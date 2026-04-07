Luis Pastor y la Banda Sinfónica de Cáceres inician el ciclo Noches de Santa María de Plasencia en el teatro Alkázar

El ciclo Noches de Santa María de la Diputación Provincial de Cáceres arrancará este martes 7 de abril, a las 20.30 horas, en el teatro Alkázar, con el concierto inaugural. Tendrá como protagonista al cantautor extremeño Luis Pastor, natural de Berzocana, que ofrecerá un estreno especial junto a la Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres. De esta forma, se podrá escuchar su repertorio de una forma muy significativa, con una "dimensión orquestal".

Según ha destacado la Diputación, el concierto combinará algunas de sus canciones más conocidas con poemas de José Saramago y temas de su último disco, Extremadura Fado.

Canciones con acompañamiento de orquesta

A su vez, bajo la dirección de Antonio Luis Suárez y con arreglos de José Antonio Márquez, el concierto "pondrá el acento en el acompañamiento orquestal, que aporta una nueva sonoridad y mayor amplitud a su repertorio".

De Luis Pastor, la administración provincial ha subrayado que ha sido reconocido como "una de las voces más destacadas de la canción de autor en España" y fue galardonado en 2022 con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

Programa de calidad y variado

De esta forma, y como resaltó en la presentación del ciclo la vicepresidenta primera, Esther Gutiérrez, dará inicio así un "programa de calidad y variado, con el que contribuimos a enriquecer la oferta cultural tanto de Plasencia como de los municipios de su entorno”. Al acto asistirá el vicepresidente tercero de la Diputación de Cáceres, Luis Fernando García Nicolás, como respaldo a la cita cultural.

El programa continuará con conciertos cada martes hasta el 5 de mayo, con un total de seis actuaciones, y se cerrará el viernes 15 de mayo con un concierto final abierto al público, en la plaza de la Catedral.

Una imagen de la presentación del ciclo Noches de Santa María de la Diputación de Cáceres. / Toni Gudiel

Casi 100 artistas participarán

La programación llegará este año con un presupuesto de casi 100.000 euros y con la participación de cerca de 100 artistas, según destacó Gutiérrez durante la presentación. Ese crecimiento también se reflejará en los espacios que acogerán los conciertos.

Los cinco primeros recitales se celebrarán entre el teatro Alkázar y el auditorio Santa Ana. La elección de estos recintos responde, por un lado, a las obras que se están llevando a cabo en el Complejo Santa María de la Diputación y, por otro, a la decisión de la institución de optar por escenarios de mayor aforo para responder a las expectativas de asistencia en una edición que busca reforzar la presencia del ciclo en la ciudad y mantener su capacidad de atracción sobre el público de Plasencia y de otras localidades del entorno.

Entradas solidarias en los cinco primeros conciertos

Otra de las claves de esta edición, como ya ocurrió el año pasado, será su componente solidario. Las entradas para los cinco primeros conciertos tendrán un precio de 5 euros y la recaudación se destinará a una asociación humanitaria sin ánimo de lucro de la provincia de Cáceres. El último concierto, el del 15 de mayo, será de entrada libre hasta completar aforo.

Sobre este planteamiento, Esther Gutiérrez ha subrayado que "cada entrada en los cinco primeros conciertos es un gesto solidario, ya el año pasado aplicamos esta aportación simbólica, tanto en Noches de Santa María como en los Conciertos de Pedrilla y tuvo muy buena acogida". La responsable provincial ha añadido que "es mucho más que venir a un concierto, es participar con asociaciones sin ánimo de lucro, y la cultura cuando es accesible y solidaria tiene poder transformador".

Del cantautor extremeño al cierre flamenco

Tras la apertura del ciclo por parte de Luis Pastor, el 14 de abril, también a las 20.30 horas y en el teatro Alkázar, será el turno de Swing Ton Ni Song junto a Anam Camerata, con un Concierto Swingfónico en el que el swing y el jazz vocal se unirán al sonido sinfónico.

El Auditorio Santa Ana tomará el relevo el 21 de abril con Chloé Bird y la presentación de El surco de los días, su séptimo álbum de estudio. Una semana después, el 28 de abril, el mismo espacio recibirá al saxofonista cubano Ariel Brínguez, uno de los nombres destacados de la música afrocaribeña y el jazz latino actual.

El broche final, en la plaza de la Catedral

La quinta cita será el 5 de mayo con João Afonso, que llevará a Plasencia su nuevo trabajo, Todo Tempo", un disco que aborda cuestiones como la libertad, el amor, la nostalgia y la inquietud desde una mirada ligada a las raíces de la música portuguesa y a la memoria de sus orígenes mozambiqueños.

El broche final llegará el viernes 15 de mayo, a las 21.30 horas, en la plaza de la Catedral, con Argentina, una de las voces con mayor proyección del flamenco actual y entrada libre.

Respecto al resto de conciertos, las entradas se podrán adquirir a través de un enlace, iniciando sesión o registrándose, y siguiendo los pasos que se indiquen.