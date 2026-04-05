La procesión del Encuentro entre Jesús y la Virgen emociona a Plasencia en un cierre de la Semana Santa inmejorable

Plasencia ha cerrado este Domingo de Resurrección su Semana Santa con una plaza Mayor abarrotada, cielos despejados y el esperado Encuentro entre Nuestro Padre Jesús de la Pasión y María Santísima del Rosario, una procesión donde se entremezclan la emoción y la alegría y que ha tenido lugar en una mañana sin incidentes y con estreno destacado.

Un cierre a la altura de la Semana Santa placentina

No ha podido tener mejor broche la Semana Santa de Plasencia. Tras varios días de emoción cofrade, la ciudad ha vivido este domingo una de sus escenas más esperadas con la procesión del Encuentro, que protagoniza la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Pasión y es la última salida del calendario placentino y también una de las más aclamadas en esta jornada de Resurrección.

Desde primera hora, vecinos y visitantes han ido ocupando calles y rincones del centro para seguir un recorrido que volvía a colocar a la plaza Mayor como corazón de la mañana. La climatología ha acompañado de principio a fin, con temperaturas agradables, cielo despejado y un ambiente plenamente festivo.

Dos recorridos para una misma escena

La procesión ha partido a las 11.00 horas desde Santo Domingo. Una vez en la calle, Nuestro Padre Jesús de la Pasión ha tomado el itinerario más largo, avanzando por la plaza de San Nicolás, la calle Blanca, la plaza de la Catedral, Santa Clara y San Esteban antes de enfilar su llegada al centro neurálgico de la ciudad. En todo el recorrido había placentinos y foráneos atentos al paso de los nazarenos y el paso titular de la cofradía.

Por su parte, María Santísima del Rosario en su Mayor Dolor ha recorrido el trayecto más directo hacia la plaza Mayor, pasando por San Nicolás y la calle Zapatería. Ese doble itinerario ha permitido que la expectación creciera a medida que avanzaba la mañana y el desfile, con el público pendiente del momento en que ambas imágenes quedaran frente a frente.

El Encuentro emociona frente al ayuntamiento

Ha sido poco antes de las 13.30 horas cuando se ha producido el Encuentro ante la fachada del ayuntamiento y el edificio anexo, en una plaza Mayor completamente llena. La imagen del Señor ha accedido por San Esteban y la de la Virgen por Zapatería, tal y como marca la tradición.

A partir de ahí, la solemnidad ha dejado paso a una emoción más luminosa. Madre e hijo se han acercado y separado varias veces, con bailes del paso y levantás que han concentrado la atención del público. Los aplausos han acompañado una escena que, un año más, ha convertido ese instante en el gran símbolo del cierre de la Semana Santa placentina.

Madre e Hijo, unidos en la procesión del Encuentro, en la plaza Mayor de Plasencia. / Toni Gudiel

Música salmantina y estrenos

El acompañamiento musical ha reforzado el tono de la jornada. Junto al paso del Cristo ha sonado la Agrupación Musical La Expiración de Salamanca, que toca por primera vez en esta procesión, mientras que la Banda de Música Ciudad del Tormes, también salmantina, ha acompañado a la Virgen durante su recorrido hasta la plaza Mayor.

La procesión ha dejado además otro estreno especialmente visible en el paso del Señor, con nuevos faldones de terciopelo blanco, el color por excelencia, tanto en el Cristo como en la Virgen, de este Domingo de Resurrección.

Regreso conjunto a Santo Domingo

Tras el momento central del Encuentro, ambos pasos han emprendido juntos el regreso a Santo Domingo por la calle Zapatería y la plaza de San Nicolás. La imagen de Madre e Hijo ya unidos ha puesto el cierre a una mañana muy seguida por el público.

Con cientos de personas en las calles y sin incidentes durante el recorrido, Plasencia ha despedido así una Semana Santa que ha dejado clara su capacidad de convocatoria y su peso en el calendario festivo y religioso de Extremadura. La cita ha vuelto a confirmar el tirón de la celebración, más aún tras haber logrado y estrenado este año el sello de Fiesta de Interés Turístico Nacional.