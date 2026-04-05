Nuestro Padre Jesús de la Pasión y la Virgen del Rosario protagonizarán el Encuentro más esperado de la Semana Santa de Plasencia

La última procesión de la Semana Santa de Plasencia saldrá este Domingo de Resurrección del templo cofrade de Santo Domingo y reunirá a Nuestro Padre Jesús de la Pasión y a María Santísima del Rosario en su Mayor Dolor en la plaza Mayor, escenario del Encuentro más esperado de la jornada.

Dos caminos hacia la plaza Mayor

La hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Pasión y María Santísima del Rosario en su Mayor Dolor pondrá este domingo el broche a la Semana Santa placentina con la procesión del Encuentro, que partirá a las 11.00 horas desde Santo Domingo.

El paso del Cristo seguirá un itinerario más largo hasta la plaza Mayor. Saldrá del templo para pasar por la plaza de San Nicolás, la calle Blanca, la plaza de la Catedral, la calle Santa Clara y la plaza de San Esteban, antes de entrar en el centro neurálgico de la ciudad.

La Virgen, por su parte, recorrerá un camino más directo. Desde Santo Domingo, avanzará por la plaza de San Nicolás, la calle Zapatería y la plaza Mayor, donde aguardará el momento central de la mañana.

El momento más esperado

La imagen de Nuestro Padre Jesús de la Pasión llegará por San Esteban y la de María Santísima del Rosario lo hará por Zapatería. Si se mantiene el horario de años anteriores, será sobre la una de la tarde. A partir de ahí, ambos cortejos desfilarán por lados distintos de la plaza Mayor hasta alcanzar la parte delantera del ayuntamiento.

Será allí donde se produzca el Encuentro, una escena muy esperada cada Domingo de Resurrección en Plasencia. Madre e hijo se acercarán y se separarán varias veces, con bailes del paso y levantás que suelen concentrar la emoción del público frente al ayuntamiento.

Así, la plaza Mayor volverá a convertirse en el gran escaparate de la mañana, con vecinos y visitantes pendientes de ese instante en el que la solemnidad deja paso a una celebración más luminosa.

Música y estreno para el cierre

El acompañamiento musical correrá a cargo de la Agrupación Musical La Expiración de Salamanca, junto al paso del Cristo, y de la Banda de Música Ciudad del Tormes, también de Salamanca, en el de la Virgen.

La procesión de este Domingo de Resurrección llegará además con un estreno destacado: los faldones de terciopelo blanco para el paso del Señor, una novedad que reforzará la estética propia de una jornada marcada por la Resurrección.

Dónde fijarse en el recorrido

Para quienes quieran seguir el recorrido con detalle, la entrada del Cristo por la plaza Mayor desde San Esteban permitirá ver su llegada tras el itinerario más largo. En el caso de la Virgen, la calle Zapatería volverá a ser uno de los puntos más vistosos antes de su incorporación al espacio principal del recorrido, aunque, sin duda, la plaza Mayor será el escenario principal.

Una vez concluido el Encuentro, ambos pasos regresarán juntos a Santo Domingo por la calle Zapatería y la plaza de San Nicolás, ya unidos en la última salida procesional de la Semana Santa placentina, la primera reconocida de Interés Turístico Nacional.

No ha podido haber mejor estreno, con temperaturas inmejorables, cielos despejados y miles de personas en las calles para disfrutar de unas procesiones que han transcurrido sin incidentes.