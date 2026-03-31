Los Servicios Sociales de Plasencia cerraron 2025 con 12.044 personas atendidas y reivindican su papel más allá de la exclusión.

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Plasencia cerraron 2025 con 12.044 personas atendidas y 427 itinerarios individualizados de inserción, una cifra que la concejalía ha utilizado para subrayar que estos recursos no actúan solo en escenarios de exclusión severa, sino también en el acompañamiento diario a familias, mayores, personas dependientes y vecinos que requieren apoyo puntual.

El concejal delegado, David Calvo, ha hecho este martes una valoración del año y ha querido apartarse de una lectura puramente burocrática del área y poner el acento en la dimensión humana de un servicio que, según ha lamentado, sigue cargando con estigmas que no se corresponden con la realidad de quienes acuden a él. El objetivo es "humanizar un poquito nuestro trabajo y quitar el estigma que a veces rodea a los recursos y a las personas que utilizan los mismos".

Una red con 81 profesionales

Calvo ha explicado que 81 profesionales componen la plantilla de Servicios Sociales. De ellos, 17 son trabajadores sociales, cinco educadores sociales, una psicóloga, seis auxiliares administrativos y 51 auxiliares de ayuda a domicilio. Con ese equipo se sostienen los servicios sociales de base del ayuntamiento, la oficina de información y personas sin hogar, infancia y familia, ayuda a domicilio, el programa Crisol, la oficina de emigración y colaboraciones con otras iniciativas y entidades.

Entre esas líneas de trabajo, figuran programas como Vives Emplea Saludable, el punto municipal de atención a la diversidad LGTBI y acciones en red con colectivos como Médicos del Mundo, que desarrolla acompañamiento a personas que ejercen la prostitución.

Edificio de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Plasencia. / Toni Gudiel

Más allá de la exclusión social

Durante 2025 se atendieron desde los Servicios Sociales de Plasencia a 12.044 personas, de las que 6.852 fueron mujeres y 5.192 hombres. La cifra, además, no incluye trámites administrativos cotidianos como registros, tarjetas de transporte o títulos de familia numerosa, lo que amplía todavía más el volumen real de actividad del área, ha destacado el edil.

Además, las demandas recibidas abarcaron 39 tipologías diferentes. Entre ellas, aparecen ayudas económicas, apoyo social y educativo, información general, vivienda, tramitaciones, ayuda a domicilio, teleasistencia o pensiones no contributivas.

Uno de los datos en los que el concejal ha hecho hincapié ha sido en el relativo a la exclusión. En todo el año, se han elaborado 427 itinerarios individualizados de inserción, el 3,5% del total de atenciones. Eso significa que 11.617 personas utilizaron estos recursos sin encontrarse en una situación de exclusión social. La lectura que ha hecho el concejal es clara: no todas las personas que recurren a servicios sociales lo hacen desde un escenario límite, sino también para resolver necesidades cotidianas, acceder a derechos o sostener cuidados en momentos concretos.

Ayudas para suministros, vivienda y familias

En el apartado de prestaciones económicas, el balance de Servicios Sociales recoge 341 solicitudes para suministros mínimos vitales, como agua, luz y gas. A esa cifra se añaden 24 ayudas extraordinarias de apoyo social por contingencia, destinadas a situaciones de causa mayor, y 20 ayudas de solución habitacional dirigidas a personas con problemas de desahucio, deudas de alquiler, víctimas de violencia de género y otros perfiles especialmente vulnerables.

La memoria de 2025 incorpora también el arranque del programa de respiro familiar. Nueve personas solicitaron apoyo a través de esta iniciativa, pensada para facilitar descanso y conciliación a familias con personas con discapacidad o dependencia. Junto a ello, 36 familias recibieron asistencia mediante el programa de material básico, conocido como tarjeta monedero.

Formación y trabajo comunitario

La concejalía ha destacado también la apuesta por la formación continua del equipo. A lo largo del año, se han desarrollado ocho acciones formativas sobre materias como el cuidado de personas con alzhéimer, el acogimiento familiar, la atención a personas LGTBI, las intervenciones sociales con colectivos concretos y la primera mesa sectorial de personas sin hogar.

Junto a la atención directa, Calvo ha defendido la importancia de la animación comunitaria, con actividades dirigidas al conjunto de la población como la tercera gala del Día Internacional de los Derechos de los Niños y Adolescentes, la Semana de la Familia, el programa Concilia o Ludoteca, la segunda Nochevieja Infantil y la Cabalgata de Reyes.

El balance añade además mejoras en infraestructuras y equipamiento con el objetivo, según ha señalado el edil, de ofrecer espacios "más seguros y eficientes", tanto para la plantilla como para las personas usuarias.

La red con entidades y centros educativos

En el cierre de la valoración, el concejal ha puesto el acento en el refuerzo del trabajo en red con el tercer sector, los centros educativos y el tejido asociativo de la ciudad. La idea es mantener un contacto permanente que permita ajustar la respuesta pública y abrir nuevas fórmulas de colaboración.

Además, otra línea de trabajo ha sido la acogida de personas en prácticas. Durante 2025, pasaron por el área seis personas en formación, una decisión que forma parte del compromiso del área con una atención "cercana, inclusiva y eficaz".