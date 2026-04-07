El Ayuntamiento de Plasencia cierra los parques y paseos del río por la alerta meteorológica y riesgo de tormentas.

El Ayuntamiento de Plasencia ha decidido cerrar de forma preventiva este martes el parque de Los Pinos, así como el resto de parques y los paseos del río ante la alerta amarilla por lluvias, vientos y tormentas decretada para toda la comunidad extremeña. Inicialmente, el gobierno local decidió cerrar Los Pinos y, unas horas después, ha anunciado también el cierre del resto de espacios, donde se acumula mucha arboleda, para evitar riesgos a la población.

Se da la circunstancia de que el parque de Los Pinos reabrió el pasado 13 de marzo, después de permanecer cerrado durante varias semanas debido a que fue una de las zonas más afectadas por el tornado que tuvo lugar el pasado 30 de enero y las borrascas posteriores.

Alerta por tormenta, viento y granizo

Respecto a la alerta amarilla, el ayuntamiento ha resaltado que se ha ampliado hasta las 00.00 horas de este miércoles 8 de abril, por lo que ha advertido de que "se prevé que las tormentas puedan venir acompañadas de fuertes rachas de viento y posibilidad de granizo" y ha recomendado "extremar la precaución".

Cierre previo del parque de Los Pinos

En cuanto al parque de Los Pinos, el concejal de Medio Ambiente, José María Nisa, señaló en marzo que la prioridad desde el primer momento había sido realizar una evaluación técnica para conocer con exactitud el estado del parque tras las borrascas y garantizar su uso "en condiciones de seguridad".

Ese análisis concluyó que era necesario cerrar el recinto de manera temporal mientras se corregían las deficiencias detectadas. Además, durante los días posteriores al temporal, se produjo "una subida del nivel freático, que dejó el terreno saturado de agua" e impidió la entrada de maquinaria pesada y de vehículos especializados para los trabajos de tala y poda en altura.

Una vez mejoraron las condiciones del terreno, comenzaron las actuaciones técnicas. Los trabajos, desarrollados por la UTE de Jardines, incluyeron la retirada de árboles caídos, el apeo de ejemplares con daños estructurales, podas en altura de ramas vencidas por el viento, la eliminación de árboles secos o con problemas de estabilidad y la limpieza general del arbolado y del arbusto.

Talas, podas y mejoras

Durante el tiempo que ha estado cerrado, se han talado 15 árboles con problemas estructurales o de seguridad y, según los datos de Nisa, en los últimos años el total de ejemplares retirados asciende a 30. En paralelo, se han realizado podas en altura de 25 árboles situados junto al paseo principal para mejorar la seguridad en la zona de tránsito.

Aprovechando el cierre, el ayuntamiento ha incorporado otras mejoras. Entre ellas, el control de la plaga de procesionaria, con retirada de nidos e instalación de anillos y trampas en los pinos; trabajos de desinsectación y desratización; la colocación de un nuevo parque infantil con bancos; la limpieza de las charcas tras el arrastre de barros por las lluvias y la retirada de higueras chumbas del entorno.

Trabajos en el parque de Los Pinos de Plasencia, tras el tornado y borrascas. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

El concejal también anunció la instalación de nuevos bancos y papeleras dentro de un contrato ya licitado y adjudicado. Además, se ha cubierto la plaza de un funcionario municipal cualificado para reforzar las labores de mantenimiento y conservación de este espacio verde.

Un parque aún en rehabilitación

Tras la apertura, el concejal ha pedido a la ciudadanía que respete "la señalización y las zonas acotadas", ya que el parque sigue inmerso en un proceso de rehabilitación y mejora.

De cara al futuro, ha avanzado que continuará con políticas de reforestación adaptadas al plan director de rehabilitación del parque, actualmente en fase de redacción. La repoblación, según ha trasladado, se hará de forma gradual y con especies autóctonas adaptadas al entorno para reforzar la sostenibilidad del recinto.