Vox propone que Plasencia se una a la Red de Municipios Taurinos y cree un espacio para la tauromaquia.

El concejal de Vox en Plasencia, Álvaro Sánchez-Ocaña, llevará al próximo pleno ordinario -este miércoles, 8 de abril, a las 9.30 horas- una propuesta para que el Ayuntamiento de Plasencia impulse su incorporación a la Red de Municipios Taurinos de Extremadura y promueva además un espacio destinado al encuentro y la divulgación de la tauromaquia.

La petición se apoya, sobre todo, en la tradición taurina local y la existencia de una asociación como el Club Taurino Placentino.

Una moción con dos peticiones

Según ha comunicado Vox, la moción persigue por un lado que la ciudad sea reconocida como integrante de la Red de Municipios Taurinos de Extremadura y, por otro, que se dote a Plasencia de un espacio vinculado a la difusión taurina. La formación sostiene que la capital del Jerte reúne buena parte de las condiciones exigidas por la normativa autonómica y apela tanto a la tradición local como a la existencia de tejido asociativo vinculado a este ámbito.

El concejal de Vox defiende que Plasencia cuenta con una "relación histórica de correr toros desde tiempos medievales y disponer de una plaza de toros fija o móvil" y tiene asociaciones con implantación en la ciudad. Entre ellas, destaca al Club Taurino Placentino y sus 44 años de trayectoria y más de 150 socios.

Destacan como actividades del club su revista anual, editada en Plasencia desde 1980 y vinculada a la feria taurina de la ciudad hasta 2012. Esa publicación incluía programas de feria, información sobre diestros, apuntes sobre ganaderías y textos de carácter histórico y divulgativo.

A esa trayectoria editorial se suma la organización de la Semana Cultural Taurina Placentina, una cita que aparece documentada al menos desde hace más de tres décadas.

Qué dice la normativa extremeña

La propuesta apela al Decreto 42/2023, que creó la Red de Municipios Taurinos de Extremadura, y su modificación posterior mediante el Decreto 26/2025. La norma define como Municipio Taurino de Extremadura "aquel municipio de la Comunidad Autónoma cuyo ayuntamiento lleve a cabo actuaciones tendentes a promocionar de forma decidida la tauromaquia en cualquiera de sus vertientes, con la finalidad de divulgar su conocimiento, mejorar su valoración social y fomentar la programación de espectáculos o festejos taurinos, con especial énfasis en el acercamiento de la Tauromaquia a la juventud", subraya Sánchez-Ocaña.

También establece que el procedimiento debe iniciarse mediante la solicitud del propio consistorio, acompañada de un acuerdo del órgano municipal competente y de la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos previstos.

Se puede solicitar en cualquier momento

Entre los requisitos, figuran también la celebración de festejos populares o espectáculos taurinos en la última década; la existencia de plaza fija o portátil; la presencia de peñas o asociaciones en la localidad; la organización de actividades de difusión y la acreditación histórica de al menos un siglo de festejos taurinos. El propio decreto precisa, además, que basta con acreditar al menos uno de esos requisitos para obtener el reconocimiento. Desde abril de 2025, tras la modificación normativa, los ayuntamientos interesados pueden presentar la solicitud "en cualquier momento" de cada año natural, como ha destacado Sánchez-Ocaña.

Eso significa que la aprobación de la iniciativa en el pleno sería el primer paso, indispensable, para lograr la entrada de Plasencia en la red porque el respaldo político municipal activaría la solicitud formal ante la administración autonómica, que es la competente para resolverla.

Borja Jiménez triunfa en la feria de Plasencia. De Toni Gudiel / Toni Gudiel

Una plaza de toros de 1882 y festejos

Respecto a la actividad taurina de la ciudad, el ayuntamiento cuenta con una plaza de toros y festejos tanto en la feria de junio como por la celebración del Martes Mayor, que se han mantenido a lo largo de los años.

El archivo municipal conserva un programa de mano de 1982 titulado Celebración del centenario de la Plaza de Toros, una referencia que sitúa el origen del coso en 1882. También la información turística municipal fija en ese año la primera inauguración de la plaza, con un mano a mano entre Cara Ancha y Frascuelo, dos de los nombres más destacados de la época.

No obstante, según Plasencia Turismo, la plaza tuvo que ser reconstruida, ya que era toda de madera y se incendió, de forma que, ya restaurada, se reinauguró en 1896, tras la intervención del arquitecto municipal Vicente Paredes. Además, sobre la tradición taurina, el archivo cuenta con una colección específica sobre toros con materiales fechados entre 1898 y 2011, además de conservar carteles y programas de feria ligados a la plaza.

Sobre esa base, Vox defiende que Plasencia está en condiciones de aspirar al reconocimiento autonómico y de dotarse de un espacio específico para la divulgación de la tauromaquia.