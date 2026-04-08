Roberto Iniesta ya es hijo predilecto de Plasencia: "¡Viva 'Robe' para siempre!"

"¡Viva Robe para siempre!" Han sido las últimas palabras que se han dicho este miércoles en el pleno de Plasencia antes de aprobar, por aclamación, la concesión del título de Hijo Predilecto de Plasencia a Roberto Iniesta Ojea. Las ha pronunciado el portavoz del gobierno del PP, José Antonio Hernández, además, fiel seguidor de Robe, y han servido para resumir el sentir del resto de los grupos de la corporación.

De esta manera, ha arrancado un procedimiento administrativo que comenzó en septiembre de 2025, siempre con el consenso de todos los grupos políticos, y ha finalizado habiendo fallecido ya el artista -el 10 de diciembre pasado- con lo que la concesión será a título póstumo.

Tristeza por no poder contar con Robe

Es justo lo que han lamentado todos los grupos de la corporación municipal. El primero en hablar ha sido el portavoz del PSOE, Alfredo Moreno, quien ha calificado de "justa" la concesión, aunque ha dicho: "Nos hubiera gustado que se hubiera producido en vida. Nos genera tristeza no poder contar con él".

Dado que el trámite de la concesión pasó por un pleno anterior, Moreno ha considerado que no era necesario destacar de nuevo su figura porque "está todo hablado, lo que era para Plasencia" y ha manifestado que su voto iba a ser a favor del nombramiento.

Tampoco el concejal de Vox, Álvaro Sánchez-Ocaña, se ha extendido porque "sobran las palabras" y ha calificado la concesión del título de hijo predilecto como un "más que merecido homenaje".

Aplausos del pleno de Plasencia a la concesión de hijo predilecto para Roberto Iniesta. / EL PERIÓDICO

El orgullo, cariño y mejor homenaje al cantante de Plasencia

La portavoz de Unidas Podemos, Mavi Mata, sí ha querido destacar que se ha dado "un paso" que vive "con orgullo y profunda emoción, que comenzó en vida y culmina desde la tristeza de que ya no está".

Mata ha destacado el "cariño inmenso" demostrado por todos los placentinos y placentinas hacia Robe, el "respeto, gratitud" y el "aluvión de personas" que quisieron despedirte del artista en su día porque "no fue solo un músico, sino una voz que acompañó a generaciones enteras. Sus canciones eran refugio y desahogo".

También ha resaltado que, tanto la concesión como el próximo festival de grupos jóvenes previsto para el día de su cumpleaños, es "el mejor homenaje que se le puede hacer, desde el respeto y el cariño porque su legado sigue vivo en cada persona que lo escuchamos".

Fotogalería | Colas kilométricas, lágrimas y sus músicos en directo para despedir a Robe en Plasencia /

Especial, irrepetible, eterno

El portavoz del PP, José Antonio Hernández, ha sido el último en intervenir y lo primero que ha dicho es que si el adolescente que fue y escuchaba a Extremoduro se hubiera planteado que, a sus 50 años, estaría dirigiendo unas palabras de reconocimiento público sobre Robe siendo concejal del ayuntamiento de su ciudad, habría pensado que era "cosa de ciencia ficción".

Hernández ha calificado al músico placentino como una persona "valiente y pertinaz", que creía "en lo que sale del corazón y las tripas" y siempre buscaba "la excelencia", incluso cuando la había conseguido. Por eso, ha destacado que "nuestro paisano era y es alguien especial, irrepetible, eterno".

"Era un orgullo para sus paisanos"

Por eso y por mucho más, Plasencia "quiere agradecerle lo que ha aportado a la cultura y la felicidad de la gente" porque Robe es "un orgullo para sus paisanos". Así, aunque "quedamos huérfanos de su presencia, siempre nos acompaña su recuerdo y su obra".

Tras el "¡Viva Robe para siempre!", toda la corporación se ha puesto en pie y ha aplaudido, una forma de aprobación de la concesión del título de hijo predilecto por aclamación.

Hacía siete años que el Ayuntamiento de Plasencia no concedía el título de hijo predilecto. El anterior lo aprobó el pleno el 31 de enero de 2019 y fue para Francisco de Jesús Valverde Luengo, fundador de Placeat.

Los otros homenajes a Robe

En el caso de Robe, el artista ya era conocedor de que se le iba a conceder el título. Así se lo había transmitido en persona el gobierno local, un nuevo reconocimiento al que ya le hizo al concederle un premio San Fulgencio.

El 10 de diciembre de 2025 falleció por problemas de salud en el País Vasco y días después, el palacio de congresos se llenó de miles de seguidores, llegados de todas partes de España, e incluso del extranjero, que quisieron despedirse en persona del artista.

En mayo, tendrá lugar el homenaje musical, Primeras Flores Amarillas, organizado por su familia y discográfica en colaboración con el ayuntamiento y, además, el consistorio ha inaugurado un vial que lleva su nombre. En breve, llegará la apertura del Espacio Joven Roberto Iniesta, en San Juan, y destinado a local de ensayos y otras iniciativas culturales y, más adelante, está previsto adquirir y estrenar otro lugar todavía más amplio, en la avenida de España y también dedicado al artista placentino, para fomentar la creatividad de los jóvenes de Plasencia.