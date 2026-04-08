El paro en Plasencia sube en el trimestre, pero la ciudad registra una caída interanual de 280 desempleados.

Plasencia ha cerrado el mes de marzo con 2.655 personas en paro, 47 más que al inicio del año, según los datos del Sexpe. La evolución del trimestre es al alza, pero la comparación interanual deja una rebaja de 280 desempleados respecto a marzo de 2025.

Un trimestre con subida moderada

La evolución de los tres primeros meses de 2026 dibuja una senda ascendente del paro registrado en Plasencia. En enero, la ciudad contabilizaba 2.608 desempleados. En febrero, la cifra subió en 21 personas, a 2.629. Y en marzo volvió a crecer, en 26, hasta los 2.655. El balance del trimestre deja así 47 parados más que al comienzo del año.

Ese incremento, no obstante, contrasta con los datos del año pasado. Así, en marzo de 2025, Plasencia registraba 2.935 personas en paro, de modo que el dato de marzo de 2026 supone una caída interanual de 280 desempleados. La ciudad, por tanto, empeora en el arranque de este año, pero sigue mejor que hace doce meses.

El paro femenino sigue muy por encima del masculino

La estructura del desempleo en Plasencia mantiene un claro predominio femenino. Marzo ha cerrado con 1.037 hombres en paro y 1.618 mujeres. Esa diferencia también se aprecia al observar la evolución del trimestre. En enero, los hombres desempleados eran 1.033 y las mujeres 1.575. Dos meses después, los hombres apenas han aumentado en cuatro personas, mientras que entre las mujeres el incremento ha sido de 43.

Oficina del paro de Plasencia. / Toni Gudiel

La comparación con marzo de 2025 también ofrece una mejora en ambos sexos. Entonces había 1.170 hombres y 1.765 mujeres en paro. Un año después, el desempleo masculino se reduce en 133 personas y el femenino en 147. La bajada interanual, por tanto, se reparte entre ambos grupos, aunque el peso del paro femenino sigue siendo claramente mayor en la ciudad.

El desempleo sube entre los más jóvenes

Por edades, la evolución del trimestre no es uniforme. El tramo de 16 a 20 años pasa de 59 desempleados en enero a 75 en marzo, mientras que el grupo de 20 a 25 años apenas varía y baja de 200 a 199. Entre los 25 y los 30 años el paro sube de 245 a 257, mientras que entre los 30 y los 35 baja de 210 a 202. En la franja de 35 a 40 años el dato se mantiene estable en 257 parados y entre los 40 y los 45 años repunta de 226 a 241.

La evolución también es desigual a partir de los 45 años. El grupo de 45 a 50 años pasa de 256 a 265 desempleados y el de 50 a 55 baja ligeramente de 292 a 284. Entre los 55 y los 60 años se registra una subida de 384 a 398 parados, mientras que en los mayores de 60 apenas hay cambios, al pasar de 479 a 477.

Los mayores de 55 años concentran el mayor volumen de paro

Más allá de los movimientos mensuales, la fotografía de marzo confirma que el paro sigue concentrándose sobre todo en los grupos de mayor edad. En Plasencia, marzo ha terminado con 398 desempleados entre 55 y 60 años y otros 477 de 60 o más años.

Solo esos dos tramos suman 875 personas, una parte muy relevante del total local. También siguen en cotas elevadas los grupos de 50 a 55 años, con 284 parados, y los de 25 a 30 y 35 a 40 años, ambos con 257.

La mejora anual es clara, aunque no alcanza a todos los grupos

Si la comparación se hace con marzo de 2025, la lectura cambia. El desempleo total cae en 280 personas y también baja en la mayoría de las franjas de edad. Los mayores descensos se observan entre los 55 y 60 años, donde se pasa de 459 a 398 parados, entre los mayores de 60, que bajan de 533 a 477, y entre los 50 y 55 años, que caen de 331 a 284. También se reducen con fuerza los grupos de 30 a 35 y de 40 a 45 años.

No todos los tramos mejoran en esa comparación anual. Entre los 16 y los 20 años se pasa de 71 a 75 desempleados y entre los 25 y los 30 años de 234 a 257. Son las dos franjas que rompen la tendencia general de descenso. Aun así, el balance global sigue siendo mejor que hace un año y confirma una rebaja importante del paro registrado en la ciudad.