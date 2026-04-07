El Ayuntamiento de Plasencia reformará con urgencia el pavimento de las calles Talavera y Los Quesos por su mal estado.

Son dos de las calles de Plasencia con el pavimento en peor estado y el Ayuntamiento de Plasencia ha decidido arreglarlo de forma urgente. Así, el gobierno local ha presentado este martes a comerciantes de la zona centro los proyectos de reforma ya elaborados para las calles Talavera y los Quesos, una actuación con una inversión cercana a 80.000 euros que el ayuntamiento quiere ejecutar durante el verano, si lo permiten los plazos administrativos.

Reunión con los comerciantes

El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha trasladado a representantes de las asociaciones de comerciantes Zona Centro y Puerta y Calle Talavera los detalles de una actuación que busca renovar el pavimento de dos calles especialmente castigadas por el deterioro del firme. En la reunión también han participado la concejala de Obras, Mayte Díaz y el concejal responsable de Contrataciones, José Antonio Hernández.

Según ha informado el consistorio, la inversión total rondará los 80.000 euros, de los que 42.000 euros se destinarán a la calle Talavera y alrededor de 35.000 euros a la calle de los Quesos. El proyecto, ya redactado, "está finalizado y en condiciones de iniciar su tramitación para la licitación mediante procedimiento de urgencia", ha destacado el alcalde.

Pavimento en mal estado en la puerta Talavera de Plasencia. / Toni Gudiel

Pizarro ha explicado que la obra contempla la reparación de toda la pavimentación de ambas vías, con una adecuación del suelo a las necesidades reales de estas calles del centro de la ciudad. También ha afirmado que la intención municipal es que los trabajos puedan ejecutarse en el periodo estival: "Nuestra intención es que las obras puedan desarrollarse durante el verano, siempre condicionadas a los tiempos del procedimiento administrativo", ha apuntado.

Las obras incluirán "la reparación de toda la pavimentación adecuándola a las necesidades reales de las vías", ha indicado el ayuntamiento.

Un problema arrastrado desde hace tiempo

La actuación llega en un contexto de quejas sostenidas por el mal estado del pavimento en varias zonas del centro histórico de Plasencia. No se trata de una situación nueva. En distintas calles y plazas se acumulan desde hace meses, e incluso años, losas y plaquetas en mal estado, con reparaciones que en algunos casos no han resistido demasiado tiempo antes de volver a deteriorarse.

Las últimas lluvias han acrecentado los desperfectos en varios puntos. Por un lado, por la cantidad de agua caída en las últimas semanas y, por otro, por el paso de vehículos, que en determinadas zonas contribuye a que el suelo se dañe o se levante. Ese deterioro ha provocado también caídas de viandantes, según vienen denunciando desde hace tiempo comerciantes y vecinos.

La calle Talavera es uno de los ejemplos más citados. Sus comerciantes llevan meses reclamando una intervención y alertando del deterioro de la vía. En esa calle han denunciado repetidas caídas de peatones y recuerdan, además, el fallecimiento el pasado año de un hombre de 92 años, si bien la Policía Local indicó entonces que la causa fue un problema de salud.

Pavimento en mal estado en la calle de Los Quesos de Plasencia. / Toni Gudiel

Más puntos afectados en el centro

El deterioro del pavimento no se limita a las dos calles incluidas en el proyecto municipal. También ha habido desperfectos en la plaza de la Catedral y en la plaza del seminario y, en este caso, la brigada de obras se ha encarado de reparar y reponer el pavimento, antes de la Semana Santa.

En ese caso, el ayuntamiento considera que una de las posibles causas puede ser el paso de vehículos por un entorno en el que el acceso está prohibido y señalizado, por lo que la Policía Local ha advertido a los conductores de la prohibición y, en caso de que continúen las infracciones, reforzará la vigilancia. La plaza del Salvador, la calle Trujillo junto a la puerta del Sexpe, la calle del Sol, Zapatería, las traseras de San Martín o la plaza Quemada son otras zonas que también tienen pavimento en mal estado.

La situación ya había sido objeto de análisis municipal. En mayo del año pasado, la concejala de Obras señaló que un arquitecto municipal trabajaba en una solución para estas calles y que ya existían informes técnicos sobre el estado de los pavimentos.

Previsión de ejecución en verano

Durante la reunión celebrada este martes, el ayuntamiento ha destacado también que ha atendido "las cuestiones planteadas por los representantes del sector comercial sobre el desarrollo y la planificación de las obras". En este sentido, ha afirmado que "ambas partes han coincidido en señalar el periodo estival como el más adecuado para su ejecución" para evitar el impacto sobre la actividad económica en el centro.

Además, el alcalde se ha comprometido a convocar un nuevo encuentro una vez se haya adjudicado el contrato, con el fin de coordinar junto a la empresa adjudicataria los tramos de actuación y trasladar información detallada sobre el desarrollo de la obra.