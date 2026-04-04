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Últimas procesiones de la Semana Santa

El Santo Sepulcro, joya de la Semana Santa de Plasencia, destaca en un Sábado Santo a rebosar de público

La procesión del Santo Sepulcro en Plasencia, con sus imágenes del Santo Sepulcro y la Soledad, ha reunido a autoridades y multitud de fieles en un recorrido solemne por el casco histórico, antesala del broche que pondrá El Encuentro este domingo

Fotogalería | Las imágenes de la procesión de la Soledad y el Santo Sepulcro de Plasencia

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Fotogalería | Las imágenes de la procesión de la Soledad y el Santo Sepulcro de Plasencia /

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

La procesión del Sábado Santo ha vuelto a dejar una de las estampas más solemnes de la Semana Santa de Plasencia. Con 24 grados en la calle, el Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad han salido desde Santo Domingo en un recorrido marcado por el recogimiento, la tradición y una amplia presencia institucional y de placentinos y foráneos a lo largo de todo el recorrido.

Un recorrido reconocible en el corazón de Plasencia

La procesión ha partido a las 19.30 horas -siempre es muy puntual- desde Santo Domingo para repetir su itinerario habitual. El cortejo ha avanzado por la plaza de San Vicente Ferrer, la plaza de San Nicolás y la calle Blanca para dirigirse a la plaza de la Catedral, Santa Clara, el convento de Santa Clara, la calle San Esteban, la Plaza Mayor y la calle Zapatería antes de regresar de nuevo a Santo Domingo.

Se trata de uno de esos recorridos que el público identifica con rapidez dentro de la Semana Santa de la ciudad, tanto por el valor patrimonial del entorno como por la atmósfera que se crea al paso de las imágenes por algunos de los espacios más emblemáticos del casco histórico.

La música la ha puesto la Agrupación Musical Sagrada Cena, encargada de acompañar un desfile procesional que ha mantenido el tono sobrio y ceremonial propio de esta jornada.

Dos imágenes de enorme valor en el cortejo

Uno de los grandes ejes de esta procesión ha estado, un año más, en el peso artístico de sus pasos. La Virgen de la cofradía, Nuestra Señora de la Soledad, es una obra de Luis Salvador Carmona fechada en 1764, una referencia de enorme valor dentro del patrimonio religioso vinculado a la Semana Santa placentina.

Delante de ella ha procesionado el Santo Sepulcro, considerado una de las joyas de la Semana Santa de Plasencia. Su singularidad no reside solo en la devoción que despierta, sino también en las características materiales de la imagen yacente. Se trata de un Cristo de autor desconocido, elaborado en corcho policromado, una rareza poco habitual que incrementa su valor histórico y artístico.

La imagen es custodiada además en una urna barroca del siglo XVII, con zonas doradas realizadas con pan de oro de 24 quilates, un conjunto que refuerza el carácter excepcional del paso y que explica por qué sigue siendo uno de los momentos más esperados y contemplados del Sábado Santo en la ciudad.

La procesión con más autoridades de la Semana Santa placentina

La del Santo Sepulcro ha sido además la procesión con mayor presencia de autoridades y representación institucional de toda la Semana Santa de Plasencia.

Además de numerosos miembros de la Guardia Civil, han participado el alcalde, Fernando Pizarro y otros miembros de la corporación municipal, junto al diputado provincial Javier Prieto, el subdelegado del Gobierno, José Antonio García, el obispo de la diócesis, Ernesto Brotóns y representantes del resto de fuerzas de seguridad, Junta de Extremadura, Asamblea de Extremadura, Centro Universitario de Plasencia y la Real Asociación de Caballeros de Yuste.

A ellos se han sumado también representantes de todas las cofradías de la ciudad con sus estandartes, en una muestra del peso simbólico que mantiene esta procesión dentro del conjunto de celebraciones de la Semana Santa placentina.

Este domingo, el Encuentro pone el broche de oro

Este domingo, está previsto el cierre de la Semana Santa placentina con la salida, a las 11.00 horas del templo de Santo Domingo de la hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Pasión y María Santísima del Rosario en su Mayor Dolor.

El recorrido del Cristo será Santo Domingo a la plaza de San Nicolás, calle Blanca, plaza de la Catedral, calle Santa Clara, plaza de San Esteban y entrada a la plaza Mayor. El de la Virgen: Santo Domingo, plaza de San Nicolás, calle Zapatería y plaza Mayor.

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Cuando ambos lleguen, El Cristo por San Esteban y la Virgen por Zapatería, desfilarán por ambos lados de la plaza Mayor, primero un cortejo y luego el otro, hasta llegar a la parte delantera del ayuntamiento, donde tendrá lugar el Encuentro, sin duda uno de los momentos más emocionantes de la Semana Santa placentina. La Virgen y su hijo se acercarán y alejarán, bailarán y protagonizarán numerosas levantás. Posteriormente, regresarán al templo de Santo Domingo juntos por la calle Zapatería y la plaza de San Nicolás

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