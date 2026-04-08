La ITV de refuerzo de Plasencia, gestionada por DEKRA, reabrirá el próximo lunes con cinco trabajadores

La ITV de refuerzo situada en el polígono industrial de Plasencia, que reabrirá el próximo 13 de abril bajo la gestión de la empresa DEKRA, con sede en Alcobendas, Madrid, contará inicialmente con un equipo de cinco trabajadores.

Alberto Ferrer, coordinador de DEKRA Extremadura e ingeniero ITV, ha destacado no obstante que la firma está trabajando en "un plan de actuación para la estación ITV de Plasencia con el objetivo de mejorar la atención a los usuarios". Actualmente, el proyecto se encuentra "en fase de planificación técnica y administrativa".

La nueva ITV abrirá de lunes a sábado

Esta ITV, que puso en marcha la Junta de Extremadura el 3 de julio del año pasado, se encuentra situada en la travesía Adelardo López Ayer, en las traseras de la avenida Martín Palomino y funcionará de lunes a sábado.

Según ha indicado la empresa, estará abierta de lunes a viernes de 08.00 a 15.30 horas y los sábados de 08.00 a 14:00 horas. Actualmente, ya es posible solicitar una cita y puede hacerse por internet a través de un enlace. En la web de la firma, aparecen también como contacto un teléfono fijo (900 102 762) y un móvil (696340310).

Disponibilidad de las citas

Respecto a la disponibilidad de horario para pasar la ITV, el mismo lunes 13 hay varias opciones todavía disponibles, en un horario que oscila entre las ocho de la mañana para la primera cita y las 15.15 horas para la última. Este martes, había aún once horarios disponibles, el primero a las 8.45 horas y el último a las 14.15.

El resto de días de la próxima semana hay ya citas ocupadas, pero la mayoría están libres. Respecto a los sábados, la última hora de cita será las 13.45 horas y para el primer sábado en funcionamiento, el 18 de abril, únicamente hay un horario no disponible de los 24 que se ofertan.

Por tanto, ante la dificultad de obtener cita para la ITV pública de la Junta, de la que se quejan muchos conductores, este servicio móvil es una opción que permite una atención más rápida y evita tener que desplazarse a otros municipios cercanos.

Toni Gudiel

El mismo precio que la anterior adjudicataria

No obstante, al tratarse de un servicio de Inspección Técnica de Vehículos privado, el precio es algo superior al público, aunque la diferencia es únicamente de 3 tres euros. Pasar la ITV en la estación móvil cuesta un total de 46,66 euros.

Es la misma cantidad que cobraba la anterior adjudicataria del servicio. De hecho, el pasado mes de febrero, el coordinador de DEKRA Extremadura subrayaba que "no va a haber ninguna variación en los precios. Mantenemos las tarifas oficiales establecidas por la Dirección General de Transportes en Extremadura".

De este modo, el precio continuará siendo de 46,66 euros "para vehículos ligeros, tanto gasolina como diésel, para que los ciudadanos puedan acudir con total tranquilidad a pasar la ITV".

Refuerzo para la ITV fija de la Junta

DEKRA se ha hecho con la concesión de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en Extremadura por un periodo de 25 años, y ha destacado que su objetivo en Plasencia es "optimizar la gestión de citas y ofrecer el mejor servicio posible a todos los vecinos de la localidad".

Se trata de una ITV de refuerzo y un complemento a la ITV fija, que está situada en la calle Goicoechea, en el polígono industrial, y gestiona directamente la Junta de Extremadura.

Las opciones en la estación fija

En este caso, existe la posibilidad de pedir cita a través de la web de la Junta (itvcitaprevia.juntaex.es) o bien en el teléfono 927 090482.

En el primer caso, la propia página advierte que la primera semana de cada mes se abren las citas para el mes siguiente. No obstante, todos los lunes, a las nueve de la mañana, se abren nuevamente las citas para cubrir los huecos que hayan quedado vacantes. Eso sí, hay que ser rápidos porque se cubren en pocos minutos.