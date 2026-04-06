La Asociación de Comerciantes Zona Centro de Plasencia recibe el Premio Nacional de COCAHI por su labor en el comercio tradicional.

La Asociación de Comerciantes Zona Centro de Plasencia ha sido distinguida con el Premio Nacional de COCAHI (Confederación Española de Cascos Históricos) en la modalidad de Comercio Tradicional y de Raíz, un reconocimiento que sitúa al colectivo entre las entidades destacadas de la red estatal de cascos históricos y que llega tras el anuncio realizado el pasado octubre de que Plasencia será la sede del próximo congreso internacional de la confederación.

Un premio con aval oficial

La comunicación oficial del galardón está fechada el 3 de marzo de 2026 y ha sido remitida por la Confederación Española de Cascos Históricos a Fernando Santiago Jiménez, presidente de la Asociación Zona Centro placentina.

En la carta, COCAHI informa de que la entidad ha sido premiada en la modalidad Comercio Tradicional y de Raíz y destaca "su labor, su firme compromiso con la modernización del comercio de proximidad y su contribución ejemplar al fortalecimiento y la dinamización del casco histórico al que representa". La entrega del reconocimiento está prevista para el 5 de mayo en Santiago de Compostela.

Por su parte, Santiago ha mostrado su satisfacción por el premio porque supone "un reconocimiento a la labor que se hace desde la asociación y a una trayectoria de más de 30 años. Nosotros fuimos el primer Centro Comercial Abierto de Extremadura", ha subrayado.

Fernando Santiago, presidente de la Asociación Zona Centro de Plasencia. / Toni Gudiel

Un reconocimiento al modelo comercial del centro

El premio no solo distingue la trayectoria de Zona Centro, sino también una manera de entender el comercio urbano en una ciudad como Plasencia, donde el centro histórico sigue siendo uno de los principales focos de actividad económica, tránsito peatonal y vida social. En la propia carta, COCAHI sostiene que el trabajo de la asociación constituye "un referente" dentro de la red nacional de cascos históricos y le atribuye una aportación significativa a la competitividad, la sostenibilidad y la proyección de los centros urbanos.

Ese aval llega, además, dos años después de la incorporación de Zona Centro a la confederación. COCAHI informó en febrero de 2024 de la adhesión de la asociación placentina a su estructura nacional, una red que agrupa a entidades comerciales de centros históricos de distintos puntos del país. Aquella incorporación supuso la entrada formal del comercio del centro de Plasencia en un foro estatal desde el que se comparten iniciativas, reivindicaciones y estrategias de dinamización urbana.

El congreso internacional de septiembre de 2026

Al premio se sumará este año un segundo hito para la ciudad. La junta directiva de COCAHI ha acordado por unanimidad celebrar en Plasencia su próximo congreso internacional, una candidatura impulsada de forma conjunta por el ayuntamiento y la Asociación de Comerciantes Zona Centro.

Según informó el gobierno local en octubre pasado, el encuentro tendrá lugar en el último trimestre de 2026 -Santiago ha apuntado que será en septiembre- y reunirá a representantes de 59 asociaciones y organizaciones ligadas a los cascos históricos de todo el territorio nacional, además de técnicos y expertos en ámbitos como urbanismo, economía o patrimonio. La previsión municipal es que la cita ronde los 150 participantes.

El alcalde y la edil de Turismo de Plasencia, con miembros de la Confederación. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Tanto el Ayuntamiento de Plasencia como la propia COCAHI han informado después de reuniones de trabajo para avanzar en la organización del congreso de 2026, una señal de que la cita ha entrado ya en fase preparatoria y de que la ciudad quiere convertir ese escaparate en una oportunidad para reforzar la imagen de su comercio tradicional y de su patrimonio urbano.

Comercio, patrimonio y turismo de congresos

Ante este escenario, el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha mostrado su satisfacción por una cita que ha vinculado al trabajo conjunto entre el sector comercial y el ayuntamiento. El consistorio ha destacado además que este tipo de encuentros ayudan a posicionar a la ciudad en el ámbito del turismo de congresos, una línea en la que Plasencia lleva años insistiendo a través de su promoción institucional como destino para reuniones y eventos.

En paralelo, la programación del futuro congreso incluirá actividades culturales y visitas de estudio orientadas a promocionar los recursos turísticos, patrimoniales y comerciales de la ciudad.

Un escaparate para la ciudad

En ese contexto, el presidente de la Asociación de Comerciantes Zona Centro ha subrayado la importancia de que Plasencia sea sede de ese encuentro y ha señalado que supone "un escaparate perfecto para dar a conocer el patrimonio y el tejido comercial de la ciudad".

La frase resume el buen momento que atraviesa el colectivo: primero, con un premio nacional que reconoce su trabajo; después, con una cita de alcance estatal e internacional que puede proyectar durante varios días la imagen del centro de Plasencia fuera de Extremadura.