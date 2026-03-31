Procesión del Cristo de la Columna en Plasencia: recorrido, música y novedades de este Martes Santo

La Cofradía del Santísimo Cristo de la Columna volverá a procesionar este martes 31 de marzo por el centro de Plasencia con salida prevista a las 21.00 horas desde Santo Domingo. La restauración del Cristo y la renovación de la candelería de la imagen mariana figuran entre las principales novedades de la Semana Santa de este año.

Horario y salida

La procesión arrancará a las 21.00 horas desde Santo Domingo, uno de los puntos clásicos de reunión para quienes siguen cada año el Martes Santo placentino. El cortejo volverá a reunir algunos de los elementos más reconocibles de esta cofradía: la presencia del escuadrón de lanceros de la Policía Nacional a caballo, el acompañamiento de romanos a pie y un itinerario muy céntrico que permite verla en enclaves monumentales de la ciudad.

En el desfile procesional tomarán parte La Flagelación, el Santísimo Cristo de la Columna y la imagen mariana que cierra el cortejo, la Dolorosa de San Nicolás. La música correrá a cargo de la Agrupación Musical Sagrada Cena de Plasencia.

El recorrido, paso a paso

La cofradía saldrá de Santo Domingo, pero el desfile lo abrirá el escuadrón de lanceros sobre 4 caballos, que, como cada año, asomarán por otro punto emblemático de esta procesión, el cañón del palacio del Marqués de Mirabel, propiedad de la casa Falcó. Una vez que hayan salido los caballos, le seguirá la Cruz de guía y el resto de la procesión, que continuará por la plaza de San Vicente Ferrer, la plaza de San Nicolás y la calle Blanca. Desde ahí alcanzará la plaza de la Catedral, otro de los tramos con mayor carga patrimonial del recorrido.

Itinerario de la procesión del Cristo de la Columna de Plasencia. / Web de la Semana Santa

Después, la procesión seguirá por la calle Santa Clara, pasará junto al convento de Santa Clara y enfilará la calle San Esteban hasta desembocar en la Plaza Mayor, donde cada año se concentra buena parte del público. El regreso se completará por la calle Zapatería, de nuevo hacia la plaza de San Vicente Ferrer, antes de la llegada final a Santo Domingo.

Para quienes quieran verla con más comodidad, los puntos más didácticos y visuales suelen ser la salida, la zona de San Nicolás, el paso por la Catedral y la entrada en Plaza Mayor, donde el cortejo se aprecia con mayor amplitud.

Novedades de este año

Entre las novedades más destacadas figura la restauración del Cristo, una intervención que añade interés a la salida de este Martes Santo. También se estrenará la nueva candelería de la imagen mariana, otra de las incorporaciones que marcarán la procesión de este año.

La cofradía contará además con la presencia de la jefa superior de la Policía Nacional en Extremadura, Elisa Fariñas, y de Óscar Mateos, director general de Turismo de la Junta de Extremadura.

Las imágenes de la procesión del Cristo de la Columna de Plasencia / Toni Gudiel

Una procesión con identidad propia

La del Cristo de la Columna es una de las cofradías de creación más reciente dentro de la Semana Santa de Plasencia, aunque ha conseguido en poco tiempo una personalidad muy reconocible. Su desfile se distingue precisamente por la presencia ecuestre y por una estética muy definida en el hábito, con capa color canela, túnica blanca, cíngulo de oro y guantes blancos.

La vinculación con la Policía Nacional forma parte también de esa identidad. No es un detalle menor en una ciudad como Plasencia, donde la Semana Santa mantiene una dimensión religiosa, patrimonial y también turística. En una celebración que ha ganado proyección dentro y fuera de Extremadura, este Martes Santo volverá a combinar tradición, solemnidad y atractivo visual en pleno casco histórico.

Lo que dejó el año pasado

La salida de 2025 dejó además una escena muy recordada. Los chaparrones de la tarde pusieron en duda la procesión, pero poco antes de las nueve de la noche el cielo se despejó y la decisión fue clara: "Salimos". A partir de ahí, numerosos placentinos y visitantes siguieron el desfile pese al descenso de las temperaturas. Este martes, sin embargo, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología es de 20 grados a la hora de la salida.

El Martes Santo del año pasado confirmó, una vez más, que se trata de una de las procesiones más vistosas de la Semana Santa placentina. La presencia de los caballos, los romanos, la participación de la Policía Nacional y el paso de la cofradía por algunos de los rincones más monumentales del centro volvieron a convertirla en una de las citas con mayor tirón popular.