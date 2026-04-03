Plasencia ultima los detalles para una Semana Santa con dos procesiones clave y un nuevo recorrido para el Viernes Santo

El Viernes Santo y el Sábado Santo concentrarán en Plasencia dos de las citas más esperadas de la recta final de su Semana Santa, que este año estrena su declaración de fiesta de Interés Turístico Nacional.

Con una previsión de temperaturas máximas de entre 25 y 26 grados, el público encontrará este año un recorrido renovado en el caso de la procesión del Descendimiento, este viernes y, un día después, una procesión más sobria y recogida, presidida por la Soledad y el Santo Sepulcro.

Dos jornadas para mirar con calma

La Semana Santa placentina volverá a convertir el centro histórico en un gran itinerario de arte sacro al aire libre. Este viernes, la cita será a las 21.00 horas desde Santo Domingo, con la salida de la cofradía del Descendimiento y su Cristo de las Siete Palabras, su última adquisición.

El sábado, a las 19.30 horas, partirá desde el mismo templo la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y el Santo Sepulcro, con dos de las tallas más impresionantes de la Semana Santa placentina.

Viernes Santo: nuevo itinerario

La principal novedad del Viernes Santo estará en el cambio de recorrido aprobado por la cofradía. El cortejo saldrá de Santo Domingo para pasar por la plaza de San Vicente Ferrer y la plaza de San Nicolás, entrar en la calle Zapatería y completar la vuelta a la Plaza Mayor. Continuará por San Esteban y Santa Clara, alcanzará la plaza de la Catedral y regresará por la calle Blanca y San Nicolás hasta entrar de nuevo en Santo Domingo.

Ese itinerario ofrece varios momentos especialmente vistosos. La salida siempre concentra la expectación inicial, pero este año ganará mucho interés el paso por Zapatería y la vuelta completa a la Plaza Mayor, donde el público podrá ver con más perspectiva la composición del cortejo. Después, llegará un tramo muy distinto, más recogido, en Santa Clara y la zona de la catedral, donde el sonido y la iluminación suelen cambiar la atmósfera de la procesión.

El primer foco de atención será el Cristo de las Siete Palabras, la nueva imagen titular de la cofradía, que sustituyó al Santísimo Cristo de la Agonía. Se trata de una talla completa, de anatomía muy marcada. Para el público será uno de los puntos de interés porque todavía conserva la condición de novedad reciente dentro de la Semana Santa placentina.

El Cristo de las Siete Palabras de Plasencia. / Cofradía del Descendimiento

Otro de sus pasos, el Descendimiento de la Cruz, es uno de los grandes conjuntos de la ciudad. Su fuerza está en la escena: siete figuras en torno al cuerpo de Cristo, con un volumen que obliga a mirar el paso no solo como una imagen devocional, sino como una composición casi teatral.

El tercer paso es Nuestra Señora de las Angustias, de gran impacto visual. La cofradía estrenará además este año un pañuelo del siglo XIX y nuevos llamadores en los tres pasos, con campanas, de manera que el público podrá advertir no solo cambios estéticos, sino también una sonoridad distinta en las órdenes de los jefes de paso.

Dónde detenerse el viernes

Para ver bien la procesión del Descendimiento conviene pensar en tres escenarios. El primero es la salida de Santo Domingo, donde se aprecia la formación completa del cortejo. El segundo es la Rúa Zapatería con la entrada en la Plaza Mayor, un punto muy agradecido para observar la maniobra de los pasos. Y el tercero es el entorno de Santa Clara y la plaza de la Catedral, donde la procesión gana en recogimiento y el público puede fijarse mejor en los detalles de las tallas.

También será una noche para escuchar. Más allá de la música, el espectador notará el peso del silencio entre un paso y otro, el sonido de los llamadores y el de la banda de música Ciudad de Plasencia.

Sábado Santo: recogimiento y una urna única

La procesión del Sábado Santo partirá a las 19.30 horas desde Santo Domingo y repetirá un recorrido muy reconocible para el público: plaza de San Vicente Ferrer, plaza de San Nicolás, calle Blanca, plaza de la Catedral, Santa Clara, convento de Santa Clara, calle San Esteban, Plaza Mayor, Zapatería y regreso a Santo Domingo.

Itinerario de la procesión de Nuestra Señora de la Soledad y el Santo Sepulcro de Plasencia. / Web de la Semana Santa

La música la pondrá la Agrupación Musical Sagrada Cena y, en cuanto a los pasos de la cofradía, su Virgen, Nuestra Señora de la Soledad, es una obra de Luis Salvador Carmona de 1764, mientras que el Santo Sepulcro es una de las joyas de la Semana Santa de Plasencia.

Su singularidad no está solo en el valor devocional, sino también en la rareza material de la imagen yacente, un Cristo de autor desconocido, elaborado en corcho policromado y custodiado en una urna barroca del siglo XVII con zonas doradas realizadas con pan de oro de 24 quilates.

El mayor número de autoridades

Se trata de la procesión con mayor número de autoridades y representación institucional de toda la Semana Santa de Plasencia. Según ha indicado la cofradía, han confirmado su asistencia el subdelegado del Gobierno en Cáceres, la subdelegación de Defensa, el obispo, Ernesto Brotóns, un representante de la Diputación Provincial de Cáceres, el director del centro universitario de Plasencia y responsables de la Guardia Civil, Policía Nacional y Local, ayuntamiento, la Junta de Extremadura, la asamblea regional y la Real Asociación de Caballeros de Yuste.

No faltarán tampoco los representantes de todas las cofradías de la ciudad.