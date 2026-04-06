Plasencia cierra una Semana Santa con mínimas incidencias y sin sucesos graves, según la Policía Local.

Finalizada la Semana Santa en Plasencia, la primera con la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional, la Policía Local ha hecho balance de las infracciones e incidencias y han sido mínimas. De hecho, el intendente jefe, José Antonio Quijada, ha destacado que no ha tenido lugar ningún suceso grave, a pesar de la gran afluencia de personas que han permanecido en la ciudad y han acudido a ver las procesiones.

Según ha apuntado este lunes, la buena climatología y el interés turístico han motivado una "afluencia de público brutal", que se ha notado tanto en las calles como en los aparcamientos, al 100% en casi todos los momentos del día.

Pocos positivos en alcohol y drogas

En este caso, en materia de tráfico, Quijada ha destacado que no ha tenido lugar "ningún incidente o suceso grave" y tampoco en las procesiones porque "todo el mundo ha puesto de su parte y todo ha salido bastante bien".

En el balance policial, lo que ha ocurrido son "pequeños accidentes con daños materiales" y el intendente ha querido destacar que, en ninguno de ellos, sus conductores han dado positivo en alcohol o drogas.

De hecho, de todas las pruebas realizadas en controles preventivos, únicamente tres personas han dado positivo en drogas y dos en alcoholemia.

Dos bares se saltan el horario y la escultura de García Matos

Por otro lado, Quijada ha apuntado que la Policía Local ha levantado dos actas a establecimientos de hostelería por incumplir el horario de cierre y tampoco se ha producido "ningún altercado ciudadano".

Como anécdota, la escultura de Manuel García Matos instalada en la plaza de la Catedral Vieja, ante el complejo Santa María, se ha salido de su anclaje y ha tenido que ser trasladada a la jefatura de la Policía Local.

La escultura de Manuel García Matos de Plasencia, fuera de su anclaje. / CEDIDA

Quijada le ha restado importancia y lo ha achacado a que "la gente se hace fotos con la escultura, la toca, la abraza" y, al final, "se ha caído". Una vez detectado el incidente, fue trasladada en un vehículo hasta las dependencias policiales y el objetivo es volver a anclarla en su ubicación original en cuanto sea posible.

Agradecimiento a la ciudadanía y visitantes

Por otro lado, el ayuntamiento ha destacado el gran volumen de tráfico y la importante actividad en hostelería, comercio y servicios, así como el hecho de que se han desarrollado "procesiones multitudinarias con excelente desarrollo" y una "coordinación eficaz con Policía Nacional".

Además," las cofradías han trasladado su satisfacción por el desarrollo de todos los actos, destacando el buen funcionamiento general de la ciudad".

Por eso, el gobierno local ha querido dar las gracias "a la ciudadanía, visitantes y a todos los profesionales implicados por hacer posible una Semana Santa segura y ejemplar".

Amplio dispositivo de seguridad

Previamente a la Semana Santa, el concejal de Interior del ayuntamiento, David Dóniga y el intendente presentaron el dispositivo de seguridad y señalaron la colaboración con el resto de fuerzas de seguridad, Guardia Civil, Policía Nacional y Protección Civil.

Entonces, apuntaron que a los servicios diarios, de unas dos o tres patrullas (seis o siete agentes), se añadirían otras dos o tres, sobre todo por las tardes, con motivo de las procesiones y otras dos patrullas en servicios de noche. En total, entre 17 y 18 agentes en los días con mayor actividad.

A esto se sumarán los controles de alcohol y drogas a conductores y los cortes al tráfico de vehículos de los accesos al casco histórico con vehículos policiales.

Cortes para evitar el tráfico en el centro

En este sentido, Quijada subrayó que el país está en situación de "alerta antiterrorista de nivel 4", lo que obligaba a poner obstáculos en las calles de acceso a las zonas con mayor afluencia de público. Por eso, se han colocado los vehículos unas dos horas antes del inicio de las procesiones, en el inicio de la calle del Rey con Santa Ana, incluso con personal de Protección Civil.

Todo ha permitido que el balance de la Semana Santa, en materia de seguridad y cofrade, haya sido muy bueno, en línea con los últimos años. Este martes, está previsto que la concejala de Turismo dé a conocer las cifras de visitantes que han pasado por la oficina de turismo.