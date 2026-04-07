Plasencia avanza en el control de accesos al casco histórico: propuesta de adjudicación para las pilonas.

El sistema para controlar los accesos de vehículos al casco histórico de Plasencia está más cerca de hacerse realidad. Según ha anunciado este lunes el concejal de Interior del ayuntamiento, David Dóniga, la mesa de contratación para adjudicar los dos lotes del proyecto, el de pilonas de acceso y el de cámaras de videovigilancia, ya ha tenido lugar y ha hecho una propuesta de adjudicación.

Un paso que acerca un proyecto pendiente desde hace años

Así, el Ayuntamiento de Plasencia ha dado un nuevo paso en uno de los proyectos más demorados de la zona centro: la recuperación del control de accesos al casco histórico mediante pilonas y cámaras. Según la información avanzada este lunes por David Dóniga, la mesa de contratación ya ha formulado propuesta de adjudicación en el lote correspondiente a las pilonas y ha activado también el procedimiento sobre el lote de videovigilancia.

De esta forma, el sistema se acerca a una fase decisiva después de varios intentos frustrados y de años en los que ni los bolardos ni las cámaras han funcionado con normalidad en el centro placentino.

Cámara de vigilancia en la puerta Talavera de Plasencia, que actualmente no funciona. / Toni Gudiel

Propuesta de adjudicación paa las pilonas

Según consta en la sede electrónica municipal, al lote 1, relativo a las pilonas de acceso, se han presentado cuatro empresas y al lote 2, referente a las cámaras, cinco.

En el primer lote, la mesa de contratación ha formulado propuesta de adjudicación a la empresa Forprotect Sistemas de Seguridad SL, con sede en Barcelona, por un importe de 76.471,55 euros, IVA incluido.

Además del precio, la empresa se ha comprometido a ampliar en dos años el plazo de garantía inicialmente previsto en el pliego de condiciones. Así, a los tres años contemplados de partida se sumarían otros dos, de modo que la garantía total alcanzaría los cinco años.

La mesa ha acordado asimismo requerir a la adjudicataria propuesta para que remita la documentación necesaria en un plazo de siete días hábiles, un trámite habitual antes de la adjudicación definitiva.

La oferta presentada rebaja de forma notable el importe de licitación de este lote. El contrato para las pilonas salió por 95.740,68 euros, por lo que la propuesta actual se sitúa por debajo de esa cantidad.

El lote de cámaras sigue pendiente de un trámite previo

La situación del lote 2, correspondiente a las cámaras de videovigilancia, es distinta. En este caso, la mesa de contratación ha acordado por unanimidad requerir a la misma empresa, Forprotect Sistemas de Seguridad SL, para que justifique la viabilidad de su oferta al considerar que está incursa en presunción de temeridad.

La empresa ha ofertado 41.288,30 euros para este segundo lote, mientras que el precio de licitación era de 53.409,12 euros. Por ello, antes de que pueda avanzar el procedimiento, deberá acreditar que puede ejecutar el contrato en las condiciones ofertadas.

Es decir, el movimiento en este segundo lote no supone todavía una adjudicación cerrada, sino un paso previo que deberá resolverse con la documentación justificativa que presente la mercantil y con la valoración posterior que realice la administración.

Un proyecto con varios intentos fallidos

La evolución del expediente explica en parte la relevancia del anuncio de este lunes. En julio de 2025, el ayuntamiento defendió la necesidad de recuperar un sistema de videovigilancia que permitiera "una monitorización de diferentes localizaciones estratégicas" para "garantizar la seguridad ciudadana y la reducción del vandalismo", dentro de un plan más amplio de reorganización del tráfico en el centro.

Aquel concurso salió a licitación dividido en tres lotes: uno para el sistema de control de accesos, otro para la videovigilancia y un tercero para el software de gestión policial. El presupuesto base ascendía a 149.149,83 euros, con financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Sin embargo, el proceso encalló. En octubre de 2025, el propio Dóniga confirmó que no se había presentado ninguna empresa a los lotes de pilonas y cámaras, mientras que el tercero tampoco prosperó en los términos previstos. Aquel concurso acabó desierto y obligó al consistorio a revisar el pliego.

Ya en diciembre de 2025, el concejal anunció en pleno un nuevo intento y avanzó que los departamentos de Urbanismo, Interior y Fondos Europeos trabajaban en una reformulación del expediente para tratar de hacerlo viable. Volvió a salir a licitación y ahora sí parece que se llevará a cabo.

Siete años con el sistema fuera de servicio

La historia de este proyecto viene de más atrás. En 2014, el ayuntamiento instaló por primera vez un sistema de bolardos hidráulicos en varios accesos al centro, entre ellos Zapatería, Talavera, Rey y Sol. Pero en 2018 dejó de funcionar. En 2022, David Dóniga atribuyó aquella avería a un "problema de software" y a un "engranaje obsoleto".

Desde entonces, el control de accesos no se ha podido realizar de forma automatizada y el ayuntamiento ha tenido que recurrir en distintos momentos a la Policía Local, a vallas o a restricciones puntuales para limitar la entrada de vehículos en la plaza Mayor y calles aledañas, especialmente en jornadas de mayor afluencia.

Dónde se prevé actuar

Los pliegos de la etapa anterior ya dibujaban el mapa de actuación. Por un lado, el sistema de videovigilancia contemplaba doce cámaras en distintos puntos del centro. Siete de ellas debían situarse en el acceso a la plaza de la Catedral por la calle Santa Clara, la Puerta del Sol, la entrada a la plaza Mayor por la calle del Rey y el acceso al rincón de San Esteban, las escaleras mecánicas, la calle del Sol y la avenida del Valle.

Las otras cinco cámaras estaban vinculadas a los mismos puntos donde se proyectaba recuperar las pilonas para controlar el acceso motorizado al centro mediante lectura de matrícula. Los puntos previstos eran las intersecciones de Zapatería con plaza de San Nicolás, Talavera con Morenas, calle del Rey con plaza Mayor y calle del Sol con Santa Ana. Como novedad, se añadía otra pilona en Trujillo con Blanca.

Lo que falta para que sea una realidad

Pese al avance anunciado, el proyecto todavía tiene trámites por delante. En el lote de pilonas, la propuesta de adjudicación deberá completarse con la entrega y validación de la documentación requerida. En el de cámaras, el procedimiento depende ahora de que la empresa justifique la viabilidad de su oferta y de que esa explicación sea aceptada. No obstante, Dóniga ha señalado que, si no fuera viable, se propondría la adjudicación a la segunda empresa con mejor oferta económica.

Aun así, el expediente entra en una fase que hasta ahora no había alcanzado en los últimos años. El resultado de la mesa de contratación supone el indicio más claro hasta la fecha de que el sistema puede acabar saliendo adelante.