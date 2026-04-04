Isabelle Junot revive su gran día en Plasencia: el recuerdo de su boda con Álvaro Falcó en el palacio de Mirabel

Hay bodas que pasan y bodas que permanecen. Y la de Álvaro Falcó e Isabelle Junot pertenece, sin duda, a esa segunda categoría. Cuatro años después de aquel "sí, quiero" celebrado en el palacio del Marqués de Mirabel de Plasencia, la empresaria ha querido volver la vista atrás con un mensaje breve, pero cargado de emoción: "otro año guardándote, 2-04-2022". Lo ha hecho acompañándolo de varias imágenes de aquel día, suficiente para reavivar el recuerdo de uno de los enlaces más comentados de 2022 y de una jornada en la que la capital del Jerte se convirtió en escenario de excepción para la crónica social.

No era una boda cualquiera. Lo anunciaban desde meses antes las revistas del corazón y lo confirmó la expectación generada en la ciudad durante toda aquella semana. Álvaro Falcó, hijo de Fernando Falcó y Marta Chávarri, e Isabel Junot, hija de Philippe Junot, eligieron para su enlace uno de los enclaves con mayor carga histórica y sentimental de la familia del novio: el palacio del Marqués de Mirabel, una de las joyas patrimoniales de Plasencia y símbolo indiscutible del vínculo de los Falcó con la ciudad.

Isabelle Junot se abraza a Tamara Falcó el día de su boda / EP

La celebración arrancó ya en la víspera, con una fiesta preboda que reunió a familiares y amigos en un ambiente más distendido y festivo. La música corrió a cargo de Los del Río, que pusieron la nota más popular a una cita marcada por la elegancia y el trasiego de invitados llegados de distintos puntos de España, pero también de Estados Unidos y Francia. Muchos de ellos se alojaron en algunos de los establecimientos más emblemáticos de la ciudad, como el Parador, el hotel Palacio Carvajal Girón o el Alfonso VIII, antes de trasladarse al palacio para una celebración que Plasencia siguió con curiosidad y entusiasmo.

Capilla del siglo XVI

El gran día, el 2 de abril de 2022, amaneció con ese aire de acontecimiento señalado que solo acompaña a ciertas fechas. La ceremonia tuvo lugar en la capilla del siglo XVI del palacio, un espacio íntimo y solemne dentro de una propiedad cargada de historia familiar. No en vano, los padres del novio también se casaron en Plasencia en 1982, al igual que su prima Xandra Falcó, que eligió la misma capilla para su enlace en 1998. La boda de Álvaro Falcó e Isabel Junot se inscribía así en una tradición familiar profundamente ligada a la ciudad.

La expectación se concentró desde primera hora en las inmediaciones del palacio. Numerosos placentinos y visitantes se acercaron con la esperanza de ver de cerca a algunos de los rostros más conocidos de la jornada. Porque entre los alrededor de 250 invitados figuraban nombres habituales de la alta sociedad y del universo mediático: Marta Ortega y Carlos Torretta, Eugenia Silva, Alonso Aznar, los hermanos Cortina o miembros destacados de la saga Falcó, con Tamara Falcó entre las asistentes más esperadas. Fue, en todos los sentidos, una boda de postín.

Sin embargo, la discreción marcó el desarrollo del enlace. La pareja había cerrado una exclusiva con la revista ¡Hola! y tanto los novios como algunos de los invitados más mediáticos evitaron dejarse ver más de lo imprescindible ante el público congregado a las puertas del recinto.

Si el escenario estuvo a la altura, también lo estuvo la puesta en escena. Isabelle deslumbró con un vestido exclusivo firmado por Alessandra Rinaudo, directora artística de Pronovias, en una elección que reforzó esa imagen de novia sofisticada y clásica que acompañó toda la cobertura del enlace. Tras la ceremonia, los recién casados compartieron con sus invitados un cóctel y un banquete servido por Mario Sandoval, al frente de una propuesta gastronómica concebida para una celebración de gran nivel.

Camiones ante el palacio del Marqués de Mirabel, días antes de la boda. / TONI GUDIEL

Escaparate

Si algo singularizó aquella boda, más allá de los apellidos, los invitados y el despliegue, fue su conexión con Plasencia. Durante unas horas, la ciudad extremeña se convirtió en escaparate de elegancia, patrimonio e historia. El palacio de Mirabel, habitual referencia monumental para los placentinos, adquirió una dimensión aún más simbólica como escenario de un enlace que unía tradición familiar, proyección social y belleza arquitectónica.

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Ahora, con ese mensaje -"otro año guardándote, 2-04-2022"-, Isabel Junot rescata no solo las imágenes de su boda, sino también el eco de una jornada que sigue ocupando un lugar especial en la memoria social reciente de Plasencia. Un recuerdo en imágenes de aquel día en el que el palacio de Mirabel volvió a abrir sus puertas para una gran celebración de la saga Falcó.