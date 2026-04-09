La ONCE reparte 70.000 euros en Plasencia gracias a dos cupones premiados con 35.000 euros.

La ONCE ha tocado en Plasencia. El sorteo del cupón diario, correspondiente a este miércoles, 8 de abril, ha dejado un total de 70.000 euros en la localidad.

Según ha informado la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), la fortuna ha llegado de la mano del vendedor Antonio Álvarez Mesonero, que tiene su puesto de venta en plena puerta del Sol. Perteneciente a la organización desde el año 2020, ha sido el encargado de repartir la suerte con la venta de dos cupones premiados con 35.000 euros cada uno.

El número premiado en el sorteo ha sido el 64322, serie 005, y se puede consultar a través de la web oficial de Juegos ONCE.

Clientes habituales de Plasencia

Álvarez se ha mostrado este jueves "muy contento" por haber dado el premio gracias a los dos cupones que, según ha apuntado, han tocado a clientes habituales de Plasencia, que prefieren mantener el anonimato y los adquirieron a través de la máquina.

El vendedor ha comentado jocoso que los clientes suelen decir "que no toca, que no toca, menos mal que ya ha tocado". Además, ha destacado que los vendedores siempre están "luchando por dar premios".

Según ha señalado, este es el mayor que ha dado desde que vende en la ONCE porque hace un tiempo dio otro con un cupón de un sábado premiado con 20.000 euros y ahora a más que triplicado esa cifra.

Los premios del cupón diario

La ONCE ha indicado que el cupón diario se sortea de lunes a viernes y tiene un premio de 500.000 euros y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, hay 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; 90.000 premios de 6 euros para las dos primeras y últimas, y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por un total de 20.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), "el cliente puede elegir además el número que más le guste".

También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE www.juegosonce.es y establecimientos autorizados.

Ricardo Hernández, que dio 350.000 euros en premios en mayo de 2025. / ONCE

Premio de 350.000 euros, en 2025

El de los dos cupones por un total de 70.000 euros no es el primer premio que la ONCE da en Plasencia. En mayo de 2025, el vendedor Ricardo Hernández Blanco, que tiene su puesto en la avenida de La Salle, 12, repartió un total de 350.000 euros en 10 cupones del número 75042, premiados con 35.000 euros cada uno.

Hernández lleva algo menos de tiempo que Álvarez como vendedor de la ONCE desde 2023, pero se mostró eufórico después de haber repartido esa gran cantidad de dinero y, además, a tantas personas diferentes.