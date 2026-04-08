El Ayuntamiento de Plasencia aprueba remitir a la Junta el acuerdo del aumento salarial para la Policía Local.

El Ayuntamiento de Plasencia, con los votos a favor del PP y Vox, ha aprobado este miércoles en el pleno iniciar un expediente de revisión de oficio del acuerdo que ya adoptó el consistorio en julio de 2025 por el que se acordó una modificación de la RPT de la Policía Local sobre la actualización del complemento específico. De esta forma, el acuerdo se remitirá a la Junta de Extremadura para que dictamine si se hizo conforme a la ley o hay que declararlo nulo.

El concejal de Recursos Humanos, Álvaro Astasio, ha señalado que este trámite es una "garantía jurídica, de defensa del interés general" y no se trata "de una rectificación ni admisión de irregularidad, sino lo contrario". Para PSOE y UP, demuestra que el gobierno local no tramitó la subida económica de acuerdo a la normativa y Vox ha respaldado al gobierno local.

Los argumentos del concejal de Recursos Humanos

Astasio ha explicado que el ayuntamiento "tiene mecanismos de control interno", como la revisión de oficio aprobada, y que se ha iniciado al surgir "dudas ante informes de funcionarios" y "discrepancias técnicas".

El edil ha enumerado diversos informes sobre la revisión salarial de la policía, de la jefa de Personal, de Intervención, del intendente jefe y de los servicios jurídicos, que culminaron con una resolución de alcaldía, antes de llevar el acuerdo al pleno de julio de 2025. Según ha destacado, el procedimiento ha sido "idéntico" a otros reconocimientos salariales de años anteriores donde no hubo ningún problema, pero ahora, "no sabemos por qué, han surgido dudas".

Reunión con representantes de la Policía Local en el Ayuntamiento de Plasencia. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Ante esto, ha subrayado que "no todas las opiniones técnicas tienen el mismo peso ni todas son incuestionables" y ha hecho hincapié en que algunas afirmaciones técnicas son "muy graves" y no tienen "una fundamentación clara, concreta y determinada" para justificar la nulidad del procedimiento porque "no se especifica la causa. La nulidad se acredita y aquí no es clara", ha insistido.

En suma, el concejal ha destacado que el procedimiento para la subida salarial a la Policía Local fue "legal en su tramitación y válido en su aprobación. No podemos aceptar un cambio de criterio sin base sólida ni fundamentación jurídica".

El PSOE alude al informe de Intervención

Por su parte, el portavoz del PSOE, Alfredo Moreno, ha afirmado que el gobierno local se "saltó la ley" al aprobar una "subida lineal de 300 euros al mes aplicando el rodillo, saltándose la mesa de negociación" y, además, ha señalado que desestimó todas las alegaciones que presentó en su día el grupo municipal.

Moreno ha apuntado que ha sido el interventor quien ha reflejado en un informe, a raíz de las nóminas de noviembre, diciembre y enero que el acuerdo de aumento de las retribuciones "es contrario a derecho" y ha advertido de que las cantidades recibidas tendrán que reintegrarse al ayuntamiento. Incluso habla de una "posible malversación" y ha llegado a "paralizar las nóminas".

Unidas Podemos y Vox

Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos, Mavi Mata, ha señalado que "algo se ha hecho mal desde el principio. Ya advertimos que no se estaba siguiendo el procedimiento" y ha apuntado a una "crisis administrativa en el ayuntamiento".

Mata ha criticado también que "hoy el ayuntamiento tiene que salir fuera a preguntar si lo que hizo en 2025 estaba bien o mal" y ha ofrecido una salida, negociar la subida salarial en el marco de la negociación de la revisión de la catalogación de todos los puestos de trabajo del ayuntamiento, que ya se ha iniciado.

Vox no ha entrado en el debate y se ha mostrado a favor de la aprobación del inicio del expediente de revisión de oficio.

El alcalde, orgulloso del acuerdo con la policía

Para finalizar el debate, el alcalde, Fernando Pizarro, se ha mostrado "especialmente orgulloso de haber llegado a un acuerdo con la Policía Local, que durante mucho tiempo se estuvo negociando" y ha elogiado "el valor de los cuerpos de seguridad" que, según ha apuntado, no está reconocido al no considerarse esencial en sus retribuciones.

Por eso, ha defendido que el acuerdo con la policía ha sido "el inicio de la catalogación de puestos de trabajo" con el departamento más grande del consistorio, al contar con unos 60 policías locales.

A estos les ha trasladado "tranquilidad" porque ha subrayado que la aprobación del expediente de oficio es un "trámite administrativo sin más", que parte de una petición de Intervención y "estamos convencidos de que el procedimiento se hizo bien y la policía merecía que se negociara el incremento salarial".