El concejal Nisa explica que el incendio en un parking de Plasencia fue una "represalia" de una persona sin hogar

Hace dos semanas, se produjo un incendio en el parking del puente Trujillo de Plasencia y tuvieron que acudir los bomberos del parque placentino, que gestiona la Diputación de Cáceres y la Policía Local. Se quemaron un colchón, plásticos y una maleta. El concejal de Servicios Municipales del ayuntamiento, José María Nisa, ha explicado este miércoles que el incendio fue provocado por la persona sin hogar que dormía en el parking.

En concreto, ante una pregunta del portavoz del PSOE, Alfredo Moreno, en el pleno, Nisa ha afirmado que se ha tratado de un "hecho puntual", una "represalia de la persona que quiere habitar allí".

Respuesta "violenta"

El concejal ha señalado que el ayuntamiento, con ayuda de la Policía Local, ha intentado "de buenas maneras que se marchara con todos sus enseres", pero, en cambio, su respuesta fue que, "de una forma violenta, lo que hizo es incendiar un colchón".

Se da la circunstancia de que, esa misma mañana, el 25 de marzo, había personas realizando tareas de limpieza en la instalación, con lo cual, "puso en riesgo a algunas personas que estaban limpiando". Por todo, el ayuntamiento puso en conocimiento de la Policía Local lo ocurrido, e incluso el concejal acudió al aparcamiento y les mostró su apoyo "para que intervinieran en este aspecto y espero que siga el procedimiento para adelante".

Toni Gudiel

Mejoras en la limpieza del aparcamiento

En cuanto a la limpieza del parking, Nisa ha subrayado su intención de que cuente con "el mejor servicio de limpieza". Por eso, ha mantenido ya conversaciones con la UTE de limpieza que, según el edil, se ha comprometido a recoger las papeleras interiores y a limpiar las zonas de aparcamientos.

Por otro lado, "el ayuntamiento, con las personas que están trabajando en la limpieza, haremos un plan de servicio hasta que se pueda sacar a licitación la limpieza, que queremos hacerlo para este año que viene".

Arreglados los problemas de electricidad y fugas de agua

Nisa ha destacado que el aparcamiento ha estado durante la Semana Santa "en las mejores condiciones posibles" y el informe que ha recibido este miércoles es que estaba "en perfecto estado".

Respecto a los problemas de electricidad que ha tenido y han afectado a la iluminación, ha dicho que "hace 15 días se arregló, con lo cual todas las plantas tienen iluminación" y, ante fugas de agua que también se han dado, "estuvieron conmigo los técnicos de la UTE de agua arreglándolas". Si el problema continuara, sería una cuestión "de estructura y tendríamos que hacer un informe con los técnicos del ayuntamiento", ha explicado".

El incendio de finales de marzo

Respecto al incendio que tuvo lugar en marzo, el jefe de la Policía Local, José Antonio Quijada, dijo entonces que se había originado en un colchón. Los enseres de la persona sin hogar que dormía en el parking estaban en la planta baja y el humo ascendió por las escaleras hasta llegar al exterior, lo que provocó la alarma entre las personas que se encontraban en la zona.

Los bomberos sacaron al exterior una maleta para evitar que el aparcamiento se llenara de humo y la apagaron completamente y, además, precintaron el ascensor también por el humo. No se produjeron daños personales de ningún tipo porque no había ninguna persona durmiendo en esos momentos en el parking.

Visitas asiduas de la Policía Local

Respecto a la persona o personas sin hogar que dormían habitualmente, José María Nisa ya había explicado en plenos anteriores que la Policía Local tenía orden de acudir con asiduidad, si no diariamente, al aparcamiento para pedirles que se marchara porque el parking no es el lugar apropiado para ello.

Además, la zona en la que dormían no contaba con las condiciones higiénicas y de salubridad necesarias y eran comunes los orines, e incluso heces.