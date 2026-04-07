Plasencia duplica los visitantes en Semana Santa y supera todas las expectativas, en palabras de la concejala de Turismo.

Un aumento "espectacular" del número de turistas, que han "superado todas las expectativas". Es el balance que ha hecho la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Plasencia, Belinda Martín, de la presencia de visitantes durante la pasada Semana Santa.

Martín ha dado las cifras de las personas que han pasado por la oficina de turismo, más del doble de las que lo hicieron el año pasado.

Más del doble han pasado por la oficina de turismo

Así, si en 2025, fueron 5.130 los visitantes que se acercaron a la oficina de la calle Santa Clara, este año han sido 11.060. "Se palpaba en el ambiente, ha sido una Semana Sana de ensueño, con todos los factores a favor". Entre estos, ha destacado la buena climatología, el cerezo en flor en el Valle del Jerte y el estreno del reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

A su vez, la concejala ha querido subrayar que ese dato tan "espectacular" no es el real porque no todos los visitantes pasan por la oficina de turismo. Es más, calcula que "más del 50% no pasan, excursiones, grupos..." Por lo que ha resaltado que "el impacto real del turismo es todavía mayor".

La concejala de Turismo de Plasencia, Belinda Martín, en su balance de la Semana Santa. / Toni Gudiel

El visitante nacional, de todas las provincias

Respecto a los turistas con origen en la península, la edil ha señalado que, de nuevo, Madrid ha sido la comunidad de procedencia de la mayoría, seguida de Andalucía, que ha experimentado un "aumento" respecto a años anteriores.

Le han seguido los visitantes del País Vasco, Cataluña, Castilla y León, Castilla La Mancha y la Comunidad Valenciana. La concejala ha querido destacar que han llegado a Plasencia personas "de todas las provincias de la península, e incluso de Canarias y Mallorca".

El turista internacional, en autocaravana

Respecto a los visitantes procedentes de fuera de España, también han aumentado, pasando de 300 el año pasado a casi el doble (560) este año.

La mayoría procedían de Alemania, seguido de Portugal como país de origen, Francia y los Países Bajos. Para Martín, este año se ha "consolidado" el turismo extranjero y ha destacado que, en su mayor parte, viajan en autocaravana, lo que "favorece una experiencia más completa porque así descubren también el entorno".

En cuanto al perfil de los visitantes, según los datos registrados por la oficina de turismo, han sido, sobre todo, parejas y familias, que han pasado "varios días" en Plasencia y se mueven por las comarcas de alrededor.

Lleno de domingo a domingo

Para Martín, los resultados de las visitas durante esta Semana Santa han confirmado que la principal fortaleza de Plasencia como ciudad receptora del turismo se centra en estar situada en un "punto estratégico" para el turismo cultural y el de naturaleza.

Con todo, la concejala considera que se ha confirmado que "vamos en la dirección correcta" y que Plasencia es un destino "que sigue creciendo". Otro ejemplo que ha puesto es que los hoteles y restaurantes han estado "prácticamente llenos durante toda la semana, de domingo a domingo", mientras que, en años anteriores, el lleno se daba únicamente de jueves a domingo.

El turismo, motor económico importante

Además, ha subrayado que el sector servicios y, en general, la economía de la ciudad, "se ha beneficiado", lo que ha vuelto a poner de manifiesto que el turismo es "un eje y un motor económico importante".

No obstante, "toca seguir trabajando" y, ahora, la concejala se sentará con los sectores implicados para analizar "los fallos y errores". De momento, ha querido dar las gracias "a todos los que lo han hecho posible", desde cofradías a empresarios, compañeros, personal municipal, etcétera. "Sin ellos, sería imposible que Plasencia fuera un destino imprescindible".

Balance policial también satisfactorio

El balance positivo de la concejala se ha sumado al que ha hecho este martes el intendente jefe de la Policía Local, José Antonio Quijada, que ha destacado que apenas se han producido incidentes durante la Semana Santa y ninguno de ellos de gravedad.

Como aspectos más señalados, la policía ha detectado a tres conductores que han dado positivo en drogas y otros dos en alcohol y además ha levantado acta a dos establecimientos de hostelería por incumplir el horario de cierre. También se ha salido de su anclaje la estatua de Manuel García Matos de la plaza de la Catedral, que se ha trasladado a la jefatura de la Policía Local y volverá a colocarse.