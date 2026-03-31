La Vera Cruz de Plasencia traslada el 'Lignum Crucis' y la Santa Espina en procesión este Jueves Santo ante los fieles.

Plasencia tendrá este Jueves Santo una cita abierta a los fieles con el traslado público de las reliquias del Lignum Crucis y la Santa Espina desde la catedral a las Josefinas, previo a su presencia en la Estación de Penitencia de la Hermandad de la Santa y Vera Cruz.

Un traslado abierto a los fieles

El traslado de las reliquias tendrá lugar este jueves, 2 de abril, a las 11.00 horas. El recorrido partirá desde la capilla de San Pablo, en la Catedral, hasta la capilla de la casa madre de las Josefinas Trinitarias, en la calle del Buen Suceso.

La cofradía ha explicado en un comunicado que todas las personas que lo deseen pueden participar en ese trayecto, de modo que el primer foco de la jornada estará puesto en ese desplazamiento previo por el centro de Plasencia, antes de la salida procesional de la tarde.

Después, en la procesión del Jueves Santo

Una vez completado ese recorrido, las reliquias del Santo Lignum Crucis y la Sagrada Espina saldrán en la Estación de Penitencia de la hermandad durante el mismo Jueves Santo, según el acuerdo comunicado por el Cabildo Catedral y la Santa Vera Cruz.

El comunicado añade que las personas que deseen acercarse a las sagradas reliquias podrán hacerlo cada vez que pare la procesión en su recorrido por las calles de la ciudad. En esos momentos, podrán ser reverenciadas y tocadas.

Una imagen de las reliquias que se van a trasladar en Plasencia. / Web de la Semana Santa

Regreso a la catedral el Viernes Santo

El itinerario continuará al día siguiente. El Viernes Santo, 3 de abril, también a las 11.00 horas, las reliquias harán el camino de vuelta y se llevarán en procesión desde la capilla de las Josefinas hasta la Catedral de Santa María por la Puerta del Perdón, donde quedarán expuestas en el Monumento.

Cabildo y Hermandad piden además a los fieles cristianos que veneren estas reliquias tanto en las procesiones como durante su exposición del Viernes Santo en la catedral. Jacinto Núñez Regodón, por parte del Cabildo, y Ricardo Hernández Blanco, por la hermandad, son los firmantes del comunicado.

Reliquias del Cabildo desde el siglo XVII

El escrito señala que las reliquias son patrimonio del Cabildo desde el siglo XVII, cuando fueron "regaladas por el obispo Fray Enrique Enríquez de Almansa". Su anterior propietaria fue Ana María de Austria (1568-1629), hija de don Juan de Austria y nieta del emperador Carlos V, que fue abadesa del monasterio de las Huelgas Reales de Burgos.

Qué representan estas reliquias

En la tradición cristiana, las llamadas reliquias de la Pasión son objetos vinculados a la crucifixión de Cristo. La página web de la catedral de Notre-Dame de París explica que entre ellas figuran la corona de espinas y fragmentos de la cruz, venerados desde siglos atrás y trasladados desde Jerusalén a Constantinopla y, más tarde, a París.

El Vaticano, en su directorio sobre la piedad popular y la liturgia, encuadra estas manifestaciones dentro de la piedad popular y subraya que deben mantenerse en relación armónica con la liturgia de la Iglesia, sin sustituirla ni quedar desligadas de ella.

La procesión de la Vera Cruz

Las hermandad de la Vera Cruz procesionará con las reliquias este Jueves Santo. Saldrá a las nueve de la noche del templo cofrade de Santo Domingo para recorrer la Plaza de San Vicente Ferrer, Plaza de San Nicolás, Calle Blanca, Plaza de la Catedral, Calle Santa Clara, Calle San Esteban, Plaza Mayor, Calle Zapatería, Plaza de San Vicente Ferrer y regreso a Santo Domingo.

Procesionará con sus cuatro pasos: La Contemplación de la Cruz, La Cruz del Porvenir, el Misterio de la Santa Faz y La Presentación de Jesús al pueblo.