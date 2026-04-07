Plasencia concederá el título de Hijo Predilecto a título póstumo a Roberto Iniesta, 'Robe', este miércoles

El Ayuntamiento de Plasencia llevará al pleno ordinario de este miércoles, 8 de abril, la concesión definitiva del título de Hijo Predilecto de la ciudad, a título póstumo, a Roberto Iniesta Ojea, Robe. La concesión llegará seis meses después de que la junta de gobierno diera luz verde al inicio del expediente, el pasado 3 de octubre.

Hasta el momento, todos los partidos de la corporación municipal, PP, PSOE, Unidas Podemos y Vox, han trabajado de forma consensuada en los distintos pasos del expediente, por lo que no cabe duda de que la concesión se aprobará este miércoles por unanimidad en el pleno.

El tramo final de un reconocimiento simbólico

El asunto será el más relevante del pleno del Ayuntamiento de Plasencia, que tendrá lugar a las 9.30 horas y reconocerá la labor del placentino Roberto Iniesta Ojea, fundador de Extremoduro y una de las figuras culturales más relevantes de Plasencia y de Extremadura.

Se trata del último paso de un procedimiento administrativo iniciado meses atrás y que llega ahora a su fase de resolución definitiva. El reconocimiento, además, tiene una carga simbólica especial al plantearse a título póstumo, después de que el artista falleciera el pasado 10 de diciembre, cuando el expediente ya estaba en marcha.

Roberto Iniesta, en el despacho del alcalde de Plasencia, el año pasado. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

La propuesta figura como tercer punto del orden del día de la sesión ordinaria convocada para este 8 de abril en el salón de plenos. El consistorio culminará así la concesión del mayor honor institucional que puede otorgar la ciudad a uno de sus vecinos.

Un expediente iniciado antes de su fallecimiento

La tramitación arrancó en el otoño de 2025. Primero, en el mes de septiembre, la junta de portavoces de todos los grupos políticos acordó por unanimidad poner en marcha los trámites para promover la distinción. Después, la junta de gobierno acordó llevar al pleno el inicio formal del expediente y, en la sesión plenaria, se aprobó también de forma unánime.

A partir de ahí, el procedimiento siguió su curso con la designación de instructor y la apertura del trámite de información pública durante un mes, sin que constaran alegaciones ni aportaciones en contra. Ya en marzo de 2026, la junta de gobierno local aprobó elevar de nuevo la propuesta al pleno para su resolución definitiva.

Ese recorrido administrativo ha desembocado ahora en la sesión de este miércoles, en la que la corporación deberá pronunciarse sobre una distinción que el ayuntamiento ha venido defendiendo por la trayectoria artística de Robe y por la proyección cultural que su figura ha dado a Plasencia y a Extremadura.

De no ser profeta en su tierra a recibir el máximo honor

El reconocimiento llega después de varios gestos institucionales de los últimos años hacia el músico placentino. El consistorio ya le concedió en 2019 un premio San Fulgencio, el más importante que entrega el ayuntamiento, y también ha vinculado su nombre a nuevos espacios de la ciudad.

Entre ellos, figura un vial y el futuro uso del espacio joven de San Juan como local de ensayos, así como un espacio para la creación artística en la avenida de España. Además, el ayuntamiento ha venido destacando su papel como creador y como referente de varias generaciones, así como su capacidad para llevar el nombre de la ciudad mucho más allá del ámbito local.

La última iniciativa, anunciada el pasado marzo por la discográfica de Robe y el ayuntamiento, ha sido un festival de grupos emergentes en homenaje a Robe, Primeras flores amarillas, que tendrá lugar el día de su cumpleaños, el 16 de mayo, en la Torre Lucía, para el que se han aprobado unas bases.

La dimensión cultural de Robe para Plasencia

En la argumentación municipal que ha acompañado el expediente, el consistorio, a través del alcalde, Fernando Pizarro, y del portavoz municipal, José Antonio Hernández, ha defendido que Roberto Iniesta fue una de las voces más influyentes de la música española contemporánea y ha subrayado que su obra trascendió generaciones.

La propuesta pone el acento en su condición de fundador y alma de Extremoduro, pero también en su trayectoria posterior en solitario y en su vínculo con músicos extremeños. Junto a ello, el ayuntamiento ha sostenido que su identidad pública estuvo siempre ligada a Plasencia y a sus raíces extremeñas, lo que reforzó la proyección exterior de la ciudad.

Otros asuntos del pleno

Además de la concesión del título de Hijo predilecto a Roberto Iniesta, el pleno tratará también la aprobación inicial del reglamento de control horario y presencia de los empleados públicos del Ayuntamiento de Plasencia, así como la aprobación inicial del texto refundido del acuerdo de la carrera profesional horizontal de los empleados públicos del ayuntamiento.

A su vez, se tratará el inicio del expediente de revisión de oficio del acuerdo adoptado por el ayuntamiento pleno en la sesión del 30 de julio de 2025, por el que se acordó aprobar definitivamente la modificación de la RPT del cuerpo de la Policía Local del ejercicio 2025 y se dará cuenta del despido de un trabajador.