El Consejo de Gobierno extremeño aprueba un contrato de 6,1 millones de euros para la limpieza de dos centros sanitarios en Plasencia.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado la contratación de los servicios de limpieza integral de dos espacios sanitarios de gran importancia en Plasencia, el Hospital Virgen del Puerto y del Centro de Especialidades Luis de Toro.

Lo ha hecho por una cantidad elevada, 6.162.074,40 euros y un plazo inicial de 24 meses, prorrogable por otros 24. La medida afecta a dos equipamientos sanitarios de referencia en la ciudad.

Un contrato para dos centros estratégicos en Plasencia

La autorización del Ejecutivo extremeño afecta a dos dependencias de la Gerencia del Área de Salud de Plasencia: el Hospital Virgen del Puerto y el Centro de Especialidades Luis de Toro. En ambos casos, la limpieza, la retirada y gestión de residuos vinculados al servicio y el resto de tareas incluidas en el contrato forman parte del funcionamiento ordinario de la atención sanitaria, según recoge la documentación preparatoria del expediente.

No se trata de un contrato menor ni accesorio. La memoria justificativa incorporada al expediente señala que el presupuesto base de licitación asciende a 5.092.523,47 euros sin IVA y a 6.162.074,40 euros con IVA, mientras que el valor estimado del contrato, al incluir la posible prórroga de otros 24 meses, se eleva a 10.185.246,94 euros.

Para el área sanitaria de Plasencia, este servicio tiene además una dimensión especialmente sensible. El Hospital Virgen del Puerto es el centro hospitalario de referencia de una amplia zona del norte de Cáceres, de modo que la contratación afecta a la operativa diaria de consultas, hospitalización, urgencias y circuitos asistenciales.

El centro de especialidades Luis de Toro de Plasencia. / Toni Gudiel

El antecedente inmediato: un expediente ya activado en 2025

La autorización aprobada ahora por el Consejo de Gobierno llega después de que la Gerencia del Área de Salud de Plasencia activara en septiembre de 2025 el expediente, con resolución de inicio, pliegos e informe justificativo publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público. En esa documentación ya figuraban el objeto del contrato, su importe y su duración.

Ese expediente describía el servicio como una contratación "respetuosa con el medioambiente" y orientada a garantizar las condiciones laborales del personal adscrito. La memoria económica distribuía además el gasto en tres anualidades: 256.753,10 euros en 2025, 3.081.037,20 euros en 2026 y 2.824.284,10 euros en 2027, al tratarse de un contrato de 24 meses con facturación a mes vencido.

Los trámites anteriores del mismo servicio

No es la primera vez que este servicio sale a contratación pública. Ya en 2007, la Gerencia del Área de Salud de Plasencia licitó este servicio y, posteriormente, en enero de 2008, hizo pública la adjudicación del contrato de limpieza integral del Hospital Virgen del Puerto y del centro de especialidades. La adjudicación recayó en Servicios Extremeños, S.A. por 2.347.600 euros.

Después, en octubre de 2011, el Servicio Extremeño de Salud volvió a convocar por procedimiento abierto la contratación de la limpieza integral de ambos centros, con un valor estimado de 5.423.728,80 euros sin IVA.

Ese procedimiento culminó en 2012 con la formalización del contrato, nuevamente a favor de Servicios Extremeños, S.A., por un importe total de 2.868.161,52 euros, según publicó el BOE.

A ello se suma otro dato recogido en el DOE, el convenio colectivo del personal de limpieza adscrito al Hospital Virgen del Puerto, suscrito entre Servicios Extremeños, S.A. y el personal afectado.

Bienestar, higiene y funcionamiento del hospital

En la información facilitada por la Junta, el Ejecutivo enmarca la autorización en la necesidad de garantizar aspectos "tan básicos" como la limpieza de locales, la gestión de residuos y otras tareas ligadas a la higiene del entorno sanitario.

En términos prácticos, se trata de un servicio que puede ser poco visible para el ciudadano, pero decisivo para el funcionamiento diario de dos centros sanitarios que canalizan buena parte de la atención especializada del norte de Extremadura.