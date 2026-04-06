Todo listo para la romería del Puerto de Plasencia: programación religiosa, musical y dispositivo de seguridad

Ya está todo preparado para la celebración de la romería de la Virgen del Puerto, la patrona de Plasencia, que tendrá lugar el próximo domingo, 12 de abril. La cofradía de la Virgen tiene listo su programa de actividades, el ayuntamiento ha contratado la animación musical y la Policía Local ha establecido el dispositivo especial de seguridad, en colaboración con Protección Civil, Guardia Civil, Policía Nacional y Cruz Roja.

Todo para que, como ocurrió el año pasado, la jornada transcurra "sin incidentes" y se pueda compaginar la parte religiosa y de devoción hacia la patrona con el ocio y la diversión.

Pregón, misas y novena

Este lunes, el concejal de Interior del ayuntamiento, David Dóniga, la presidenta de la cofradía, Leonor Nogales y el intendente jefe de la Policía Local, José Antonio Quijada, han presentado todos los pormenores de la celebración.

Presentación de la programación de la romería del Puerto de Plasencia. / Toni Gudiel

Respecto a la parte religiosa, Nogales ha desgranado que la programación comenzará el viernes día 10, con el pregón de la romería, a la 20.30 horas en la catedral y a cargo de Germán Pedro Corcho Sánchez. Además, intervendrán los Coros Extremeños.

El sábado, día 11, el momento más destacado será la ofrenda floral en el atrio del santuario del puerto, a partir de las cuatro de la tarde y habrá también misa con novena a las seis y a las ocho de la tarde. Además, a las 22.30 horas, saldrá un autobús urbano desde la puerta del Sol para trasladar a quienes quieran acudir a la Hora Santa y la misa, que tendrá lugar a las once de la noche y será válida para el día de la fiesta.

Programa religioso del día del Puerto de Plasencia. / Cofradía del Puerto

Ya el domingo 12, habrá misas a las ocho, las nueve, las diez, las 11.30 horas, que será la eucaristía solemne, concelebrada y presidida por el obispo, Ernesto Brotóns, a las que seguirán más misas a las 12.30 horas y ocho de la tarde.

La procesión y punto para apuntarse a cargar

A las seis, como es tradicional, tendrá lugar la procesión con la Virgen y las pujas. En el primer caso, Nogales ha señalado que la cofradía tendrá una carpa en el santuario y, a partir de las 15.30 horas, se podrá acudir para apuntarse para cargar a la Virgen. A partir de las cinco de la tarde, se organizarán los turnos con todos los que se hayan apuntado. En cuanto a las pujas, este año quien se encargará de animarlas será José Luis Hernández.

Las imágenes de la romería de la Virgen del Puerto en Plasencia / Toni Gudiel

La programación de la cofradía continuará el domingo día 19 con la fiesta de la Divina Pastora y será el último día de la novena. Comenzará a las 8.30 horas con el rosario de la aurora, desde el cancho de las Tres Cruces hasta el santuario y, a continuación, habrá misa en el atrio. También habrá eucaristía a las doce y a las 17.30 horas: novena, misa y procesión del Santísimo alrededor del atrio del santuario. A las ocho de la tarde, tendrá lugar la última novena y misa.

Charanga, orquesta y animación musical

Por lo que respecta al apartado de ocio y diversión, el concejal David Dóniga ha anunciado que el ayuntamiento ha contratado a tres grupos, todos placentinos.

A partir de las doce, pondrá música la charanga El Golpe, que estará amenizando la zona del Puerto hasta las tres de la tarde. A esa hora, tomará el relevo en la zona de los chiringuitos la orquesta Evanix, que actuará hasta las seis de la tarde, momento en que cesará la música para permitir la salida de la procesión sin ruidos.

Al finalizar, a las 19.30 horas, Puro Flow animación se encargará de mantener la diversión, hasta las nueve de la noche. En ese momento, "todo el mundo tendrá que estar recogiendo para que, a las diez, ya esté todo cerrado", en palabras del edil.

Por otro lado, el intendente ha señalado que, de momento, solo ha habido dos solicitudes para instalar chiringuitos con motivo de la romería y varios de comida. Además, se ha rechazado la instalación de castillos hinchables porque "no queremos que la celebración se nos vaya de las manos y se convierta en una feria".

Dispositivo policial y llamamiento por el uso del transporte público

Quijada ha informado también del dispositivo de seguridad con motivo de la romería y la ofrenda floral. El sábado por la tarde, se desplegarán una docena de agentes de la Policía Local por la zona y, el domingo, serán entre 14 y 16. Además, contarán con la colaboración de Protección Civil, Guardia Civil y Policía Nacional, además de Cruz Roja.

Todo sin descuidar "al resto de la ciudad", que también contará con vigilancia. A su vez, se controlará el nivel de ruidos y el consumo y venta de alcohol y drogas en menores. En este último caso, acudirá la unidad canina de la Policía Local.

Corte de la carretera por la procesión

Por lo que se refiere al tráfico, la policía mantendrá los controles y dará cobertura a los autobuses urbanos en su recorrido por la carretera del Puerto. El intendente ha aprovechado para hacer un llamamiento a la población y pedir que se utilice preferentemente el transportes público, autobuses y taxis, en lugar del vehículo privado.

La velocidad en la carretera estará limitada a 30 kilómetros por hora y el último autobús subirá en torno a las 17.30 horas, mientras que se cortará al resto de vehículos a las cinco de la tarde.

El objetivo de todo el dispositivo es lograr que la celebración del día de la patrona transcurra sin incidentes significativos, como sucedió el año pasado y ha destacado Quijada, y los romeros puedan divertirse y pasar un día de campo y convivencia al tiempo que acompañan a la Virgen del Puerto.