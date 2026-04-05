De Jarandilla a la guerra, el ejército, la Guardia Civil y Plasencia: la longeva vida de José Luis Encinar, que acaba de cumplir 106 años

José Luis Encinar Masa ha cumplido 106 años el pasado 19 de marzo, día singular además por ser el Día del padre, pero, como se suele decir, está hecho un chaval. Es el hombre más longevo de Plasencia -Agustina González le supera por tres años- y, aunque le "bailan las fechas" en la cabeza y tiene algunas lagunas de memoria -algo lógico a su edad- camina solo, come solo y apenas necesita ayuda para las tareas diarias.

Además, hasta hace poco tiempo, ha vivido también solo en su casa de la calle Tornavacas, en el Rosal de Ayala, después de que su mujer, Concepción Lamela, falleciera hace cuatro años. Hasta llegar a la residencia San Francisco, donde le atienden actualmente y recibe a diario la visita de sus familiares, seguía fiel a su cita de los sábados en el bar El Puente para "tomarse su cerveza". Junto a varios familiares, El Periódico Extremadura ha podido conocer su historia.

De Jarandilla a los primeros oficios

La memoria ya no siempre acude cuando se la llama. A veces duda, a veces se va por otro camino, a veces necesita que la familia le ponga delante el nombre exacto de un pueblo o el orden de los años. Pero en la conversación, hay muchas certezas, una de ellas, que nació en Jarandilla de la Vera y de allí arranca una vida larguísima que hoy continúa en Plasencia.

Fotogalería | José Luis Encinar Masa, el hombre más longevo de Plasencia que acaba de cumplir 106 años / Toni Gudiel

Su infancia estuvo ligada al trabajo. Su padre era albañil y él empezó pronto a ayudarle, con apenas 6 años. Según explica José Luis, "yo me dedicaba a lo que él iba dejando, yo lo iba recogiendo y repetía lo que hacía mi padre, lo hacía yo a mi manera".

La construcción fue para él algo más que un oficio visto desde niño y, muchos años más tarde tiró de sabiduría para, cuando tuvo su propio terreno en Plasencia, levantar su casa con sus propias manos.

La guerra cuando apenas tenía 17 años

En su relato aparece la guerra como una irrupción temprana. José Luis dice que se fue "voluntario" al frente con 14 años, aunque la familia matiza que le movilizaron "de manera forzosa, (como a todos los que entraban de reemplazo para ir al frente) para ir a la guerra, en 1938", cuando todavía no había cumplido los 18 años y no había hecho la mili al no llegar a la edad.

Señala que estuvo en el Segre, en la zona del Ebro y, cuando terminó la guerra, "estuvo 3 años haciendo el servicio militar obligatorio porque no lo había hecho antes" y pasó por Granada y Cádiz como destinos, en la sección de artillería de costa.

Una vida de uniforme

Después, llegó la Guardia Civil, el cuerpo en el que, según cuenta la familia, pasó toda su vida laboral. El ingreso lo sitúan de manera aproximada en los años cuarenta. Así, el chico que salió del pueblo demasiado pronto terminó convirtiéndose en un hombre que hizo carrera en el instituto armado.

Su trayectoria aparece ligada a distintos destinos. La conversación deja nombres como Villar y Oliva de Plasencia y una etapa larga en Huesca, en los Pirineos. Allí conoció a su mujer y allí nació su hija María Luisa. De nuevo la memoria llega por retazos, sostenida por quienes completan la escena a su lado, pero el dibujo de fondo es el de una vida itinerante, marcada por los traslados y por el servicio.

Respecto a su familia, además de su hija María Luisa, tuvo un hijo que murió con diez años. Tiene cuatro nietos, Jesús, José Luis, Verónica y Laura, y tres bisnietos: Carlota, Candela y Hugo, de 20, 18 y 16 años.

La finca de Santa Bárbara

Un aspecto destacado de la vida de José Luis es que su trayectoria vital no se acabó al quitarse el uniforme. Al contrario. La prejubilación, que según su familia le llegó con 52 años, abrió otra etapa y cuando ya era suboficial y trabajaba en la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid, dio paso a otros trabajos civiles, por ejemplo, como inspector de gas y como vigilante en un banco.

En el ámbito familiar, José Luis compró una finca en la sierra de Santa Bárbara y levantó una casa de campo. La hizo él mismo. Su familia destaca que allí creó una huerta donde sembró patatas, pimientos, tomates y también tuvo árboles frutales y cerezas. La familia lo recuerda con una romana, pesando lo que sacaba de la tierra y vendiéndoselo a la gente que iba a comprarle las verduras.

Así, sembraba mucho, vendía bien y se movía con su SEAT 600, "el primer coche que se compró", señala su hija.

Autonomía hasta hace muy poco

Su vejez también ha tenido movimiento. La familia destaca que ha vivido solo en su casa hasta el año pasado. Hasta mayo, seguía saliendo por el barrio y se manejaba con bastante autonomía.

Ahora necesita ayuda en algunas cosas, pero conserva gestos de independencia porque "se viste solo, se afeita solo" y entra al baño con cierta autonomía, aunque con apoyo. En mitad de la conversación, señala con seguridad: "Yo no necesito a nadie".

Al preguntarle por su salud, responde: "Yo bien. No tomo pastillas, no me he puesto nunca enfermo, no me he puesto cosas de nadie, con lo mío tengo bastante" y considera que lo debe a que ha tenido "una gran suerte". En cuanto al hecho de seguir cumpliendo años, no lo duda: "Hay que seguir viviendo, según vengan las cosas".

Un siglo entero de actividad

A todo lo anterior, ha sumado José Luis aficiones como la pesca, el teatro o escribir a máquina. De hecho, ha participado en obras de teatro en el hogar de mayores de la avenida de la Vera, donde ha estado "muy implicado", e incluso ha escrito un libro sobre su vida, ha recitado poesías...

En suma, una vida sin parar y capas de una existencia larguísima que ha atravesado una guerra, uniformes, mudanzas, el campo, el barrio y la familia. De todo, quedan imágenes y retazos en su memoria, las caricias, besos y abrazos de sus familiares y su voluntad de seguir viviendo.