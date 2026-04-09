Hospitalización a domicilio en Plasencia: un nuevo modelo asistencial para atender a pacientes en casa.

El área de salud de Plasencia ha puesto en marcha un nuevo proyecto de Hospitalización a Domicilio, un recurso que ya atiende a pacientes en la zona urbana de la ciudad y que nace con la previsión de ampliar más adelante tanto su ámbito de actuación como los criterios de inclusión, según ha manifestado la Junta de Extremadura.

Un nuevo modelo asistencial para atender en casa

Así, el área de salud ha activado su nuevo proyecto de Hospitalización a Domicilio (HAD), una iniciativa con la que la sanidad pública extremeña incorpora un modelo asistencial pensado para trasladar al hogar del paciente cuidados de complejidad equiparable a los de una planta hospitalaria convencional.

Según la información facilitada por la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, este sistema se desarrolla bajo criterios generales, como son "la aceptación por parte del enfermo, contar con un cuidador primario, vivienda en área urbana..." Y unos criterios clínicos sobre "estabilidad hemodinámica" y también criterios "basados en las guías clínicas que maneja esta unidad".

Miembros del proyecto de Hospitalización a Domicilio del área de salud de Plasencia. / JUNTA DE EXTREMADURA

La puesta en marcha de este recurso supone, según la administración sanitaria, "un paso adelante para una atención sanitaria más humana, eficiente y adaptada a las necesidades reales de los pacientes", en un área de salud que ahora incorpora una prestación ya implantada en otros sistemas asistenciales y que pretende reforzar la atención personalizada.

Mejor recuperación y menos riesgos asociados al ingreso

Con la implantación de este proyecto, tras un periodo previo de preparación y coordinación, el área de salud de Plasencia persigue varios objetivos. Entre ellos figuran mejorar la calidad de vida del paciente, favorecer su recuperación en un entorno familiar y emocionalmente favorable y reducir algunos riesgos vinculados a la hospitalización convencional.

Entre esos riesgos, la Junta cita las infecciones nosocomiales, una de las complicaciones asociadas al ingreso hospitalario tradicional. La hospitalización en casa permite, en los casos seleccionados, evitar estancias innecesarias en planta sin renunciar al seguimiento clínico ni a la supervisión sanitaria.

El planteamiento de fondo pasa por adaptar la respuesta asistencial a las características de cada enfermo, con un modelo que acerca el hospital al domicilio cuando las circunstancias clínicas lo permiten. La gerencia del área de salud de Plasencia espera en este sentido un impacto positivo tanto para los pacientes como para sus familias.

Un equipo de cinco médicos y cinco enfermeras

En estos momentos, el equipo de Hospitalización a Domicilio del área de salud de Plasencia está integrado por cinco médicos y cinco enfermeras. Se trata de profesionales del Servicio de Urgencias que, según ha trasladado la consejería, asumen este dispositivo con una implicación directa en la atención cercana a los pacientes.

Ese equipo ya tiene personas ingresadas a su cargo dentro del área urbana de Plasencia, lo que confirma que el proyecto ha superado la fase inicial de preparación y ha comenzado ya su actividad asistencial real.

Reunión del equipo de Hospitalización a Domicilio del área de salud de Plasencia. / JUNTA DE EXTREMADURA

La creación de esta unidad abre una nueva vía de atención para enfermos que no precisan permanecer físicamente en el hospital, pero sí necesitan controles, cuidados y seguimiento con un nivel de complejidad que va más allá de la atención domiciliaria ordinaria.

Qué pacientes pueden entrar en el programa

La inclusión en el programa no es automática. La Consejería ha explicado que la captación de los pacientes susceptibles de ingresar la realizan los médicos de la propia Unidad de Hospitalización a Domicilio, que son quienes valoran cada caso conforme a esos criterios previos.

Es decir, el acceso al recurso depende de una selección médica basada en la seguridad del enfermo y en la viabilidad de su atención en casa, entre otros aspectos.

De momento, solo en la zona urbana de Plasencia

Por ahora, el ámbito de actuación de este nuevo dispositivo se limita al área urbana de la ciudad de Plasencia. No obstante, el proyecto nace con vocación de crecimiento. Según la información aportada por el área de salud, conforme vaya avanzando se irá ampliando, "tanto respecto a los criterios de inclusión como en su radio de cobertura".

Ese posible desarrollo futuro permitiría extender una prestación que combina atención sanitaria especializada y permanencia en el hogar, una fórmula que en territorios extensos como el norte de Extremadura puede tener un valor añadido para pacientes y familias.

La entrada en funcionamiento de la Hospitalización a Domicilio abre así una nueva etapa en la atención sanitaria del área de salud de Plasencia, que comienza con un equipo de diez profesionales, pacientes ya ingresados en sus casas y un modelo que apuesta por humanizar la asistencia clínica.