz Fernando Cumbres ha pedido la venia al mediático Marcos García-Montes de Madrid para llevar la representación de los padres de la niña, con los que ya se ha reunido.

Por otro lado, el abogado que representaba a la joven que también resultó herida en el tiroteo, el placentino Miguel Cantero, ha renunciado a su defensa y será el Ministerio Fiscal, como es habitual, quien defienda sus intereses.

El Periódico Extremadura

Tribunal del jurado y seis acusados de la muerte

Por lo que respecta al abogado de los padres, ha explicado que, después de haber hablado con los progenitores de la pequeña y revisar la documentación de la instrucción, tiene claras dos decisiones. Por un lado, va a solicitar que el juicio se haga por el procedimiento del tribunal del jurado y, por otro, acusará de homicidio a todos los detenidos que se encuentran actualmente en prisión provisional.

Se trata de seis miembros del llamado clan de los Loletes, con residencia en el propio San Lázaro, a quienes el juez mantiene en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Acusados de cuatro delitos

El juzgado abrió entonces diligencias por un delito de homicidio, cuatro delitos de homicidio en grado de tentativa y otros de lesiones (por la joven herida) y tenencia ilícita de armas.

Aunque varias de sus defensas han pedido su salida de prisión, ni el juez del juzgado número 1 lo ha concedido, ni tampoco la Audiencia Provincial de Cáceres, a la que han llegado varios recursos.

Autor y cooperadores en el tiroteo

Fernando Cumbres ha subrayado que acusará a los seis porque, independientemente de "quién apretara el gatillo, todos participaron del hecho y tenían control sobre la situación". Considera, por tanto, que, al disparar las armas cuando otros cinco miembros de los Hilarios de Gabriel y Galán huían del barrio en un coche que recibió 19 impactos de bala, "tenían interés de causar la muerte", por lo que insiste en que todos fueron "autores" de la muerte de la niña.

En todo caso, primero deberá terminar la instrucción y, según ha explicado, las partes están a la espera de la prueba de geolocalización de los teléfonos móviles, que dirá en qué posición estaba cada uno de los investigados, un total de 11, cuando se produjeron los disparos.

Lo que dijo la Audiencia del Tribunal del Jurado

Respecto a la posibilidad de que el caso lo juzgue un tribunal del jurado, la Audiencia Provincial de Cáceres ya dijo en junio del año pasado que, para que pudiera producirse, existe un requisito indispensable y es que la imputación del delito resulte "contra persona o personas determinadas”, y entonces, eso no se daba en la causa porque, pese a los seis encarcelados, lo cierto es que todavía no se ha imputado la muerte de la niña a ninguno.

Las balas y armas

Respecto al arma que mató a la pequeña e hirió a la joven, la autopsia señaló en su día que la bala era de 9 milímetros y que la niña recibió dos impactos, uno en un brazo, a la altura de la muñeca y otro en la cabeza, que fue el que resultó mortal. Por su parte, la joven recibió un impacto en un pie.

Las balas de 9 milímetros son compatibles tanto con armas cortas como largas. Así, serían compatibles con el subfusil que entregó en su día uno de los seis encarcelados por el tiroteo, el único que tiene licencia de armas, y también con dos pistolas de su propiedad que no han aparecido.

Lo que ocurrió hace un año

Los hechos se produjeron sobre las 00.20 horas del 30 de marzo de 2025 en el barrio de San Lázaro. Aquella noche se desencadenó un tiroteo entre miembros de familias de San Lázaro -Loletes- y de Gabriel y Galán -Hilarios-. En medio de esa reyerta, la niña recibió dos impactos de bala mientras se refugiaba con su madre, otros vecinos y la joven que también resultó herida en una vivienda.

La menor, que había sido trasladada al Hospital Materno Infantil de Badajoz, murió después de ingresar en la UCI pediátrica. Respecto al origen del enfrentamiento, fue una pelea previa en un club de alterne entre miembros de las dos familias.

Tras el tiroteo, fueron detenidas un total de once personas y el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Plasencia decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza para seis de los detenidos, todos de los Loletes. Los otros cinco investigados, de los Hilarios, quedaron en libertad con obligación de comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes.