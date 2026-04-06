De 43 a 411 socios: la Peña Madridista Plasencia & Cía crece y ahora busca una nueva sede

La Peña Madridista Plasencia & Cía, presidida por José Luis Gutiérrez Barroso, ha pasado en poco más de cuatro años de ser una idea entre amigos a reunir a 411 socios de Plasencia y otras localidades. Ahora, ya consolidada, encara otro desafío: encontrar una nueva sede.

La historia de esta peña madridista arranca con varios amigos que querían ir juntos a ver al Real Madrid y, además, llevar al fútbol a una niña pequeña, hija de un amigo del grupo. Según cuentan José Luis Gutiérrez Barroso, presidente; Raúl González Barroso, vicepresidente; y Sergio Pérez Paniagua, también directivo, todo empezó a hablarse en el bar que hoy hace de punto de encuentro, el Ginebra, en la calle Jerte (Rosal de Ayala).

Empezar de cero con 43 personas

Aquella conversación fue tomando cuerpo en noviembre de 2021, cuando el grupo empezó a plantearse que organizar viajes y actividades sería más fácil si daban un paso más. Antes, intentaron explorar la posibilidad de unirse a otras peñas ya existentes en la ciudad, pero no encontraron actividad real. En Plasencia, explican, hubo una peña en los años 50 de la que apenas se conservan referencias, después llegó la Canchalera en 1980 y más tarde la del Raben, creada en torno a 1986 o 1987 y todavía registrada, aunque sin movimiento ni programación, según afirman.

Con ese contexto, decidieron empezar desde cero. El problema fue que el Real Madrid exige un mínimo de 50 personas con carné de madridista para poner en marcha una peña oficial. Ellos arrancaron con 43. Cuando ya estaban cerca del objetivo, con 47 o 48, perdieron a 18 personas y tuvieron que rehacer el camino casi desde el principio. Fue entonces cuando activaron un boca a boca que, según cuentan, terminó funcionando y permitió no solo alcanzar la cifra exigida, sino dispararla.

Constitución oficial de la peña, en el año 2022

La primera asamblea se celebró el 10 de marzo de 2022 y ahí quedó formalmente constituida la peña. Antes, habían cumplido con los trámites administrativos previos: inscripción en el registro municipal de asociaciones del Ayuntamiento de Plasencia el 8 de febrero y en la Junta de Extremadura el 14 de febrero. El paso definitivo llegó el 23 de junio de 2022, fecha en la que recibieron la confirmación oficial de su alta como peña asociada al Real Madrid.

Aquel grupo que finalmente echó a andar lo hizo con 67 socios, una cifra que ya mostraba que el proyecto había prendido con fuerza. Pero lo que ha ocurrido después ha ido bastante más allá de lo que esperaban sus impulsores. Hoy, según explican sus responsables, la peña suma 411 socios y ha dejado de ser una iniciativa exclusivamente placentina.

De Plasencia, comarcas, Madrid o Valencia

La base sigue estando en Plasencia, pero la nómina de peñistas se extiende a otras localidades del norte de Extremadura y fuera de la comunidad. Hay socios de Coria, Cabezuela del Valle y El Torno, entre otros municipios, además de aficionados vinculados a Madrid o Valencia.

En cuanto a las actividades de la peña, se han centrado en los desplazamientos para ver al Real Madrid, tanto de fútbol como de baloncesto (masculino y femenino). Pero no solo. También han organizado un torneo de fútbol sala y un viaje cultural a Madrid vinculado al universo del club blanco. Para este verano preparan otra salida a Valdebebas y una visita al Bernabéu.

Preparan una ruta guiada por Monfragüe

De cara a septiembre, uno de los proyectos que tienen sobre la mesa es una ruta guiada por Monfragüe que, si funciona bien, les gustaría convertir en una cita anual. Ahí aparece uno de los rasgos que mejor definen a esta peña: el intento de mezclar el seguimiento al Real Madrid con convivencia, viajes y vida asociativa.

El acceso a las entradas, eso sí, sigue siendo uno de los grandes caballos de batalla. Sus responsables explican que pertenecer a una peña no supone descuentos, pero sí facilita, al menos en teoría, la posibilidad de conseguir localidades para partidos de alta demanda. Aun así, admiten que cada vez resulta más complicado porque el club maneja un volumen muy alto de peñas y la disponibilidad se estrecha. Pese a ello, aseguran que han podido acudir a casi todos los encuentros que han organizado, aunque en algunos casos también han recibido negativas.

Una afición heredada

Cuando se les pregunta por qué el Real Madrid, la respuesta no va tanto por el estilo de juego como por la tradición. Hablan de recuerdos de infancia, viajes al Bernabéu y generaciones enteras que crecieron con la referencia del club blanco como una herencia familiar o emocional. Su presidente destaca que su primera visita al estadio, en 1985, le marcó para siempre: venir de un pueblo y encontrarse de golpe con aquella dimensión del fútbol le dejó, afirma, impresionado.

En ese repaso sentimental también salen los nombres de futbolistas que les marcaron en distintas épocas: Santillana, Raúl, Cristiano Ronaldo, Zidane o Mbappé. Y junto a ellos, una idea que consideran importante: la cantera. Señalan que les gustaría ver una apuesta mayor por los jugadores formados en casa, aunque creen que el club está volviendo a dar protagonismo a los jóvenes.

Miembros de la peña madridista Plasencia & Cía, viendo un partido del Real Madrid. / CEDIDA

Ese sentimiento, subrayan, no se traduce en un forofismo agresivo. Al contrario. Señalan que mantienen una relación de respeto con otras aficiones de Plasencia, incluidas las del Barcelona o el Atlético de Madrid, y hasta bromean con los "piques sanos" que forman parte del fútbol bien entendido. De hecho, hacen hincapié en que nunca habrían levantado la peña en un espacio cuyo dueño es del Atlético de Madrid si su manera de vivir el fútbol fuera excluyente o sectaria.

De la socia más pequeña al veterano del grupo

La peña también tiene sus nombres propios. La socia de menor edad es Amalia Moreno, nacida el 13 de diciembre de 2023 y apuntada cuando tenía solo tres meses. En el otro extremo está Valentín Garzón, vecino de Cabezuela del Valle y, según destacan, el peñista de más edad, con 83 años.

Entre ambos extremos se dibuja una fotografía bastante precisa de lo que representa hoy la asociación: una estructura intergeneracional, con familias enteras, amigos de toda la vida y aficionados de distintos puntos del norte extremeño que encuentran en la peña una forma de seguir al Real Madrid, pero también de reunirse.

La jubilación de Susi deja la sede en el aire

El siguiente gran problema no está en las entradas ni en los viajes, sino en casa. La peña tendrá que mudarse porque Juan Jesús Sánchez, Susi, persona clave para el grupo durante este tiempo, al frente del bar Ginebra, se jubila. Según explican, en mayo dejará de estar con ellos y en diciembre cesará ya del todo la actividad vinculada al local.

La situación les obliga a buscar alternativas y sobre la mesa contemplan varias fórmulas: desde encontrar otro bar de ambiente madridista que quiera acogerles hasta intentar una autogestión propia. Esta última opción, no obstante, la ven complicada por el coste que supondría asumir alquiler, derechos del fútbol y toda la infraestructura necesaria para mantener un local estable.

La incertidumbre sobre la sede llega, además, en un momento dulce para la peña. Gracias al apoyo recibido en estos años, han podido organizar grandes citas colectivas como las finales de la Champions de 2022 y 2024, con montajes de varias pantallas, televisores y proyector. En la primera se reunieron unas 250 personas y en la segunda rozaron las 400. En ese esfuerzo, destacan la colaboración de Susi.

La Peña Madridista de Plasencia ya no es aquella idea improvisada entre unos cuantos amigos que querían compartir coche o autobús para ir al fútbol. Hoy es una asociación extendida por varias localidades, con centenares de socios, actividades propias y una identidad reconocible en la ciudad. Lo que busca ahora no es tanto crecer como encontrar otro lugar que quiera acoger a un grupo de familias y amigos con una afición común: el Real Madrid.