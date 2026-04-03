El restaurante del parque de La Isla reabre en Plasencia con nueva adjudicataria y a tiempo para Semana Santa.

El restaurante del parque de La Isla ha vuelto a abrir en Plasencia de la mano de su nueva adjudicataria. Se trata de una reapertura muy esperada por tratarse de uno de los espacios más concurridos de la ciudad cuando llega el buen tiempo y crece la presencia de vecinos y visitantes.

Además, el hecho de que el pasado verano no estuviera abierto ni el restaurante ni el quiosco ubicado en la entrada norte del parque ha favorecido el interés de los placentinos por volver a sus instalaciones.

Un regreso muy esperado en La Isla

Así, la vuelta del restaurante supone la recuperación de un recurso hostelero especialmente demandado. La Isla gana afluencia en cuanto suben las temperaturas y, ahora, justo a tiempo para la Semana Santa, el establecimiento municipal vuelve a funcionar con una nueva adjudicataria, Blanca Lidia Mejía Morillo, una empresaria con experiencia en el sector, ya que lleva años gestionando el Casablanca en el parque de La Coronación.

La reapertura, a la que ha asistido el alcalde, Fernando Pizarro, ha llegado después de una etapa marcada por incidencias, demoras administrativas y trabajos de acondicionamiento. No obstante, lo ha hecho en la mejor temporada para Plasencia, con la primavera, el cerezo en flor y el cambio de hora, que permite más minutos de luz y sol para disfrutar en su terraza.

El alcalde de Plasencia y dos concejalas, junto al equipo que ha reabierto el restaurante de La Isla. / Facebook de Fernando Pizarro

Del incendio a una etapa de incertidumbre

El restaurante arrastra una historia de luces y sombras. En julio de 2022, cuando el establecimiento estaba gestionado por José Luis Vidal, importante empresario de la ciudad, un incendio arrasó parte de la terraza y dejó totalmente calcinados muebles, sillas, mesas y parte de la estructura exterior. Aquel episodio supuso un duro golpe para un negocio que atravesaba entonces su temporada alta y que daba empleo a 18 trabajadores.

Meses después, el local logró reabrir, pero su recorrido posterior no fue estable. La instalación municipal tuvo que pasar por nuevas fases de cierre, adecuación y tramitación hasta desembocar en una nueva adjudicación. El recuerdo del incendio de 2022 siguió pesando en el recorrido del establecimiento, convertido durante años en una referencia hostelera muy reconocible en una de las zonas verdes más utilizadas por los placentinos.

Una licitación con tropiezos

La nueva etapa tampoco ha sido rápida administrativamente hablando. El ayuntamiento sacó a concurso la gestión del restaurante, pero el primer procedimiento quedó desierto porque la única empresa que se presentó ofertó por debajo del canon fijado. Hubo que reiniciar la licitación, que volvió a salir adelante en agosto y acabó con una adjudicación provisional en septiembre del año pasado.

Después, el expediente sufrió un nuevo retraso al presentarse documentación incompleta, lo que obligó al consistorio a requerir su subsanación. Una vez completado ese trámite y obtenido el visto bueno de Intervención, la junta de gobierno aprobó finalmente la adjudicación. El contrato fija un canon de 35.000,79 euros y una gestión por dos años, con posibilidad de prórroga por otros dos más.

Terraza del restaurante La Isla de Plasencia, que ha abierto esta Semana Santa. / Toni Gudiel

Obras antes de levantar de nuevo la persiana

Antes de la reapertura, el ayuntamiento acometió trabajos de reparación y acondicionamiento en el inmueble. La inversión municipal destinada a estas obras ascendió a 29.468,88 euros, con actuaciones dirigidas a preparar de nuevo tanto la cocina como las zonas de comedor para su vuelta a la actividad, según señaló la edil de Comercio, Belinda Martín.

Respecto a la reapertura, el concejal José María Nisa había avanzado la previsión de que, tanto el restaurante como el quiosco pudieran estar operativos coincidiendo con la Semana Santa. En el caso del restaurante, esa previsión ya se ha materializado con una reapertura que devuelve a La Isla uno de sus servicios más esperados en el tramo del año en que más se utiliza este parque.

El quiosco también tiene adjudicatario

En cuanto al quiosco del parque, también ha sido adjudicado y lo gestionará la empresa Fuego y Mesa SLU, al mando precisamente del empresario José Luis Vidal, que ya estuvo al frente durante años del restaurante.

La tramitación del quiosco también se prolongó durante meses. Salió a licitación en junio, la mesa de contratación propuso la adjudicación en julio y, tras la entrega de documentación, el informe de precios y la fiscalización de Intervención, la junta de gobierno terminó por aprobarla más adelante. En paralelo, la Concejalía de Medio Ambiente adjudicó una reforma valorada en 12.561 euros para adaptar y mejorar el edificio.

Aunque todavía no ha abierto, Vidal ha apuntado que la previsión es que el quiosco pueda ponerse en marcha en unos 20 días. Cuando eso ocurra, La Isla recuperará por completo sus dos focos de hostelería, justo en el momento del año en que más los reclama la ciudad.