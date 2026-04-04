Tres condenas por estafa en internet confirman el aumento del fraude digital en Plasencia.

La confirmación de tres condenas por estafa en causas vinculadas a anuncios falsos en internet vuelve a poner el foco sobre un problema cada vez más visible en Plasencia, el aumento de los fraudes a través de internet, relacionados con la compra y venta de artículos.

Los últimos casos, con sentencias dictadas en Plasencia y confirmadas después por la Audiencia Provincial de Cáceres, son ejemplos del tipo de estafas, referentes a ventas simuladas de un coche, un teléfono móvil y un kit solar.

Un mismo patrón en tres causas distintas

Las tres resoluciones dibujan una mecánica parecida. Todo empieza con anuncios atractivos en plataformas de compraventa o redes sociales; sigue con conversaciones rápidas por correo electrónico o WhatsApp y termina con pagos por adelantado que nunca se traducen en la entrega del producto. Después, el silencio.

La Audiencia Provincial de Cáceres ha desestimado los recursos presentados en los tres procedimientos y ha confirmado las condenas impuestas en primera instancia por el juzgado de lo Penal 1 de Plasencia. No se trata de grandes sumarios con cientos de afectados, pero sí de tres ejemplos muy concretos de cómo el fraude digital se ha instalado también en el día a día de Plasencia.

El coche que nunca llegó

Uno de los casos arranca en abril de 2021, cuando una pareja vio en Milanuncios un anuncio de venta de un vehículo Mitsubishi por 9.450 euros. Tras interesarse por la oferta, una mujer se puso en contacto con ellos por correo electrónico, les envió fotografías del coche y les explicó que el vehículo se encontraba en Suecia, por lo que sería necesaria una empresa de transporte para la entrega.

Juzgados de Plasencia, donde se dictaron las primeras sentencias por estafa. / Toni Gudiel

Después de varias conversaciones, ambas partes pactaron un precio final de 9.000 euros. La compradora realizó una primera transferencia de 4.500 euros y, poco después, una segunda del mismo importe, tras recibir la explicación de que el coche había quedado retenido en Alemania y que era necesario completar el pago para desbloquear la operación. El vehículo nunca llegó.

Por estos hechos, el Juzgado de lo Penal número 1 de Plasencia condenó a la acusada a 24 meses de prisión y al pago de una indemnización de 9.000 euros a los perjudicados. La apelación fue desestimada por la Audiencia de Cáceres, que confirmó la sentencia.

El falso iPhone 13

La segunda causa se remonta a octubre de 2022. Un hombre contactó con la vendedora de un iPhone 13 anunciado también en Milanuncios y acordó la compra del terminal por 557 euros. Según la sentencia, después del pago, la mujer aseguró que no había recibido el dinero y pidió una nueva entrega, esta vez de 100 euros mediante Bizum, como señal.

El móvil no fue enviado y el dinero no regresó al comprador. En este procedimiento, han sido condenadas dos mujeres, madre e hija, a las que la Audiencia atribuye una actuación coordinada para ejecutar el engaño. El juzgado placentino que enjuició el caso impuso a ambas 12 meses de prisión y la obligación de indemnizar al perjudicado con 557 euros, más intereses.

También en este supuesto el recurso fue desestimado en segunda instancia. La Audiencia de Cáceres avaló la conclusión de que ambas acusadas actuaron de común acuerdo para sostener la estafa.

Un kit solar anunciado en Facebook

El tercer ejemplo sitúa los hechos el 31 de agosto de 2023. Un acusado publicó en Facebook, a través del perfil kit solar vivienda aislada, un anuncio en el que ofrecía un lote de baterías, paneles y material auxiliar por 1.600 euros. Tras la negociación mantenida por WhatsApp con el comprador, el precio quedó fijado en 1.500 euros.

La Audiencia Provincial de Cáceres ha ratificado las condenas por estafa en Plasencia. / EL PERIÓDICO

La víctima hizo una primera transferencia de 750 euros y recibió una factura de la supuesta compra. Más tarde, el vendedor llamó para advertir de que faltaba un certificado para poder instalar el material. A partir de ahí, desapareció. Ni hubo entrega de los productos ni devolución del dinero.

El juzgado de lo Penal condenó al acusado a un año y tres meses de prisión y al pago de 750 euros. La Audiencia Provincial de Cáceres confirmó también esta resolución tras rechazar el recurso. El condenado acumulaba además otras condenas por hechos similares.

De las sentencias a la estadística

Las tres condenas son muestras de una tendencia en alza en Plasencia, el aumento de la cibercriminalidad. Según el balance de criminalidad de 2025 del Ministerio del Interior, este delito aumentó en Plasencia un 37,8% respecto a 2024. Dentro de ese bloque, las estafas informáticas subieron un 33,1%, al pasar de 363 a 483, mientras que otros ciberdelitos crecieron un 72%, al pasar de 50 casos en 2024 a 86 el año pasado.

En total, Plasencia cerró 2025 con 569 infracciones penales vinculadas a la cibercriminalidad, frente a las 413 del año anterior. Son cifras que consolidan una realidad cada vez más evidente, que buena parte del engaño llega ya a través de un anuncio aparentemente inocente en la pantalla del móvil.