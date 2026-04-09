La Junta de Extremadura licitará esta primavera las obras de Martín Palomino en Plasencia, tras el nuevo decreto-ley.

La Junta de Extremadura prevé licitar esta primavera las obras de humanización de la avenida Martín Palomino y la avenida de España de Plasencia, después de que el nuevo decreto-ley permita al gobierno regional en funciones activar contratos que hasta ahora tenía limitados.

El decreto que abre la puerta

Según ha indicado la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, está "ultimando toda la tramitación previa" para sacar a licitación una de las actuaciones urbanas más esperadas en Plasencia. El objetivo es la remodelación de la avenida Martín Palomino y la avenida de España, una intervención llamada a transformar uno de los principales accesos y núcleos de tránsito y actividad económica de la ciudad.

La tramitación final de la licitación llega después de la aprobación reciente del decreto-ley que permite al Ejecutivo autonómico en funciones impulsar determinadas actuaciones cuando concurran razones como la necesidad, la urgencia, el interés general o la existencia de fondos finalistas. En ese marco, la obra de Plasencia aparece como una de las operaciones que la Junta considera ya encauzadas para poder pasar a la siguiente fase administrativa.

La explicación de Manuel Martín

Así, el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, explicó el 19 de marzo que esta reforma normativa nace precisamente para desbloquear expedientes que, por la situación de gobierno regional en funciones, no podían licitarse con la legislación anterior. Entre los ejemplos que citó de forma expresa situó la actuación de Martín Palomino, que definió como una obra "muy a punto".

Una imagen de la avenida Martín Palomino de Plasencia. / Toni Gudiel

Según trasladó, se trata de un contrato sujeto a regulación armonizada, lo que impedía su licitación mientras el Ejecutivo permaneciera en funciones. A su juicio, la actuación puede justificarse por su interés general y por estar vinculada a fondos finalistas, dos de los supuestos que recoge el nuevo marco legal.

Martín precisó además que el proyecto como tal ya estaba aprobado y que lo que queda ahora es la licitación de la obra. El siguiente paso, según detalló, pasa por ultimar el expediente, elevarlo al Consejo de Gobierno y proceder a su publicación.

Un proyecto ya aprobado y con financiación estatal

La actuación sobre la antigua N-630 a su paso por Plasencia no parte de cero. El proyecto de trazado de humanización de la avenida Martín Palomino y de la avenida de España fue sometido a información pública en julio de 2024 y su trazado quedó aprobado definitivamente por resolución de 6 de marzo de 2025, publicada en el DOE el 24 de marzo de ese año. La intervención afecta a una zona especialmente sensible para la movilidad urbana y para la actividad empresarial de la ciudad.

A ese recorrido administrativo se suma la financiación comprometida por el Estado. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible aprobó en diciembre de 2025 una subvención directa de 6 millones de euros para esta actuación, cantidad que se añade a otro millón ya concedido con anterioridad. La Junta se ha comprometido a invertir la misma cantidad, otros 7 millones de euros, para llevar adelante una obra que Plasencia lleva más de 40 años reclamando.

El siguiente paso

Con ese escenario, la previsión oficial es que la licitación vea la luz en las "próximas fechas, a lo largo de la primavera", en palabras de la Consejería. No se trata todavía del inicio material de las obras, pero sí del movimiento que debe abrir la fase decisiva para adjudicar una intervención largamente esperada por la ciudad.

Para Plasencia y su entorno, el avance tiene especial importancia. La reforma de estas avenidas no afecta solo a un tramo urbano, sino a uno de los espacios con mayor carga circulatoria, comercial e industrial del norte extremeño.